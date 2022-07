Baerbock schließt Sanktions-Lockerungen aus: „Wären dann doppelt erpressbar“

Von: Franziska Schwarz

Litauen knickt im Streit um den Transitverkehr ein. Annalena Baerbock schließt Lockerungen der Sanktionen aus. Der News-Ticker zur Kriegsdiplomatie.

Update vom 14. Juli, 21.15 Uhr: Annalena Baerbock schließt eine Lockerung der gegen Russland verhängten Sanktionen aus. Auch ein solcher Schritt würde die Gas-Versorgung aus Russland nicht sicherstellen, „sondern wir wären doppelt erpressbar“, sagte die Außenministerin in einer Diskussion mit Bürgern in Bremen. Würde man akzeptieren, dass jemand „auf brutalste Art und Weise“ internationales Recht breche, dann wäre das „eine Einladung an all diejenigen, die Menschenrechte, Freiheit und Demokratie mit Füßen treten“, ergänzte die Grünen-Politikerin.

Daher werde Deutschland die Ukraine unterstützen, „so lange sie uns braucht“, betonte Baerbock: „Und daher werden wir auch diese Sanktionen aufrechterhalten und zugleich sicherstellen, dass bei uns die Gesellschaft nicht gespalten wird.“

Update vom 14. Juli, 14.42 Uhr: Litauen meldet sich in der Kaliningrad-Krise zu Wort. Ministerpräsidentin Ingrida Simonyte hat den Streit über den Transitverkehr in die russische Exklave für beendet erklärt. Weitere Auseinandersetzungen wären „ein echter Sieg für den Kreml“, führte sie aus. Das Augenmerk solle auf die Unterstützung der Ukraine liegen.

Litauen hatte ab Mitte Juni den Transport von mit EU-Sanktionen belegten Waren aus Russland in die Exklave Kaliningrad unterbunden. In Brüssel gab es aber schon früh Zweifel an der Praxis, am Dienstag schienen der Kreml und Belarus mit einer Eskalation zu drohen – nach wiederholten Protesten aus Moskau erstellte die EU-Kommission neue Leitlinien für den Transitverkehr nach Kaliningrad.

Russland darf jetzt auf der Sanktionsliste stehende zivile Güter wieder ohne große Einschränkungen per Bahn durch Litauen bringen. Das muss in den bislang üblichen Mengen erfolgen. Wann genau der Transit wieder aufgenommen wird, ist noch unklar.

Neue Ukraine-Vorwürfe: Putins Kreml hält Nato „hybride Kriegsführung“ vor

Update vom 14. Juli, 11.31 Uhr: Einen Eintritt in den Ukraine-Krieg und damit eine offene Konfrontation mit Russland will die Nato strikt vermeiden. Diese Sorge hat der Kreml nun einmal mehr in den Fokus genommen: Moskau wirft der Nato „hybride Kriegsführung“ gegen Russland vor.

Die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa, begründete die Anschuldigung mit den Waffenlieferungen an die Ukraine. Laut der Nachrichtenagentur Reuters erwähnte sie in einem Pressebriefing dabei explizit die von den USA gelieferten Himars-Raketenwerfer.

Neuer Offener Brief: Experten warnen vor Diktatfrieden Putins

Kiew/Frankfurt - „Putins Politik nicht belohnen“: Unter diesem Titel fordern 22 Autoren in einem offenen Brief, „das Niveau und die Quantität westlicher Waffenlieferungen“ an die Ukraine zu erhöhen, damit das Land einen „Diktatfrieden“ abwenden könne. Der Gastbeitrag erschien in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ).

Die deutschen Wissenschaftler und Militärexperten sehen im Ukraine-Krieg zum jetzigen Zeitpunkt keinen Spielraum für eine „seriöse diplomatische Lösung“. Sollte die Ukraine im russischen Angriffskrieg unterliegen, sei damit zu rechnen, dass Moskau weitere Kriege plane, „um die europäische Sicherheitsordnung zu zerstören“, warnen sie in dem FAZ-Gastbeitrag.

Zu den Unterzeichnern gehören unter anderem:

der Militärexperte Carlo Masala von der Universität der Bundeswehr in München

der Militärhistoriker Sönke Neitzel von der Universität Potsdam

mehrere frühere Generäle der Bundeswehr

Diplomatische Lösung mit Putin? Für Autoren aktuell das falsche Signal

Die Autoren warnen, mit einer übereilten „diplomatischen Lösung“ könne man keinen Frieden schaffen. Damit würde man dem russischen Präsidenten Wladimir Putin signalisieren, dass Invasionen mit Landgewinnen, der Auslöschung souveräner Staaten und geopolitischer Machterweiterung belohnt werden.

Mit Blick auf die drohende Gas-Knappheit in Deutschland schrieben sie: „Die nächsten zwei Jahren werden sehr schwierig werden, es bedarf einer politischen Einstimmung darauf und einer konzertierten Aktion aller relevanten gesellschaftlichen und politischen Kräfte, die hilft, durch die Krise zu kommen.“

Kriegsdebatte in Deutschland: Prominente und Offene Briefe

Mit ihrem Beitrag widersprachen sie einem offenen Brief deutscher Schriftsteller, Journalisten und Philosophen, die Ende Juni in der Wochenzeitung Die Zeit unter dem Titel „Waffenstillstand jetzt!“, eine möglichst rasche Beendigung des Krieges gefordert hatten.

Bereits im April hatten Prominente einen offenen Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) verfasst. Darin wurde der SPD-Politiker aufgefordert, nicht noch mehr schwere Waffen an die Ukraine zu liefern. Zu den 28 Erstunterzeichnern gehören die Feministin Alice Schwarzer, der Sänger Reinhard Mey, der Schriftsteller Martin Walser und der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar. (frs mit dpa)