KZ-Prozess gegen ehemaligen Wachmann: Aussage des Holocaust-Überlebenden Leon Schwarzbaum verlesen

Teilen

Leon Schwarzbaum © M. Popow / IMAGO

Eine schriftliche Aussage des Holocaust-Überlebenden Leon Schwarzbaum ist im Prozess gegen einen mutmaßlichen ehemaligen Wachmann des Konzentrationslagers Sachsenhausen posthum verlesen worden.

Brandenburg/Havel (dpa) - Im Prozess gegen einen mutmaßlichen ehemaligen Wachmann des Konzentrationslagers Sachsenhausen ist eine schriftliche Aussage des Holocaust-Überlebenden Leon Schwarzbaum posthum verlesen worden. Schwarzbaum war in der Nacht zum Montag im Alter von 101 Jahren gestorben.

Vor dem Landgericht Neuruppin ist ein ebenfalls 101-Jähriger aus Brandenburg/Havel angeklagt, als damaliger Wachmann in dem KZ von 1942 bis 1945 Beihilfe zum Mord an mindestens 3518 Häftlingen geleistet zu haben.

Der Nebenklage-Vertreter Thomas Walther verlas die Aussage von Schwarzbaum, der ursprünglich am Freitag noch selbst als Zeuge aussagen wollte. In der verlesenen Erklärung wandte sich Schwarzbaum direkt an den Angeklagten und appellierte an den 101-Jährigen, seine «Leugnungen und Verdrängungen aufzugeben». Und weiter: «Ich möchte Sie auffordern, uns die historische Wahrheit zu erzählen», hieß es in der verlesenen Erklärung von Schwarzbaum. «Sprechen Sie hier an diesem Ort über das, was Sie erlebt haben - so wie ich es für meine Seite tue.»

Der Angeklagte bestritt in dem Verfahren bislang, überhaupt in dem Lager gewesen zu sein. Die Tätigkeit eines SS-Wachmanns mit seinem Namen, Geburtsdatum und Geburtsort ist aber durch zahlreiche Dokumente belegt.

Berlin: Berufungsprozess zu Holocaust-Leugnerin beginnt

Die 93-jährige notorische Holocaust-Leugnerin Ursula Haverbeck steht seit Freitag wieder in Berlin vor Gericht, weil sie zwei Urteile wegen Volksverhetzung nicht akzeptieren will. Das Landgericht der Hauptstadt verhandelt in einem Berufungsprozess darüber, ob die Rechtsextremistin erneut ins Gefängnis muss. Haverbeck hatte sich gegen zwei Urteile gewehrt, mit denen sie jeweils zu Haftstrafen ohne Bewährung verurteilt worden war.

Der erste Prozesstag am Freitag wurde auf Antrag des Anwalts von Haverbeck unterbrochen. Seine Mandantin sei übermüdet, sie werde sich aber am zweiten Prozesstag am Montag äußern, kündigte der Verteidiger an.

Die Rechtsextremistin aus Nordrhein-Westfalen hatte Berufung gegen Urteile des Amtsgerichts Berlin-Tiergarten eingelegt. 2017 war sie zu einer Gefängnisstrafe von sechs Monaten verurteilt worden, weil sie auf einer Veranstaltung in Berlin-Lichtenrade geäußert haben soll, dass es den Holocaust nicht gegeben habe und an den Gaskammern des Konzentrationslagers Auschwitz «nichts echt» sei. 2020 erging dann ein Urteil mit einem Jahr Haft, weil Haverbeck in einem Interview im Internet den Holocaust geleugnet haben soll.

Lesen Sie auch Wirre Vorwürfe gegen Ukraine und Oligarchen: Putin zeigt sich unerbittlich und zerschlägt alle Hoffnungen Hoffnung keimte in den Ukraine-Russland-Verhandlungen zuletzt auf, doch denen versetzte Präsident Putin nun einen herben Dämpfer. Der News-Ticker. Wirre Vorwürfe gegen Ukraine und Oligarchen: Putin zeigt sich unerbittlich und zerschlägt alle Hoffnungen Ukraine-Flüchtlinge zurück nach München geschickt: Heftige Diskussion entfacht - Helfer kritisiert Landratsamt Viele Ukrainer, die vor Putins Krieg flüchten, kommen derzeit in Bayern an. Der Landkreis Miesbach schickte einen Bus voller Flüchtlinge zurück nach München. Darüber ist nun eine Diskussion entbrannt. Ukraine-Flüchtlinge zurück nach München geschickt: Heftige Diskussion entfacht - Helfer kritisiert Landratsamt

Haverbeck war nur wenige Tage vor ihrer zweiten Verurteilung in Berlin aus dem Gefängnis entlassen worden. Sie hatte seit Mai 2018 in Bielefeld eine Strafe von insgesamt zweieinhalb Jahren Haft voll verbüßt. Vor dem Amtsgericht Tiergarten hatte ihr Anwalt auf Freispruch plädiert und erklärt, Haverbeck sei «durch Gefängnis nicht von ihrer inneren Fehlvorstellung abzubringen». Seine Mandantin habe zehn Verfahren hinter sich. Seit Jahren müssen sich immer wieder Strafgerichte mit der notorischen Volksverhetzerin befassen, 2004 wurde sie erstmals verurteilt. (dpa)