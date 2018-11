Das Referentenkarussell im Rathaus dreht sich weiter: Biebl soll Kulturreferent werden

Das Referentenkarussell im Rathaus dreht sich weiter, auch die nächste Personalie steht nun fest: Anton Biebl (parteilos) soll im Sommer 2019 Kulturreferent Hans-Georg Küppers (SPD) beerben.

Die bevorstehende Rochade im Kulturreferat stellt eine nahe liegende Lösung dar: Biebl ist bereits seit Juni 2010 Stellvertreter von Küppers. Nach Informationen unserer Zeitung hat sich die SPD bei der Nachfolgefrage intern auf den 56-Jährigen verständigt. Die Sozialdemokraten genießen beim Amt des Kulturreferenten das Vorschlagsrecht innerhalb der Rathaus-Regierung von CSU und SPD. Zuletzt standen bis zu fünf Kandidaten in der näheren Auswahl. Dass es nun auf Biebl zulaufen scheint, kommt nicht überraschend. Er gilt als gut vernetzt in der Kulturszene, fachlich kompetent und beliebt im Referat. Ein Mann, der das richtige Potential für dieses Amt mitbringe, heißt es aus Rathauskreisen. „Er war der, von dem wir am ehesten annehmen konnten, dass er ähnlich wie Küppers die Kultur in unserer Stadt gestalten wird“, sagt ein Stadtrat. Auch die CSU kann sich mit dem SPD-Favorit anfreunden. Hätten sich die Sozialdemokraten im Vorfeld nicht auf Biebl verständigt, wäre die Position ausgeschrieben worden.

OB Dieter Reiter schätzt seinen Kulturreferenten Hans-Georg Küppers

Stadtdirektor Biebl hat als Stellvertreter von Küppers stets verlässlich im Hintergrund gearbeitet. Der gebürtige Münchner ist Rechtswissenschaftler. Im Jahre 1991 kam er zur Stadtverwaltung. Seine Stationen führten ihn vom Planungs-, Personal- und Organisationsreferat bis hin zum Leiter der Hauptabteilung „Bürgerangelegenheiten. Service und Fachaufgaben“ im Direktorium, ehe er ins Kulturreferat wechselte. Dort sprang er gleich in die Bresche, als es 2011 eine Vakanz bei der Betreuung des Projekts NS-Dokumentationszentrum gab. Dessen Eröffnung lag Küppers sehr am Herzen, weshalb die schnelle Beförderung Biebls als Vertrauensbeweis zu werten war. Anton Biebl ist verheiratet, hat zwei Töchter und einen Sohn.

+ OB Dieter Reiter (links) schätzt seinen Kulturreferenten Hans-Georg Küppers. Der zieht sich im Sommer 2019 zurück. © Haag

Sein neues Amt wird er zum 1. Juli 2019 antreten. Küppers hatte sich im Juni entschlossen, für eine weitere Amtszeit nicht zur Verfügung zu stehen. Der 64-Jährige ist ein Kind des Ruhrpotts. Zwischen 1998 und 2007 war der gebürtige Oberhausener Kulturdezernent in Bochum, dann holte ihn die Stadt München als Nachfolger für die umstrittene Kulturreferentin Lydia Hartl. Küppers gilt als besonnener Mann mit diplomatischem Geschick. Er ist über Parteigrenzen hinweg anerkannt und bewegt sich sicher auf jedem Terrain – von der Vorstadtbühne bis zur Hochkultur. Auch OB Dieter Reiter schätzt seinen Kulturchef: „Die Messlatte für den Nachfolger ist hoch“, sagte er unserer Zeitung, als Küppers sein Amtsende ankündigte. So hat der es geschafft, den beliebten Intendanten des Volkstheaters, Christian Stückl, an die Stadt zu binden. Vor allem deshalb, weil die Bühne auf dem Gelände des Viehhofs eine Heimat finden wird. Als Schlüsselprojekte der Zukunft sind ferner die Generalsanierung des Gasteigs sowie des Stadtmuseums anzusehen.

Lesen Sie auch: Droht der Zerfall des deutschen Rechtsstaats? Ex-Chef des Verfassungsgerichts schlägt Alarm.

Hans-Georg Küppers zieht sich im Sommer 2019 zurück - Anton Biebl Nachfolger

Auch bei der Neubesetzung des Intendanten-Postens für die Kammerspiele hatte Küppers zu Beginn seiner Amtszeit ein glückliches Händchen, als er den Niederländer Johan Simons präsentierte. Mehr Streit entzündete sich an Nachfolger Matthias Lilienthal. Ein Teil des Stammpublikums sowie die CSU im Stadtrat zeigten sich vergrämt über die teils experimentelle Neuausrichtung des Theaters. Küppers verteidigte indes bis zuletzt den Kurs Lilienthals. Dieser wird die Kammerspiele nach den Querelen aber 2020 wieder verlassen. Nachfolgerin wird Barbara Mundl, ehemals Chefdramaturgin an dem Stadttheater.

Dass Küppers keine Amtszeit dranhängt, hatte private und gesundheitliche Gründe. „Nach über 20 Jahren kräftezehrenden Referentenjobs in Bochum und München muss jetzt mal Schluss sein. Ich will mein Leben noch genießen, so gut ich es kann“, sagte der 64-Jährige unlängst.

Lesen Sie auch: Söder und Aiwanger unterzeichnen Vertrag - Grüne sprechen von „Wählerbetrug“