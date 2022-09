„Wir frieren und müssen deine Parade zahlen“: Als King Charles III. Hände schüttelt, wird er heftig attackiert

Von: Patrick Mayer

Nach seiner Proklamation zum neuen König reist King Charles III. auch ins walisische Cardiff. Dort wird der Sohn der verstorbenen Queen Elizabeth III. nicht nur mit Jubel empfangen.

München/London - Am Montag (19. September) ist es soweit: Nach einem zehntägigen Marathon an Zeremonien und Gedenkgottesdiensten wird die verstorbene Queen Elizabeth II. in der königlichen Gruft im Schlosspark von Windsor beerdigt.

King Charles III.: Scharfe Kritik am britischen König in Wales

Kurz vor der Beisetzung seiner Mutter bereiste King Charles III. das Vereinigte Königreich, um sich er Loyalität seiner Untertanen zu versichern. Doch: Das funktionierte offenbar nicht immer und nicht bei jedem. Wie ein Video von der Sky-Übertragung bei Twitter zeigt, schrie ihn ein Mann aus dem Getümmel mit scharfer Kritik an. „Charles! Während wir darum kämpfen, unsere Heime zu heizen, müssen wir für Eure Parade zahlen. Die Steuerzahler zahlen 100 Millionen Euro für Euch. Und wofür?“

Fakt ist: Die Inflation macht Großbritannien noch mehr zu schaffen als anderen europäischen Industriestaaten. Die finanzielle Belastung für Millionen Haushalte ist immens. Die „Tagesschau“ der ARD beruft sich in einem Bericht auf die Wohlfahrtsstiftung Joseph Rowntree Foundation, wonach im Vereinigten Königreich 1,8 Millionen Kinder in Haushalten leben, deren Einkommen nicht für das Nötigste reicht.

Hohe Inflation in Großbritannien: Kosten für Lebensmittel und Heizen steigen immens

Schon Anfang des Jahres sagte Martin Lewis, Finanzjournalist und Gründer der Website moneysavingexpert.com, der ARD: „Es ist absolut klar, dass wir eine substanzielle Erhöhung der Hilfe für bedürftige Menschen und Niedrigverdiener brauchen - eine Erhöhung um Milliarden Pfund. Ansonsten wird es dazu kommen, dass sich einige zwischen Heizen und Essen entscheiden müssen.“ Und die Denkfabrik Resolution Foundation ging seinerzeit davon aus, dass allein in England rund 6,2 Millionen Haushalte ihre Rechnungen kaum mehr bezahlen können.

Ende Juni war die Inflation in Großbritannien schließlich auf ein 40-Jahre-Hoch gestiegen. Wie das Office for National Statistics mitteilte, kosteten Waren und Dienstleistungen durchschnittlich 9,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das war der höchste Wert unter den sieben führenden Industriestaaten (G7). Steigende Preise betreffen dabei vor allem Lebensmittel und alkoholfreie Getränke. Diese verteuerten sich mit 8,7 Prozent so stark wie seit über 13 Jahren nicht mehr. Laut einer Umfrage des Instituts Ipsos drehen zwei von drei Menschen in Großbritannien mittlerweile die Heizung ab, um Kosten zu sparen. Ein Viertel der Befragten gab an, sogar einzelne Mahlzeiten aus Kostengründen auszulassen.

Neuer Monarch im Vereinigten Königreich: King Charles III.. © IMAGO / i Images

King Charles III. trifft auf verunsichertes Großbritannien: „Wir werden immer noch ignoriert“

Damit nicht genug: Laut einem Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) gehen Experten davon aus, dass die Energiepreis­obergrenze im Januar 2023 bei rund 5000 Pfund (knapp 6000 Euro) liegen könnte. Weil in Großbritannien viel mit Gas gekocht und geheizt wird. Unlängst prangerte die britische Boulevardzeitung The Daily Mirror mit Blick auf die Regierung in London an: „Das ganze Land spricht mit einer Stimme. Aber wir werden immer noch ignoriert. Frieren Sie unsere Rechnungen jetzt ein.“ (pm)