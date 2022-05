Baerbock verteidigt Waffenlieferungen an Ukraine: „Tragen auch Verantwortung für Nicht-Handeln“

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) bei „Anne Will“ vom 1. Mai © Dietmar Gust/NDR/dpa

Immer mehr Politiker arbeiten sich an Gerhard Schröder ab. Derweil moniert Kiew das zögerliche Vorgehen Berlins. Der News-Ticker zu Reaktionen aus Deutschland auf den Ukraine-Krieg.

Ukraine-Konflikt: Deutschland treibt der Krieg in der Ukraine und dessen Folgen um.

Attacke aus Bayern: CSU-Chef Markus Söder greift Kanzler Olaf Scholz (SPD) wegen seines Agierens in dem Konflikt massiv an.

Kritik an Deutschland: Die Ukraine hält das Vorgehen der Bundesrepublik für zögerlich im Vergleich mit anderen europäischen Ländern.

Update vom 2. Mai, 5.29 Uhr: Außenministerin Annalena Baerbock hat die Entscheidung der Bundesregierung zur Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine verteidigt. „Wir tragen auch Verantwortung für Nicht-Handeln“, sagte die Grünen-Politikerin am Abend in der ARD-Sendung „Anne Will“.

„Wenn wir jetzt die Entscheidung getroffen hätten, wir würden keine weiteren Waffen, keine schweren Waffen liefern, dann würden wir weitere Orte in der Ukraine in die Hände des russischen Präsidenten geben. (...) Wenn wir nichts tun würden, dann wäre das Leid der Ukrainerinnen und Ukrainer noch viel, viel schlimmer.“ Deswegen sei die Bundesregierung diesen nächsten Schritt gegangen.

Kuleba fordert von Ampel-Koalition in Ukraine-Krieg „Führungsrolle“ zu übernehmen

Update vom 1. Mai, 19.45 Uhr: Die ukrainische Regierung stuft die deutsche Reaktion auf den russischen Angriffskrieg als eher zögerlich im Vergleich zu anderen europäischen Ländern ein. In der Montagsausgabe der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sagte Außenminister Dmytro Kuleba, Deutschland sollte „gerade in Fragen der Ostpolitik die Führungsrolle in Europa übernehmen“. Das gelte für Waffenlieferungen an die Ukraine, Sanktionen gegen Russland und die Gewährung des EU-Kandidatenstatus für die Ukraine. Die Ukraine hoffe insgesamt auf „mutige, visionäre Entscheidungen“ der Bundesregierung.

Zwar zeigte Kuleba Anerkennung für die bisherigen Waffenlieferungen aus Deutschland. Dass Berlin seine Haltung dazu jedoch von Woche zu Woche geändert habe, sei für ihn ein Rätsel.

Update vom 1. Mai, 14.28 Uhr: Die Kritik an Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) wird lauter. „Ehemalige Inhaber von Spitzenämtern, die offenbar an der Seite verbrecherischer Regierungen stehen, können nicht auf die Unterstützung dieses Staates zählen“, sagte FDP-Chef Christian Lindner am Wochenende.

„Wir sollten Konsequenzen ziehen“, erläuterte der Chef der Liberalen den Funke-Zeitungen weiter. Es sei für ihn nicht mehr vorstellbar, dass Schröder ein Büro vom Steuerzahler gestellt werde, betonte Lindner.

Gerhard Schröder (Archivbild) © Christoph Soeder/dpa

Reist CDU-Chef Merz zu Selenskyj nach Kiew? BKA soll „ausdrücklich“ abgeraten haben

Update vom 1. Mai, 13.31 Uhr: Das Bundeskriminalamt (BKA) soll nach Tagesspiegel-Informationen Friedrich Merz von seiner geplanten Reise in die Ukraine „ausdrücklich“ abgeraten haben. Der CDU-Chef sei gebeten worden, die Reise zu verschieben, berichtete die Zeitung an diesem Sonntag.

Merz habe die Sicherheitsbehörden erst am Freitag (29. April) über die Reise informiert. Das BKA soll betont haben, es brauche für eine solche Reise in das Kriegsgebiet etwas mehr Vorlauf. Merz soll dem Bericht zufolge zudem BKA-Personenschutz abgelehnt haben. Das Bundesinnenministerium wollte sich dazu auf Anfrage der Zeitung nicht äußern, auch Merz äußerte sich dazu zunächst nicht.

Die Reise soll in der Nacht zum Dienstag stattfinden, wie der Tagesspiegel weiter berichtete. In Kiew solle es womöglich ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj geben.

Anfang April waren die Vorsitzenden der Bundestagsausschüsse für Verteidigung (Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP), Außenbeziehungen (Michael Roth, SPD) und Europaangelegenheiten (Anton Hofreiter, Grüne) in den Westen der Ukraine gereist.

