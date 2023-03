Die Krim als Faustpfand: US-Experte hält Deal über Kriegsende für möglich – doch Nato skeptisch

Von: Christian Stör

Ein Politikwissenschaftler aus den USA hält einen Friedensplan im Ukraine-Krieg für denkbar. Die Krim könnte dabei zum Knackpunkt werden.

Kiew/Moskau - Die Krim ist im Ukraine-Krieg für beide Seiten von enorm großer Bedeutung. Seit vielen Jahren ist die Schwarzmeer-Halbinsel zwischen Russland und der Ukraine heftig umstritten. Nach der völkerrechtswidrigen Annexion durch Russland stellte der russische Präsident Wladimir Putin am 18. März 2014 in einer Rede aber unmissverständlich klar, dass es kein Zurück mehr geben könne: „Die Krim gehört zu Russland.“

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj gibt sich ähnlich entschlossen. Immer wieder bekräftigt er den Anspruch der Ukraine auf die Halbinsel. „Das ist unser Land. Das sind unsere Menschen. Das ist unsere Geschichte“, sagte er zum Beispiel Ende Februar. Mit der Rückgabe der Krim werde der Frieden wiederhergestellt. „Wir werden die ukrainische Flagge in jede Ecke der Ukraine zurückbringen.“ Zuletzt erklärte Kiews Geheimdienst, dass die jüngste Attacke ein Vorbote für das Ende der russischen Besetzung sei.

Sewastopol ist die größte Stadt auf der Halbinsel Krim und Hauptstandort der Schwarzmeerflotte Russlands. © imago/Denis Pomortsev

Krim könnte zum Knackpunkt im Ukraine-Krieg werden

Tatsächlich scheint die Krim zum Knackpunkt im Ukraine-Krieg zu werden. Nach Ansicht eines US-Experten könnte sie eine Schlüsselrolle in den kommenden Monaten einnehmen und zu so etwas wie einem Faustpfand für einen Deal zwischen Russland und der Ukraine werden.

Der US-amerikanische Politikwissenschaftler James D. Fearon, den das Pentagon nach der Invasion als Berater zugezogen hat, erklärte im Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ), dass Vereinbarungen auch über die Krim durchaus denkbar seien: „Die Krim als rote Linie darzustellen: Das ist eine Verhandlungsstrategie – und keine gottgegebene Sache. Bei jeder Verhandlung sagen die Parteien zuerst, was sie wollen. Das deckt sich natürlich nicht. Deshalb gibt es ja überhaupt Krieg.“

Grundsätzlich, so Fearon weiter, gebe sehr wenige Konflikte, in denen die Dinge, über die die Parteien streiten, buchstäblich unteilbar seien. Gerade die territoriale Kontrolle eines Gebiets sei „ganz klar teilbar“. Die Erklärung Selenskyjs, die Ukraine wolle das gesamte ukrainische Staatsgebiet inklusive der Krim zurückerobern, könne man deshalb als Beginn der Verhandlungen verstehen: „Clausewitz sagte ja diesen berühmten Satz, der Krieg sei eine Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Das bedeutet auch, dass Krieg an sich ein Verhandlungsprozess ist.“

Waffenlieferungen an die Ukraine laut Nato noch lange nötig

Die Nato bleibt beim Thema Verhandlungen allerdings skeptisch. So schwor Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg den Westen darauf ein, die Ukraine noch lange mit Waffen ausrüsten zu müssen. Putin habe keine Pläne für einen Frieden in der Ukraine, sagte er der britischen Zeitung Guardian. „Putin plant nicht für den Frieden, er plant für mehr Krieg.“ Deshalb müsse sich der Westen darauf einstellen, Kiew noch lange Zeit mit Waffen zu versorgen.

Stoltenberg sagte, mit der vom Westen bereitgestellten Ausrüstung würden die Ukrainer in die Lage versetzt, „Territorium zurückzuerobern und mehr und mehr Land zu befreien“, das Russland nach der Invasion im Februar 2022 erobert hatte. Ziel sei, „die Ukrainer in die Lage zu versetzen, eine Offensive zu starten und Territorium zurückzuerobern“.

Zur Krim äußerte sich Stoltenberg nicht. In einem Interview mit IPPEN.MEDIA warrnte der österreichische Politologe Gerhard Mangott zuletzt aber davor, eine „Gefährdung“ der Krim könne Putin zu einem Einsatz taktischer Atomwaffen verleiten. Diese Gefahr sieht auch US-Experte James D. Fearon. Die US-Regierung gehe davon aus, dass der Einsatz einer taktischen Atombombe möglich wäre. Und wann? „In einem Szenario, in dem die russische Armee zusammenbricht und in dem die Krim plötzlich in Gefahr ist“, so Fearon im NZZ-Interview. Das sei nicht sehr wahrscheinlich, aber das Risiko sei auch nicht gleich null. (cs)