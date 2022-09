Kubicki teilt erneut hart gegen Lauterbach aus – „Was hat der Mann vom Leben – außer Corona?“

Von: Felix Durach

Nicht die besten Freunde: Wolfgang Kubicki und Karl Lauterbach (Montage). © Bernd von Jutrczenka/dpa

Der FDP-Politiker und Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki hat erneut verbal gegen Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ausgeteilt.

Berlin – Karl Lauterbach (SPD) und Wolfgang Kubicki (FDP) werden sicherlich nicht für ihre gute Zusammenarbeit im Rahmen der Corona-Politik in die Geschichte der bundesdeutschen Politik eingehen. Der Gesundheitsminister und der Bundestagsvizepräsident sind beim Thema Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie selten einer Meinung und teilen dies oft öffentlich mit. Bereits in der Vergangenheit kam es dabei immer wieder zu Aussagen unter der Gürtellinie.

So erklärte Kubicki im vergangenen Jahr gegenüber der Bild: „In meiner Stammkneipe nennen sie einen wie Lauterbach Spacken.“ Der SPD-Gesundheitspolitiker bezeichnete die Äußerungen auf Twitter als „unwürdige Einlassung“ für einen Vizepräsidenten des Deutschen Bundestags und konterte: „Ich wüsste auch, was über Herrn Kubicki gesagt wird. Aber ich erreiche noch mediale Präsenz, ohne dass ich Kollegen beleidige.“

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Wolfgang Kubicki, stellvertretender Bundesvorsitzender der FDP, im Jahr 2021. © Florian Gaertner/photothek.de / Imago

Kubicki teilt erneut verbal gegen Lauterbach aus – „was hat der Mann vom Leben – außer Corona?“

Eben diese mediale Präsenz erreicht Kubicki nun erneut durch jüngste Aussage gegen den Gesundheitsminister. In einer Rede auf dem Landesparteitag der FDP Hamburg teilte der 70-Jährige munter gegen die eigenen Koalitionspartner in der Bundesregierung aus. „In einer solchen Phase, in der wir uns jetzt befinden, nicht auf eigene heimische Kapazität zu setzen, sondern in der Welt herumzufahren und darum zu betteln, dass andere uns die Probleme abnehmen, halte ich für verantwortungslos“, erklärte der FDP-Politiker mit Blick auf Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne).

Im Zentrum der Kritik stand aber wie so oft Lauterbach. „Das zweite große Problem ist die Pandemie mit Herrn Lauterbach“, leitete Kubicki seinen verbalen Rundumschlag ein. „Vielleicht passt das Thema Lauterbach nicht, ich sollte eigentlich eine fröhliche Rede halten. Der Mann isst kein Salz, der Mann isst keinen Zucker, trinkt keinen Alkohol, hat keine Freundin. Mein Gott, was hat der Mann vom Leben – außer Corona“, so der FDP-Mann weiter.

Kubicki kritisiert Corona-Schutzmaßnahmen: „Nur wir in Deutschland gehen einen Sonderweg“

Nach den persönlichen Angriffen unter der Gürtellinie äußerte der 70-Jährige jedoch auch noch sachliche Kritik an den Corona-Schutzmaßnahmen der Bundesregierung. „Wir sind auf einer Geisterfahrt in ganz Europa. Neuseeland hat die Pandemie-Maßnahmen abgelegt. In ganz Europa gibt es keine Maskenpflicht und keine Quarantänepflicht mehr, es geht in eine endemische Lage. Wer sich krank fühlt, soll zu Hause bleiben. Nur wir in Deutschland gehen einen Sonderweg“, so Kubickis Fazit.

Bundestagsvizepräsident sagt weiter, dass die Corona-Pandemie durch die Omikron-Variante ihren Schrecken verloren habe. Darauf müsse Berlin nun auch mit angepassten Maßnahmen reagieren. „Auch ein Karl Lauterbach kann dazu lernen“, fordert der FDP-Politiker.

Kubicki gegen Lauterbach: Nach versöhnlichem Bild teilt der FDP-Mann wieder aus

Am Dienstagmittag hatte der Gesundheitsminister noch nicht auf die Äußerungen Kubickis reagiert. Ganz der Wahrheit entsprechen diese ohnehin nicht. Zumindest zum Thema Alkohol teilte Lauterbach in einem Interview mit dem Spiegel mit, er „genehmige“ sich “in der Regel auch ein Glas Wein zu meinen Studien“.

Erst vor wenigen Tagen teilte Lauterbach auf Twitter ein eher versöhnlich wirkendes Foto, auf dem der Gesundheitsminister neben Kubicki auf einer Veranstaltung zu sehen ist. Beide Politiker trugen auf der Aufnahme einen Mund-Nase-Schutz. (fd)