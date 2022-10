Lambrecht: Verteidigung Litauens im Kriegsfall

Christine Lambrecht (SPD) © IMAGO / Political-Moments

Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hat Nato-Partner Litauen die Zusicherung erteilt, das EU-Land im Kriegsfall zu unterstützen.

"Wir haben uns dazu verpflichtet, als Deutschland die Sicherheit Litauens zu verteidigen und genauso werden wir das auch tun", sagte sie bei einem Besuch auf dem Nato-Stützpunkt in Rukla am Samstag. Ihr litauischer Amtskollege Arvydas Anusauskas kündigte an, sich an einer deutschen Initiative für eine europäische Luftverteidigung beteiligen zu wollen.



In Rukla wird künftig eine deutsche Brigade zur Stärkung der Nato-Ostflanke stationiert. Auch wegen noch fehlender Infrastruktur sollen die Bundeswehrsoldaten zumindest zunächst nicht dauerhaft vor Ort sein, sondern für "regelmäßige Übungen" nach Litauen gehen, wie Lambrecht ausführte. Anusauskas dankte ihr für den Beitrag der Bundeswehr.

Mit Blick auf eine von Deutschland vorgeschlagene europäische Luftverteidigung sagte der Litauer: "Wir unterstützen diese Initiative und wir möchten uns aktiv daran beteiligen." Lambrecht betonte, die Luftverteidigung in Europa sei ein Bereich, "wo es dringend notwendig ist zu handeln". "Es freut mich sehr, dass Litauen mit dabei ist."



Für das Treffen der Nato-Verteidigungsminister in der kommenden Woche sei nun eine Absichtserklärung in Vorbereitung. "Es haben sich mehrere Staaten gemeldet, die ebenfalls mit dabei sein wollen", sagte Lambrecht. "Und ich hoffe darauf, dass noch mehr dazukommen, denn es wäre ein ganz wichtiges Zeichen."



Mit Blick auf Russland und dessen Angriffskrieg gegen die Ukraine mahnte Anusauskas zu einer höheren Alarmbereitschaft. "Wir müssen beginnen, so zu denken, als ob wir selbst im Kriegszustand wären, obwohl unsere Staaten nicht im Krieg sind", sagte er. Die von Russland ausgehende Bedrohung sei "unmittelbar und langfristig".

Anusauskas rief zu weiterer Unterstützung für die Ukraine auf. Die Hilfe "muss langfristig angelegt, zeitnah und auf den realen Bedarf der Ukraine ausgerichtet sein. Nur so können wir auf den Sieg der Ukraine und damit auch die Gewährleistung der Sicherheit in Europa hoffen", sagte der Litauer. pe/gt