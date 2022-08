Kritik an Lindner: Giffey für Nachfolgelösung des 9-Euro-Tickets – statt Kindergelderhöhung

Berlins regierende Bürgermeisterin teilt die Meinung von Christian Lindner zu dem 9-Euro-Ticket nicht © IMAGO/Bernd Elmenthaler

Die regierende Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey, ist gegen Steuersenkungen und eine Kindergelderhöhung.

Berlin - «Die Frage ist, ob - wenn man immer mehr vom Gleichen tut - das dann an den Stellen überall hilft, wo Menschen Hilfe brauchen», sagte die SPD-Politikerin am Dienstag dem Fernsehsender Welt. «Wenn ich eine weitere Kindergelderhöhung mache, dann ist das schön für diejenigen, die das bekommen. Aber Sie haben wieder die älteren Menschen nicht mit dabei, die Rentnerinnen und Rentner, Sie haben auch die Studierenden nicht dabei.»

Stattdessen plädierte Giffey für eine Nachfolgelösung für das 9-Euro-Ticket. Es sei ein großer Erfolg gewesen und habe wirklich viele Menschen entlastet. Sie widersprach damit Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP), der am Dienstag seine Absage an eine Verlängerung bekräftigt hatte. Lindner will außerdem Steuerzahler angesichts der gestiegenen Preise im kommenden Jahr um 10,1 Milliarden Euro entlasten und das Kindergeld erhöhen.

Giffey sprach sich für eine Übergewinnsteuer aus. «Wenn hier bestimmte Leute einfach über die Maßen hinaus Übergewinne machen aus dieser krisenhaften Situation, dann würde ich da vielleicht mal sagen: Kann man doch vielleicht nicht eine Steuer senken, sondern eine Steuer erhöhen?» (dpa)