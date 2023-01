Lambrecht-Nachfolge: Scholz in der Regel-Zwickmühle - bleibt ihm nur eine Option?

Wäre das die geeignete Person ?

Geboren am 23. April 1984 in Berlin; evangelisch-lutherisch; verheiratet.

Berufsoffizier der Luftwaffe, 37 Jahre. Habe neben der Bundeswehr ein Unternehmen (GmbH, 10 MA) aufgebaut und 10 Jahre als Geschäftsführer Sales and Operations geführt. Erfahrungen in Leadership (u.a. Führung einer Support & Logistic Unit mit 280 Soldaten und MA) strategischer Kommunikation und der Arbeit in und mit internationalen Beziehungen. Proficiency im Bereich Drone/UAV Operations vorhanden. Teilnahme an sieben Auslandseinsätzen in Afghanistan und Mali.

2019 bis 2021 Teilnahme an höherer Management-Ausbildung (Generalstabslehrgang mit Abschluss M.Sc.) an der Swedish Defence University in Stockholm, Abschluss mit Auszeichnung des Königshauses. Verhandlungssichere Sprachkenntnisse in Englisch, Schwedisch, Grundkenntnisse in Dänisch und Französisch.

Studienabschlüsse: Staats- und Sozialwissenschaften; Uni Bw München, 2009 Erworbener akademischer Titel: Diplom-Staatswissenschaftler (univ.) Högre officersprogrammet (Masterprogramm in War Science, 142, 5 ECTS-Punkte), Swedish Defence University, Erworbener Akademischeer Abschluss: M.Sc.

Mitgliedschaften: xxx, Heimatverband MV, Semper talis Bund e.V