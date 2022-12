Kubicki rechnet mit Habeck und Lambrecht ab und spricht von Bigotterie im „dysfunktionalen Staat“

Von: Felix Durach

Wolfgang Kubicki, stellvertretender FDP-Bundesvorsitzender, spricht während des Landesparteitags der FDP Schleswig-Holstein. © Frank Molter/dpa

Der FDP-Politiker Wolfgang Kubicki hat die Ampel-Koalition, der auch seine Partei angehört, erneut scharf kritisiert. Vor allem zwei Minister nahm der 70-Jährige ins Visier.

Berlin — Dass in einer Regierungskoalition mit drei beteiligten Parteien nicht immer Harmonie herrscht, ist von Anfang an klar. Gerade dann, wenn zwei Parteien — wie Grüne und FDP in der Ampel-Koalition — bei vielen Punkten gegensätzliche Positionen einnehmen. Dennoch überrascht die Kritik an der Ampel aus den eigenen Reihen oft mit ihrer Deutlichkeit. Vor allem, wenn sie von einem Mann kommt: Wolfgang Kubicki.

Kubicki kritisiert eigene Koalition scharf — auf dem Weg zum „dysfunktionalen Staat“.

Der stellvertretende Bundestagspräsident nahm bereits in der Vergangenheit kein Blatt vor den Mund, wenn es darum ging, Minister der Koalition zu kritisieren, der ja auch seine Partei angehört. Das ausgewählte Ziel im vergangenen Jahr war dabei immer wieder Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), den Kubicki bereits vor seiner Amtszeit teils mit Aussagen unter der Gürtellinie angriff. Auch kurz vor Weihnachten denkt der FDP-Mann nicht an Harmonie und greift die Ampel-Koalition erneut an.

Die Ampel, der neben SPD und den Grünen auch Kubickis FDP angehört, sei gewählt worden, um den Wohlstand des Landes und seiner Bürger zu mehren - „nicht, ihn zu gefährden“, sagte Kubicki der Bild (Samstagsausgabe). Viele Menschen hätten den Eindruck, Deutschland sei auf dem Weg zu einem „dysfunktionalen Staat“. Betroffen seien die Bereiche Infrastruktur, Verwaltung, Energiepreise und die Unfähigkeit der Bundeswehr, das Land zu verteidigen - „wir müssen jetzt gegensteuern, sonst geht das schief“, sagte Kubicki, der auch Bundestagsvizepräsident ist.

Wegen Katar-Deal: Kubicki erhebt „Bigotterie“-Vorwurf gegen Habeck

Kubicki nahm dabei erneut Kabinettsmitglieder direkt ins Visier. Dieses Mal traf Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) der Unmut des 70-Jährigen ab.

Er nannte es bigott, für „sehr, sehr viel Geld Flüssiggas aus Katar, den Emiraten und den USA“ einzukaufen und sich gleichzeitig zu weigern, preiswerteres Schiefergas aus Deutschland abzubauen - „aus rein ideologischen Gründen“. Auch sollten aus seiner Sicht die Kernkraftwerke weiter betrieben werden.

Kubicki greift Verteidigungsministerin Lambrecht an — seltenes Lob für Kanzler Scholz

Die Verteidigungsministerin machte Kubicki wiederum für die mangelnde Einsatzfähigkeit der Bundeswehr verantwortlich. Ministerin Lambrecht habe „offensichtlich Schwierigkeiten damit, die Milliarden, die Kanzler, Finanzminister und Parlament zur Verfügung gestellt haben, auch auf die Straße zu bringen.“ Ein Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr war nach Beginn des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine auf den Weg gebracht worden.

Ein seltenes Lob sprach der FDP-Politiker jedoch für Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) aus. Kubicki lobte dessen „besonnene Haltung“ in Bezug auf den Krieg zwischen Russland und der Ukraine. (fd)