Kühnert gegen Panzerlieferungen an die Ukraine: Nach Melnyk-Kritik ist sein Twitter-Account gesperrt

Von: Felix Durach

Am Montag nicht auf Twitter erreichbar: SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert © Fabian Sommer/dpa/Screenshot Twitter

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat sich gegen die Lieferung von Kampfpanzern in die Ukraine ausgesprochen. Dafür erntete der 33-jährige Kritik.

Kiew – Die ukrainischen Streitkräfte konnten in den letzten Tagen im Rahmen einer Gegenoffensive in der Region Charkiw massive Gebietsgewinne erzielen. Der Erfolg des ukrainischen Vorstoßes kann dabei mitunter auch auf die modernen Waffensysteme zurückgeführt werden, welche unter anderem Deutschland und die USA an Kiew geliefert hatten. Bestärkt durch die jüngsten Erfolge im Ukraine-Krieg fordern ukrainische Offizielle weitere Lieferungen von schweren Waffen ins Kriegsgebiet - darunter auch deutsche Kampfpanzer vom Typ Leopard 2.

Ukraine-Krieg: Kühnert gegen Waffenlieferungen - „schleichendes“ Russlandfiasko?

Diesen Forderungen hat SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert am Montag eine Absage erteilt. „Westliche Panzer beispielsweise hat kein Staat bisher geliefert“, sagte der SPD-Generalsekretär bei ntv. „Sehr wohl unterstützen wir aber mit den osteuropäischen Partnern den Ringtausch.“ Der 33-Jährige warnte im Gespräch mit dem Nachrichtensender auch davor, „dass wir nicht schleichend hineingezogen werden wollen in den Krieg, dass wir Russland nicht dazu animieren wollen, völlig irrational am Ende zu handeln und noch ganz andere Staaten anzugreifen.“

Die Bundesregierung hatte sich bisher gegen die Lieferung sogenannter Kampfpanzer entschieden. Kiew erhielt von Berlin jedoch den Flugabwehr-Panzer vom Typ Gepard, die Panzerhaubitze 2 und das Mehfachraketenwerfersystem MARS-II.

Kühnert nach Aussagen in der Kritik - Melnyk spricht von „katastrophaler Verweigerungspolitik“

Nach den Äußerungen von Kühnert wurde der SPD-Generalsekretär auf Twitter zum Ziel von Kritik. Der #kuehnert kletterte in den deutschen Twitter-Trends nach oben. Unter anderem warf der abberufene ukrainischer Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, der SPD eine „katastrophale Verweigerungspolitik“ vor. „Die Ukraine ausgerechnet in diesem kritischen Moment militärisch im Stich zu lassen, wird verheerende Folgen für die Zukunft haben“, warnte Melnyk in Richtung Kühnert.

Besonders kurios: Nach der Kritik an Kühnerts Aussagen, war der Twitter-Account des SPD-Generalsekretärs am Montag nicht mehr erreichbar. Der Kurznachrichtendienst zeigte beim Aufrufen des Profils die Fehlermeldung „Dieser Account existiert nicht“ an. Ob der SPD-Politiker seinen Account selbst gesperrt hat oder die Sperre durch Twitter vorgenommen wurde, ist aktuell noch unklar. Eine Anfrage unserer Redaktion zu den Umständen blieb am Montagmittag (Stand 15.30 Uhr) unbeantwortet.

Kevin Kühnert gegen Lieferung von Kampfpanzern in die Ukraine - auch Lambrecht skeptisch

Mit seiner Position scheint der Generalsekretär innerhalb seiner Partei jedoch nicht alleine dazustehen. Auch Kühnerts Parteikollegin und Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD), sprach sich am Montag gegen die Lieferung von Leopard-2-Panzern aus. Die 57-Jährige gab an, beim Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe in Ramstein ihren US-Kollegen Lloyd Austin darauf angesprochen zu haben. „Ich habe da zumindest diese Wahrnehmung nicht gehabt, dass es da ein Umdenken in den USA gibt dazu“, erklärte die Ministerin nun bei einer Diskussionsrunde der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) in Berlin.

Lambrecht hatte auch in den vergangenen Monaten immer wieder für Aufsehen gesorgt. Unter anderem als sie bei einer Befragung im Bundestag die Strategie der deutschen Waffenlieferungen verteidigte. Dabei begründete die Ministerin die Lieferung des Flak-Panzers Gepard damit, dass es sich bei diesem nicht um einen Panzer handeln würde. Die Opposition warf Lambrecht daraufhin mangelndes Fachwissen vor.

SPD-Chefin Esken zu Lieferung von Kampfpanzern - „Alleingänge sind ausgeschlossen“

SPD-Chefin Saskia Esken hat die Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine hingegen nicht ausgeschlossen, pocht aber auf internationale Abstimmung. „Alleingänge sind ausgeschlossen und das soll auch so bleiben“, sagte sie am Montag in Braunschweig. Die Unterstützung für die Ukraine im russischen Angriffskrieg habe sich in den vergangenen Monaten immer entlang der militärischen Entwicklung verändert. „Die Waffenlieferungen der ersten Wochen waren von einer anderen Qualität als die der letzten Wochen. Insofern gibt es da eine stete Entwicklung“, sagte sie.

Weitere Waffenlieferungen: FDP und Grüne zeigen sich offen

Vertreter der anderen Regierungsparteien signalisierten im Rahme der Diskussion jedoch die Bereitschaft zu vermehrten Lieferungen von schweren Waffen. FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai schrieb am Montag auf Twitter. „Deutschland sollte in Abstimmung mit unseren Partnern der Ukraine in dieser neuen Phase des Krieges verstärkt helfen. Auch mit schweren Waffen.“ Die frühere stellvertretende Parteivorsitzende der Grünen, Jamila Schäfer, sprach sich ebenfalls für die Lieferung von schweren Waffen aus. „Mehr Waffen für die Ukraine bedeuten weniger Folter & Vergewaltigungen und mehr gerettete Zivilist*innen“, schrieb die 29-Jährige am Montag auf Twitter. (fd mit dpa)