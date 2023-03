Besuch im Nordirak: Außenministerin Baerbock sichert Jesiden im Irak Wiederaufbauhilfe zu

Außenministerin Baerbock will die vor dem IS geflüchteten Jesidinnen und Jesiden unterstützen. © IMAGO/Kira Hofmann

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat den Jesiden im Iran nach dem Völkermord durch die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) Hilfe beim Wiederaufbau zugesagt. Auch bei der Verfolgung der Täter will Baerbock unterstützen.

Kudschu - «Kudschu ist einer dieser Orte, wo das Böse auf dieser Welt sein Gesicht gezeigt hat», sagte die Grünen-Politikerin am Donnerstag beim Besuch zentraler Schauplätze von Gräueltaten in der Region Sindschar nahe der syrischen Grenze. «Wir können diese Väter und Mütter, diese Kinder nie wieder zurückholen. Aber wir können dafür sorgen, dass die Täter dieser brutalen Verbrechen zur Verantwortung gezogen werden.»

Am 15. August 2014 hatten IS-Kämpfer in Kudschu nach einer zwölf Tage langen Belagerung der Schule des jesidischen Ortes die Männer, Jungen und älteren Frauen getrieben und ermordet. Andere Frauen und Mädchen wurden entführt und als Sexsklavinnen verkauft. Ein Großteil der Familien lebt heute noch in Flüchtlingslagern in der kurdischen Autonomieregion. Kudschu ist Heimatort der jesidischen Menschenrechtsaktivistin und Friedensnobelpreisträgerin Nadia Murad.

Baerbock sagte, nachdem die internationale Gemeinschaft den Völkermord nicht habe verhindern können, habe diese eine Verantwortung, «dafür zu sorgen, dass Gerechtigkeit geschaffen wird». Damit der Völkermord nicht über Generationen vererbt werde, sei Unterstützung nötig. Zudem müsse Vertriebenen ermöglicht werden, wieder einen normalen Alltag zu haben.

Die Vereinten Nationen und der Bundestag haben die Verbrechen des IS an den Jesiden als Völkermord verurteilt. Die in Hannover geborene Baerbock legte in Kudschu weiße Rosen an einem Friedhof nieder. In der Region hatte der IS 2014 insgesamt mehr als 5000 Jesiden ermordet. Zehntausende wurden getötet, verschleppt und versklavt.

Baerbock besucht zentrale Schauplätze von IS-Gräueltaten im Nordirak

In einer zunächst aus Sicherheitsgründen geheim gehaltene Aktion fuhr die in Hannover geborene Grünen-Politikerin am Donnerstag mit einem Teil ihrer Delegation in einem besonders geschützten Konvoi in die Gegend. Der IS hatte 2014 mehr als 5000 Angehörige der jesidischen Religionsgemeinschaft ermordet, als er die Region überrannte. Zehntausende Menschen wurden getötet, verschleppt und versklavt.

Die IS-Dschihadisten gelten zwar seit 2017 als militärisch besiegt, IS-Zellen verüben aber weiterhin Anschläge. Der sunnitische IS betrachtet Schiiten als Abtrünnige und verübt immer wieder Anschläge auch auf Angehörige dieser Glaubensrichtung des Islams. Die Vereinten Nationen (UN) mit Hauptsitz in New York City und der Bundestag haben die Verbrechen der Terrormiliz als Völkermord verurteilt.

Baerbock wollte mit ihrer Reise in die Region auch ein Zeichen zur Rückkehr von immer noch etwa 210 000 jesidischen Binnenvertriebenen in deren Heimatregion setzen. In Deutschland lebt der Bundesregierung zufolge mit bis zu 200 000 Menschen die weltweit größte jesidische Diaspora.

Die Sicherheitslage in den traditionellen Siedlungsgebieten der Jesiden gilt nach wie vor als unübersichtlich und prekär - dies ist einer der Hauptgründe, warum bislang relativ wenige Menschen zurückgekehrten. Nur ein Drittel der vor dem IS geflüchteten Jesidinnen und Jesiden ist bisher zurückgekommen. Die Bundesregierung will mit der Unterstützung des Wiederaufbaus und von humanitären Minenräumaktionen die Stabilisierung der Region vorantreiben. (dpa)