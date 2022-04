Kritik an Kiew: Russischer Ex-Präsident Medwedew macht der Ukraine schwere Vorwürfe

Der ehemalige Politiker macht seinen Unmut über seinen Telegram-Kanal bekannt © IMAGO/Yekaterina Shtukina

Der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew äußert sich nach Festnahme eines prorussischen Politikers in der Ukraine schockiert.

Moskau - Der frühere russische Präsident Dmitri Medwedew hat erbost auf die Festnahme des prorussischen Politikers Viktor Medwedtschuk in der Ukraine reagiert und schwere Vorwürfe gegen Kiew erhoben. «Vereinzelte Missgeburten, die sich selbst als „ukrainische Regierung“ bezeichnen, erklären, dass sie ein Geständnis aus Viktor Medwedtschuk herausprügeln, ihn „schnell und gerecht“ verurteilen und dann gegen Gefangene austauschen wollen», schrieb Medwedew am Mittwoch auf seinem Telegram-Kanal. Auch die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, warf Kiew Foltermethoden vor - ohne dafür jedoch Beweise zu liefern.

Medwedtschuk war viele Jahre einer der einflussreichsten Politiker in der Ukraine gewesen und gilt zugleich als engster Verbündeter von Russlands Präsident Wladimir Putin im Land. Putin ist auch Taufpate von Medwedtschuks Tochter. In der Ukraine werden Medwedtschuk Hochverrat und Unterschlagung vorgeworfen.

Kurz vor Ausbruch des Krieges am 24. Februar hatte er sich aus seinem Hausarrest abgesetzt. Am Dienstag wurde Medwedtschuk vom ukrainischen Geheimdienst SBU festgenommen. Fotos zeigten den 67-Jährigen in Handschellen und in ukrainischer Uniform.

In Estland hat ein gutes Dutzend Frauen vor der russischen Botschaft in Tallinn gegen Vergewaltigungen im Ukraine-Krieg protestiert.

Dazu stellten sich die Demonstrantinnen mit hinter dem Rücken gefesselten Händen und schwarzen Plastiktüten über dem Kopf vor die Auslandsvertretung, die nackten Beine mit Kunstblut verschmiert, wie im Internet veröffentlichte Bilder in estnischen Medien zeigen. So wollten sie auf die Gewalt gegen Frauen und die Berichte über zahlreiche Vergewaltigungen aufmerksam machen, die den russischen Soldaten in der Ukraine zugeschrieben werden.

«Russische Soldaten vergewaltigen und töten unschuldige Frauen und Kinder in der Ukraine. Die Menschen, die diesen Krieg befürworten, befürworten auch Kriegsverbrechen, eklatante Gräueltaten und machen sich selbst mitschuldig an diesen Taten», teilten die Organisatoren des Protest dem estnischem Rundfunk zufolge mit. «Das ist unsere Botschaft an die Unterstützer des Putin-Regimes (in Russland, Estland und überall sonst).»

In Estland war es in dieser Woche zuvor bereits zu Protestaktionen vor anderen Auslandsvertretungen gekommen. Demonstranten stellten am Montag vor der deutschen Botschaft die grausamen Bilder von getöteten Zivilisten im Kiewer Vorort Butscha nach, am Dienstag versammelten sich Protestierende mit Gasmasken über dem Kopf nahe der ungarischen Botschaft. Damit sollten europäische Länder zu einem entschlosseneren Vorgehen und härteren Schritten gegen Russland wie etwa einem Importstopp von russisches Gas und Öl bewegt werden. (dpa)