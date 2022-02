Biden sagt im Ringen um die Ukraine das Schreckenswort

Von: Georg Anastasiadis

Panzer der ukrainischen Armee. Georg Anastasiadis, Chefredakteur des Münchner Merkur, kommentiert den Kurs der SPD-geführten Bundesregierung in der Ukraine-Krise. © Sergey BOBOK/AFP/Marcus Schlaf

Er werde keine Truppen in die Ukraine schicken, auch nicht für einen Evakuierungseinsatz, weil sonst ein „Weltkrieg“ drohe, sagt US-Präsident Biden. Für die Ukraine aber wird die Lage immer bedrohlicher. Ein Kommentar von Georg Anastasiadis.

Der amerikanische Präsident Biden sagt, er werde in der Ukraine keinen Weltkrieg riskieren, indem er US-Truppen in das Land schicke. Der Satz ist beruhigend und beunruhigend zugleich: Der Anführer der westlichen Welt schließt einen Weltkrieg denklogisch aus – und sorgt doch der Präsident, vor allem in Deutschland, wo viele noch ihrem business as usual nachgehen zu können glauben, für einen Schockmoment, indem er das Schreckenswort „World War“ in den Mund nimmt.

Auch Putin hatte davor schon vor einer direkten Konfrontation mit der Nato gewarnt. So weit darf und wird es natürlich nicht kommen. Falls der Kreml seine Panzer in die Ukraine rollen lässt, wird Kiew keinen militärischen Nato-Beistand erhalten, alles andere würde Europa in die Katastrophe treiben. Aber Bidens Wortwahl zeigt, als wie ernst man in den Hauptstädten des Westens die Lage beurteilt. Bis zu 70 Prozent der gesamten russischen Armee stehen inzwischen vor der Grenze der Ukraine, eine gewaltige Streitmacht. Unter dem Deckmantel des Manövers mit Belarus ist Putins Armee auf bis zu 35 Kilometer an das Nachbarland herangerückt. Aber es geht ja um viel mehr als nur um die Ukraine. Es geht um Putins Versuch, den Zerfall der Sowjetunion, den er als „Geschichtskatastrophe“ begreift, rückgängig zu machen.

Auch sein am 4. Februar bei Olympia besiegelter Pakt mit Chinas Staatschef Xi ist Teil eines weltumspannenden und auf seinen Höhepunkt zusteuernden Konflikts zwischen dem Westen und den Autokratien Russland und China. Russlands unermesslicher Rohstoffreichtum, vereint mit Chinas technologischer Führerschaft, formen eine Supermacht, mit der es der geschwächte und gespaltene Westen nur schwer wird aufnehmen können, ganz gleich, ob Putin sich zum Überfall auf die Ukraine entschließt oder nicht. Beide, Putin wie Xi, haben sich bei Olympia verschworen, sich gegenseitig freie Hand zu lassen. Fällt die Ukraine, gehen vielleicht auch auf Taiwan bald die Lichter aus.