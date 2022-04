Keine Lieferungen vom Verteidigungsministerium: Ukraine bestellt Waffen direkt bei deutschen Unternehmen

Von: Astrid Theil

Teilen

Waffenlieferungen an die Ukraine aus dem Bundeswehr-Bestand sind laut Verteidigungsministerin Lambrecht kaum noch möglich. (Archivbild) © Philipp Schulze/dpa

Die Ukraine braucht dringend Waffen, die vom deutschen Verteidigungsministerium nicht geliefert werden. Jetzt bestellt die Ukraine die Waffen direkt bei den deutschen Herstellern.

Kiew - Die Ukraine benötigt Waffen für die Verteidigung gegen die russischen Truppen und hat dabei auch Deutschland um Hilfe gebeten. Da die Ukraine von der deutschen Regierung bisher die benötigten Waffen nicht bekommen hat, bestellt sie diese nun teils direkt bei deutschen Rüstungskonzernen wie Rheinmetall.

Rheinmetall hatte, wie die Bild am Sonntag berichtet, ursprünglich 100 ausgemusterte Marder-Schützenpanzer angeboten, die seit Jahren auf dem Gelände des Unternehmens stehen. Da diese jedoch erst instand gesetzt werden müssen, schlug der Konzern einen Tausch vor: Die Bundeswehr sollte sofort einsatzfähige Marder an die Ukraine liefern und erhält dafür danach die von Rheinmetall reparierten Panzer.

Absage ohne Inspektion: „Obwohl der Vernichtungskrieg tobt, herrscht in Berlin keine Eile“

Das hätte die Auslieferung von Panzern an die Ukraine maßgeblich beschleunigt. Das Verteidigungsministerium lehnte den Vorschlag von Rheinmetall jedoch ab. Begründet wurde die Entscheidung mit der Aussage, dass die Bundeswehr selbst 141 Panzer an der Nato-Ostflanke sowie etwa 100 für Übungen und Ausbildung benötige. Darüber hinaus zweifelte das Verteidigungsministerium an, dass die seit Jahren auf dem Gelände von Rheinmetall stehenden Marder-Panzer schnell instand gesetzt werden könnten.

Nach Informationen der Bild am Sonntag hat das Ministerium von Christine Lambrecht (SPD) die Panzer allerdings nicht inspiziert. Eine Einschätzung zum Zustand und dem Wartungsbedarf erfolgte gar nicht. Der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk zeigte sich gegenüber der Bild am Sonntag schockiert: „Wenn das stimmt, dass das Verteidigungsministerium bis dato gar nicht inspiziert hat, ist das ein Skandal. Obwohl dieser Vernichtungskrieg Russlands gegen die ukrainische Zivilbevölkerung seit 45 Tagen tobt, herrscht in Berlin keine Eile.“

Keine Lieferungen: Ukraine bestellt Waffen nun direkt bei Rheinmetall

Daher will die ukrainische Regierung die Marder direkt bei Rheinmetall bestellen. Laut Informationen der Bild am Sonntag plant der Konzern bis Jahresende 35 Panzer an die Ukraine zu liefern. Rheinmetall-Chef Armin Papperger sagte gegenüber dem Spiegel, dass die ersten 20 Marder innerhalb von sechs bis acht Wochen geliefert werden könnten. 50 weitere könnten innerhalb von fünf bis sechs Monaten folgen, wenn das Kanzleramt zusagt.

Auch in Bezug auf die Munition gibt es Probleme. Nach Informationen der Bild am Sonntag fragte Rheinmetall bereits Ende März beim Verteidigungsministerium den Rückkauf von vier Millionen Schuss Marder-Munition an, um diese schnell an die Ukraine liefern zu können. Diese Anfrage blieb bisher allerdings unbeantwortet.

Angebot von Krauss-Maffei Wegmann: Panzerhaubitzen für die Ukraine

Einem Bericht der Welt am Sonntag zufolge liegt der Ukraine zudem ein milliardenschweres Angebot für die Lieferung deutscher Panzerhaubitzen vor. Wie die Welt am Sonntag unter Berufung auf Regierungskreise in Kiew berichtete, bietet der Rüstungskonzern Krauss-Maffei Wegmann (KMW) der Ukraine die Lieferung von hundert Stück der schweren Waffen an. Das Angebot sei bereits auf Arbeitsebene an die Bundesregierung übermittelt worden.

Die Lieferung soll dem Bericht zufolge nach den Vorstellungen der Ukraine in einem Ringtausch erfolgen. Die Bundeswehr soll Kiew demnach hundert ihrer Haubitzen kurzfristig zur Verfügung stellen. Wie es aus ukrainischen Regierungskreisen mit Verweis auf das Angebot von KMW hieß, könnten nämlich die ersten neuen Haubitzen erst 30 Monate nach Vertragsunterzeichnung geliefert werden, also frühestens in der zweiten Hälfte des Jahres 2024. Die komplette Lieferung wäre erst 2027 abgeschlossen.

Krieg in der Ukraine: Panzerhaubitzen und Panzer benötigt

Panzerhaubitzen ähneln Panzern und stehen bei einem Kampf üblicherweise nicht in der ersten Reihe. Panzer müssen an feindliche Ziele heranrücken, Haubitzen feuern hingegen Dutzende Kilometer weit. Unklar ist derzeit, über wie viele Haubitzen die Bundeswehr überhaupt verfügt. Zahlen aus den vergangenen Jahren liegen bei etwa 120 Stück. (at/afp)