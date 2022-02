Kritik am Ampel-Beschluss: Heizkostenzuschuss lässt viele „im Regen stehen“

Explodierende Energiekosten: Mit einem Heizkostenzuschuss will die Bundesregierung gegensteuern. © Jens Büttner/dpa

Der Heizkostenzuschuss kommt. Das Ampel-Kabinett gab grünes Licht für das Vorhaben. Doch Experten stufen den Entlastungseffekt als gering ein. Aber wer profitiert?

Berlin – Kritik am Ampel-Beschluss: Nach der Verabschiedung des Heizkostenzuschusses 2022* bleibt der Unmut über die hohen Energiekosten weiterhin groß. So kritisierte der Mieterverein die geplante Entlastung als viel zu gering. Ein Großteil der Deutschen würden von dem Bonus leider nicht profitieren, bemängelte der Interessensverband nach einem Bericht der Nachrichtenagentur dpa. Viele Mieterinnen und Mieter würden einfach im „Regen stehen gelassen“, hieß es.



Die Bundesregierung beschloss den Heizkostenzuschuss für Haushalte mit geringen Einkommen. Im Sommer sollen Wohngeld- und Bafög-Bezieher eine Einmalzahlung erhalten. Hartz-IV-Bezieher zählen nicht dazu, für sie gibt es aber Forderungen nach einer Entlastung beim Strompreis. Hintergrund der Vorhaben sind die explodierenden Energiepreise.