CDU-Chef Friedrich Merz will laut Berichten in den Ukraine reisen. © Fabian Sommer/dpa

CSU-Chef Söder attackiert Altkanzler Schröder im Ukraine-Konflikt – „Sturer, alter Mann“

Update vom 1. Mai, 11.34 Uhr: Scharfe Töne vom kleinen CSU-Parteitag in Würzburg: Parteichef Markus Söder hat Olaf Scholz‘ Auftreten im Ukraine-Konflikt „eines deutschen Kanzlers unwürdig“ genannt. Das fasst die Nachrichtenagentur AFP an diesem Sonntag noch einmal zusammen und liefert weitere Zitate (unser erster Bericht zu Söders Rundumschlag gegen Scholz‘ Ampel-Koalition in diesem News-Ticker).

Scharfe Kritik übte Söder auch an Gerhard Schröder. Der wegen seiner Freundschaft zum russischen Staatschef Wladimir Putin und seinem Engagement für die russische Energiewirtschaft in der Kritik stehende Altkanzler sei ein „sturer, alter skurriler Mann, dem das eigene Konto wichtiger ist als das Ansehen Deutschlands“. Schröder sei peinlich, „eine Schande für unser Land“. Er solle aus der SPD austreten und seine Privilegien als Altkanzler abgeben.

Söder über Lambrecht im Ukraine-Konflikt: „Sie ist völlig überfordert“

CSU-Generalsekretär Mayer sagte, zwischenzeitlich stelle sich die Frage, ob nicht eine Vermisstenanzeige für Scholz aufgegeben werden solle. Der Kanzler wirke nicht nur überfordert, er habe den Eindruck, „er ist es auch“, sagte Mayer. „Wir brauchen keinen Kanzler des Zögerns und des Zauderns, sondern wir brauchen einen Kanzler, der gerade in dieser herausfordernden Zeit Verantwortung übernimmt.“

Söder sagte, er hoffe, mit dem Bundestagsbeschluss zur Lieferung schwerer Waffen lege die Bundesregierung den Hebel nun um: „Deutschland macht seit Wochen eine peinliche Figur, dies muss mit dem letzten Donnerstag auch beendet werden.“

Ampel-Koalition im Ukraine-Konflikt für Söder eher eine „Lichtorgel“

In seiner angriffslustigen Rede attackierte Söder auch die regierenden Parteien SPD, Grüne und FDP. Eine Verkehrsampel sei mit einer klaren Lichtfolge geschaltet, diese Ampel erwecke aber „mehr den Eindruck einer Lichtorgel“. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hielt Söder vor, wochenlang unsichtbar gewesen zu sein. „Sie ist völlig überfordert“, sagte er.

Den Grünen warf Söder vor, in kurzer Zeit zu große Sprünge zu machen. Früher seien die Grünen zu Friedensdemonstrationen gegangen, heute forderten sie „mit einem moralischen Rigorismus“ ständig Aufrüstung. Die FDP wiederum habe ihre finanzpolitischen Prinzipien über Bord geworfen.

In Bayern wird im Herbst 2023 ein neuer Landtag gewählt, das neue Grundsatzprogramm soll die Grundlage für das Wahlprogramm werden.

Reaktionen aus Deutschland im Ukraine-Krieg: Faeser wirft russischer Botschaft Kampagne vor

Erstmeldung vom 1. Mai: Berlin - „Manche Plattformen im Netz bieten ideale Voraussetzungen für Desinformationskampagnen und Kriegspropaganda“: Mit diesen Worten hat Innenministerin Nancy Faeser (SPD) der russischen Botschaft vorgeworfen, Falschnachrichten über den Ukraine-Krieg zu verbreiten.

„Das nutzt auch die russische Botschaft“, fuhr Faeser im Gespräch mit dem Handelsblatt (Ausgabe vom 2. Mai) fort. Sie schloss Konsequenzen nicht aus. Zwar habe die regierende Ampel-Koalition schon 40 angebliche Diplomaten ausgewiesen, „die wir den russischen Nachrichtendiensten zurechnen“. Aber es gebe „weitere Handlungsoptionen“.

Deutschland im Ukraine-Krieg: Kampf gegen russische Propaganda

Die russische Kriegspropaganda dürfe „keinen Einfluss auf den inneren Frieden in unserem Land haben“, betonte die Ministerin. Sie verwies darauf, dass gegen derartige hybride Bedrohungen bereits vorgegangen werde. So habe die Europäische Union (EU) beispielsweise dafür gesorgt, dass der russische Propagandasender Russia Today (RT) hier nicht senden dürfe. „Wir müssen den falschen Narrativen, den Lügen und der Desinformation Fakten entgegensetzen“, betonte Faeser.

Die 40 russischen Diplomaten waren Anfang April ausgewiesen worden. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hatte dies damit begründet, dass die Angehörigen der russischen Botschaft „in Deutschland jeden Tag gegen unsere Freiheit, gegen den Zusammenhalt unserer Gesellschaft gearbeitet haben“. (dpa/AFP/frs)