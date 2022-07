Kutschaty: Schröder hat keine Zukunft mehr in SPD

Thomas Kutschaty © IMAGO/Reiner Zensen

Thomas Kutschaty, stellvertretender SPD-Bundesvorsitzender, sieht für Schröder keine Zukunft mehr in der Partei.

Berlin in Deutschland - Schröder habe "selbst entschieden, dass ihm die finanzielle und persönliche Abhängigkeit von Putin wichtiger ist als sein Einsatz für die SPD oder das Erbe seiner Kanzlerschaft", sagte Kutschaty kurz vor Beginn der mündlichen Anhörung im SPD-Verfahren zu einem Parteiausschluss des Altkanzlers der "Rheinischen Post" (Freitagsausgabe).

Die Hürden für einen Parteiausschluss seien zwar sehr hoch, und es werde zu Recht gründlich vorgegangen. "Aber schon politisch kann ich mir nicht mehr vorstellen, wie das ohne Cut zu einem guten Ende kommen soll", sagte Kutschaty. "Ein Ex-Bundeskanzler, der im begründeten Verdacht steht, käuflich von einem Kriegstreiber zu sein, schadet sich selbst, seiner Partei und unserer Demokratie."



In Hannover findet am Donnerstag die mündliche Anhörung im Parteiausschlussverfahren gegen Schröder statt. Bei dem Termin werden insgesamt 17 Anträge von Kreis- und Ortsverbänden gegen Schröder verhandelt. Der Großteil zielt wegen der Haltung des Ex-Kanzlers zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine und zu Präsident Wladimir Putin sowie seiner Tätigkeit für russische Energiekonzerne auf einen Parteiausschluss.

Schröder selbst wird bei dem Termin nicht erwartet. Er wird sich nach Angaben des Unterbezirks Hannover voraussichtlich auch nicht vertreten lassen. Falls nötig, soll die Anhörung am Freitag fortgesetzt werden. Die Schiedskommission soll dann "spätestens drei Wochen nach dem Ende der mündlichen Anhörung" ihre Entscheidung fällen. pw/ul

Der Ausschluss ist das schärfste Mittel gegen unliebsame Parteifreunde



In der SPD beginnt am Donnerstag die mündliche Anhörung im Parteiordnungsverfahren gegen Gerhard Schröder. Mehr als ein Dutzend Antragsteller wollen, dass der Altkanzler wegen seiner Haltung zum russischen Angriffskrieg und Präsident Wladimir Putin aus der Partei geworfen wird. Frühere derartige Verfahren zeigen, dass ein Parteiausschluss keine einfach Sache ist.



Thilo Sarrazin



Der ehemaliger Berliner Finanzsenator wurde von der Bundesschiedskommission aus der SPD ausgeschlossen, nachdem er seine Genossen über zehn Jahre lang mit seinen islamistischen Thesen genervt hatte. Zwei frühere Anläufe zum Rauswurf scheiterten; das 2018 von der Parteiführung angestrengte Verfahren führte im Juli 2020 zum Erfolg. Anlass waren Sarrazins Thesen in dem vor zwei Jahren erschienen Buch "Feindliche Übernahme. Wie der Islam den Fortschritt behindert und die Gesellschaft bedroht".



Wolfgang Clement



Der ehemalige Bundeswirtschaftsminister riet vor der hessischem Landtagswahl Anfang 2008 indirekt von der Wahl der SPD ab. Auslöser waren die energiepolitischen Vorschläge von Landesparteichefin Andrea Ypsilanti. Die zuständige Landesschiedskommission von Nordrhein-Westfalen beschloss im Juli Clements Parteiausschluss. Der frühere Ministerpräsident des Landes legte dagegen Berufung ein, verließ die SPD aber schließlich von sich aus.



Detlev von Larcher



Klarer war der Fall beim langjährigen Sprecher der SPD-Linken: Ihn warf die Partei im April 2008 hinaus. Der ehemalige Bundestagsabgeordnete hatte eindeutig zur Wahl der Linkspartei in Niedersachsen aufgerufen.



Klaus Ernst



Der spätere Linken-Parteichef wurde im Sommer 2004 gemeinsam mit vier weiteren bayerischen Parteimitgliedern aus der SPD ausgeschlossen - sie hatten allesamt bei der SPD-kritischen Wahlplattform WASG mitgearbeitet - die sich später mit der PDS zur Linkspartei zusammenschloss. jp/mt