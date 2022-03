Tausende deutsche Soldaten für EU-Eingreiftruppe? Lambrecht verwirrt mit Aussage ihr eigenes Ministerium

Von: Julia Schöneseiffen

Die EU bekommt eine neue militärische Eingreiftruppe. Allerdings sorgte eine Aussage von Verteidigungsministerin Lambrecht für Verwirrung.

Brüssel - „Deutschland will die neue EU-Eingreiftruppe mit bis zu 5000 Soldaten im ersten Einsatz-Jahr 2025 stellen.“ Diese Eilmeldung mit dem Versprechen der Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) war bei Nachrichtenagenturen und auch auf Merkur.de zu lesen. Und sorgte offenbar im Verteidigungsministerium für hektische Telefonate, wie der Spiegel berichtet. Denn niemand, bis hoch zu den Generälen, habe etwas von solchen Plänen gewusst. Auch in der Truppe, allen voran im Heer, wunderte man sich, wie die Bundeswehr aus dem Stand so viele Soldaten plus das nötige schwere Gerät bis 2025 mobilisieren soll.

Verteidigungsministerin Lambrecht: Irreführende Aussage zur EU-Eingreiftruppe

Kurz darauf meldete sich das Verteidigungsministerium per Tweet und stellte klar: „Ministerin Lambrecht bietet der EU an, dass der Kern der schnellen Eingreiftruppe für 2025 die Bundeswehr bereitstellen kann.“

Lambrecht selbst hatte es ein wenig anders formuliert. Die Ministerin sprach vom strategischen Kompass, dem neuen Sicherheitskonzept der EU. Sie werde den anderen EU-Staaten anbieten, „dass das militärische Herzstück, die schnelle Eingreiftruppe, im Jahr 2025 dann für ein Jahr von Deutschland gestellt werden kann“, sagte Lambrecht. Dieser Versprecher hätte bedeutet, dass die gesamte im strategischen Kompass vorgesehene 5000-köpfige Truppe aus Deutschland kommen würde.

Europäische Eingreiftruppe: 1500 bis 2000 deutsche Soldaten

Dies ist aber keineswegs der Fall. Bereits vor einiger Zeit hatte die Bundesregierung angekündigt, dass die Bundeswehr im Jahr 2025 einen voll ausgestatteten Gefechtsverband für die sogenannte EU-Battlegroup stellen will. Laut Bundeswehr-Angaben sind das zwischen 1500 und 2000 Soldaten plus Gerät.

Die Verteidigungsministerin Lambrecht erweckte den Eindruck, 5000 Bundeswehrsoldaten für eine neue EU-Truppe stellen zu wollen. © Mindaugas Kulbis / AP / dpa

Genau dies wollte Lambrecht mit ihrer Aussage wohl vermitteln. Von Militärs hieß es nach Spiegel-Angaben, dass die Bundeswehr den bereits versprochenen Gefechtsverband vielleicht noch ein bisschen verstärken und auch die Bereitschaftszeiten verkürzen werde. Von 5000 deutschen Soldaten kann demnach aber nicht die Rede sein. (jsch)