Lage in der Ukraine: Papst Franziskus äußert sich besorgt

Papst Franziskus © Riccardo De Luca/dpa

Rom - Papst Franziskus hat sich besorgt über die Lage in der Ukraine geäußert. Er trage einen «großen Schmerz im Herzen wegen der Verschlechterung der Situation in der Ukraine», sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche bei der Generalaudienz am Mittwoch im Vatikan vor zahlreichen Gläubigen und Pilgern. «Trotz diplomatischer Bemühungen in den vergangenen Wochen eröffnen sich immer alarmierendere Szenarien», erklärte der 85-Jährige weiter.

Wie er verspürten viele Menschen in der Welt Angst und Sorge. Er forderte alle politischen Verantwortlichen zu einer ernsthaften Prüfung ihres Gewissens auf. «Ich bitte alle involvierten Parteien, von jeglichen Aktionen, die für mehr Leid in der Bevölkerung sorgen, Abstand zu nehmen», forderte der Argentinier. (dpa)