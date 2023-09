„Atmet einen Nazi-verehrenden Geist“: Aiwanger-Flugblatt erhitzt bei „Markus Lanz“ die Gemüter

Einen bunten Strauss an Themen bespricht Markus Lanz mit seinen Gästen am späten Mittwochabend. Vielleicht etwas viel für eine Sendung.

Hamburg – Als „Auschwitz-Pamphlet“ wird inzwischen das berühmt-berüchtigte Flugblatt bezeichnet, das der bayerische Vizeministerpräsident Hubert Aiwanger von den Freien Wählern zumindest in seinem Ranzen gehabt hat. Der Skandal wurde von der Süddeutschen publik gemacht, deren Chefreporter Roman Deininger, ein langjähriger Kenner Aiwangers, bei Markus Lanz zu Gast war.

Als Regierungskrise, wie es sie in dieser Dimension in Bayern nur selten gegeben hat, bezeichnete Markus Lanz in seiner Sendung vom 30. August den Skandal. Doch sollte man jemanden 35 Jahren nach einem Vorfall, der sich zwar um ein offensichtlich abstoßendes Pamphlet dreht, aber eben sehr lange zurückliegt. Andererseits: Kann sich ein Politiker in Aiwangers Position mit Hinweis auf eine Jugendsünde aus der Affäre ziehen? Auch Helene Bubrowski, Politik-Redakteurin bei der FAZ, kritisierte die Krisenkommunikation Aiwangers, der versuche sich mit platten Entschuldigungen aus der Affäre zu ziehen. Eine klare Position, eine deutliche Distanzierung von dem Pamphlet brachte Aiwanger bislang nicht über die Lippen. So könnte Bubrowski mit ihrer Aussage recht behalten: „Am Ende stolpert man gar nicht über das, was passiert ist, sondern über den schlechten Umgang damit.“

Trittin erinnert an Fischer: So geht man mit seiner Vergangenheit um

Wie Deininger erklärte, habe die SZ Aiwanger mehrmals um eine Stellungnahme gebeten, der jedoch sämtliche Vorwürfe zurückwies und erst nach und nach mit Erklärungen und der Schuldzuweisung an den Bruder herausrückte. Ob der tatsächlich der Verfasser des Pamphlets ist, hielt Deininger für fraglich – denn das Schriftwerk „atmet einen antisemitischen, einen Nazi-verehrenden Geist.“ Wie man mit einer Jugendsünde umgehen kann, erläuterte der ehemalige Spitzenpolitiker Jürgen Trittin von den Grünen am Beispiel seines Parteikollegen Joschka Fischer. Dieser hatte sich in den 70er Jahren bekanntermaßen an gewaltsamen Demonstrationen beteiligt, bei denen auch Steine flogen, sich aber später deutlich, offen und ohne Ausflüchte von dieser Vergangenheit distanziert. All das, was Aiwanger genau nicht gemacht hat – und damit vielleicht das Ende seiner Karriere als Vize-Ministerpräsidenten Bayerns eingeleitet hat.

Von Aiwanger zu Trump bei Markus Lanz: Die Parallelen sind da

Die Art und Weise, wie Aiwanger mit dem Skandal umgeht, erinnerte nicht nur den ZDF-Amerika-Experten Elmar Theveßen an Donald Trump. Hier und dort agieren Männer, die glauben, dass es ausreicht, Vorwürfe abzustreiten, den Spieß umzudrehen, Härte zu zeigen, um an Ende als Sieger dazustehen. Vier Prozesse laufen inzwischen gegen Donald Trump, manche erscheinen fragwürdig, andere aussichtsreich, wie Elmar Theveßen erklärte. Besonders die Anklage im Bundesstaat Georgia, die sich auf sagenhafte 161 Anklagepunkte beläuft und sich der RICO-Gesetzte bedient, die normalerweise bei Fällen gegen die Mafia oder anderen kriminellen Organisationen angewandt wird.

Genau als das werden Trump, seine Anwälte, wie etwa Rudy Giuliani, und etliche andere Helfer bezeichnet. Dass da die Gefahr besteht, dass sich einer der Angeklagten auf einen Deal mit der Staatsanwaltschaft einlässt und gegen Trump aussagt, liegt nahe. „Donald Trump könnte Haft drohen, in mindestens drei der vier Verfahren“ berichtete Elmar Theveßen bei Markus Lanz im ZDF. Wie so jemand in Umfragen gleichauf mit dem aktuellen Präsidenten Joe Biden liegen kann, mag deutschen Beobachter absurd erscheinen. Gegen die Abgründe der Politik in Washington D.C. sind die Skandale, die sich in Bayern abspielen, dann eben doch nur Skandälchen.

„Markus Lanz“ im ZDF Die Gäste am 30. August 2023 Jürgen Trittin Politiker (Die Grünen) Helene Bubrowski Journalistin (FAZ) Roman Deininger Journalist (SZ) Elmar Theveßen ZDF-Amerika-Experte

Trotz allem zeigte sich Elmar Theveßen bei Markus Lanz davon überzeugt, dass zumindest nach jetzigem Stand eine erneute Wahl von Donald Trump ausgeschlossen sei: Die Häufung der Prozesse und Skandale zeigt trotz allem langsam Wirkung, die Zustimmungswerte für Trump auch bei eingefleischten Anhängern der Republikaner geht zurück, noch nicht stark, aber sie geht zurück. Und vor allem beginnt die amerikanische Wirtschaft wieder zu laufen – und da der Spruch „It’s the economy, stupid!“ immer noch gilt, könnte eine zweite Amtszeit von Joe Biden bevorstehen.

Zum Schluss dann die Ampel-Koalition bei Markus Lanz

Nicht nur in Amerika kracht es oft in den politischen Sphären, auch in der Ampel-Koalition gibt es von Beginn an mit unschöner Regelmäßigkeit Knatsch und Konflikte. Besonders die Grünen verlieren sich immer wieder in den seit ihren Anfängen bekannten (und beim politischen Gegner sicher oft amüsiert beobachteten) Flügelkämpfen zischen Fundis und Realos.

Dass Trittin als alter Fundi sich auf die Seite der Familienministerin Lisa Paus stellte, kam nicht überraschend. Wie er deren Veto gegen Christian Lindners Wachstumschancengesetz verteidigte, womit die Grüne sich auch gegen ihren Parteikollegen Robert Habeck (ein Vertreter des Realo-Flügels) stellte, sorgte in der Runde für große Heiterkeit. Trittin versuchte quasi Habeck zwei zu teilen: einmal als Vizekanzler, einmal als Wirtschaftsminister. Und in letzterer Funktion habe Habeck schlicht und ergreifend versäumt, die anderen Grünen Minister über sein Vorgehen zu informieren, weswegen Paus mit ihrem Veto nichts anderes getan habe als sich auf die Geschäftsordnung berufen.

So kann man es sich natürlich auch leicht machen. Wie das allerdings damit zusammenpasst, dass auch Trittin die Außenwirkung der Grünen wenig glücklich fand, bleibt offen. Mit einem Neustart der Ampelregierung, einem Versuch, mehr mit zukunftsorientierter Politik zu glänzen, als mit internen Streitigkeiten, ist es jedenfalls schon wenige Tage nach der Sommerpause vorbei. (Michael Meyns)