„Realitätsverweigerung“: Bayern sauer über Finanz-Zoff um Geflüchtete – CSU attackiert Faeser

Von: Maibrit Schültken

Kommunen fordern mehr Handlungsbereitschaft in der Migrationspolitik von Innenministerin Nancy Faeser. Heftige Kritik kommt aus der Union.

Frankfurt – Beinah unbegrenzte Zuwanderung, aber wohl keine zusätzlichen finanziellen Mittel zur Unterbringung, dafür steht Bundesinnenministerin Nancy Faeser aktuell in der Kritik. Vor allem die Kommunen, die letztendlich direkt mit den Geflüchteten umgehen, beklagen die fehlende Unterstützung. Sie fordern eine konkrete, langfristige Strategie vom Bund.

Faeser zeigt aber keine Bereitschaft, den Kommunen mehr Geld zur Verfügung zu stellen. „Ich finde es seltsam, wenn jetzt schon – Anfang April dieses Jahres – gesagt wird, das Geld für dieses Jahr reiche nicht aus“, teilte die Bundesinnenministerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe mit. Sie beruft sich auf die 2,75 Milliarden Euro, die der Bund den Ländern in diesem Jahr für die Flüchtlingsunterbringung zusicherte. Schon im vergangenen Jahr sollten dabei 4,4 Milliarden Euro helfen. Auch die Sozialleistungen der Geflüchteten aus der Ukraine hatte der Bund übernommen.

Kritik an Faesers Strategie: Kommunen sind unzufrieden

Doch die Milliardenhilfe komme nicht immer da an, wo sie gebraucht werde. Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, kritisierte, dass sie nicht an die Kommunen, sondern die Länder ausgezahlt werden würden – und auch hier ist man sich nicht einig, wie damit umzugehen ist. Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Alexander Throm (CDU), gab zu bedenken, die Kommunen seien an ihrer Belastungsgrenze angekommen. Er sprach sich deutlich dafür aus, weitere unregulierte Migration zu unterbinden.

Die Unterbringung von Geflüchteten belaste am Ende vor allem die Kommunen, das erkennt auch Nancy Faeser an. © Arne Dedert/dpa

Faeser sehe zwar die Belastungen der Kommunen, lehne eine Begrenzung der Zuwanderung aber weiterhin ab. „Wir erleben einen furchtbaren Krieg mitten in Europa. Acht von zehn Geflüchteten kommen aus der Ukraine. Da kann es keine Höchstgrenzen für Menschlichkeit geben“, sagte die Ministerin.

Reinhard Sager, Präsident des Deutschen Landkreistags, griff Faeser für diese Aussage scharf an. „Arbeitsverweigerung“ sei es, was die Ministerin betreibe, wenn sie die Zuwanderung von Asylbewerbern ohne Bleibeperspektive weiterhin zulasse. Notwendig sei eine „konsequentere Sicherung der EU-Außengrenzen, notfalls auch mit Zäunen“, sagte er der Neuen Osnabrücker Zeitung.

Harte Worte aus der Opposition: CSU spricht von „Realitätsverweigerung“

Joachim Herrmann (CSU), Bayerns Innenminister, kann die Ansichten der Bundesministerin ebenfalls nicht teilen. Er kritisierte Faeser für mangelnde Weitsicht und mahnte, die zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel des Bundes würden keinesfalls ausreichen. Bund und Länder seien sich hierbei bereits einig. Faesers Äußerungen beschrieb er als „unverschämt“ und „absolut unlogisch“. „Entweder hat sie völlig den Überblick über die Kosten verloren oder es ist schlichte Realitätsverweigerung.“ Im Hinblick auf die Bayern-Wahl im Oktober scheint er sich bewusst von der SPD abgrenzen zu wollen.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser ist nicht bereit, den Kommunen zusätzliche finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen. © Paul Zinken/dpa

Auch Sager missbilligte die durch den Bund zur Verfügung gestellte Summe in der Neuen Osnabrücker Zeitung. Aus Erfahrung der letzten Jahre sagte er, für die Unterbringung von Geflüchteten seien etwa 4,5 Milliarden Euro vom Bund notwendig – etwa das Doppelte von dem, was sie tatsächlich bekommen. „Der Bund darf seine Verantwortung nicht länger verweigern! Denn das Geld, das die Kommunen für Flüchtlinge ausgeben, fehlt an anderer Stelle.“

Am 10. Mai findet ein Bund-und-Länder-Gipfel mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zum Thema Migration statt – die Kommunen sind allerdings nicht eingeladen, wie Reinhard Sager bemängelt. (dpa / Maibrit Schültken)