Lambrecht und Schmidt ziehen Bewerbung für Bundestagsvize-Posten zurück

Ursprünglich waren es drei Bewerber für den Posten des Bundestagsvize. Doch die SPD-Führungsspitze hat sich für Oppermann ausgesprochen.

Berlin - Die bisherige SPD-Fraktionsgeschäftsführerin Christine Lambrecht hat ihre Bewerbung für den Posten als Bundestagsvizepräsidentin zurückgezogen. Das sagte SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles am Montagabend in Berlin. Damit lägen aus der SPD-Fraktion nur noch zwei Bewerbungen für das Amt vor: vom bisherigen Fraktionschef Thomas Oppermann und von der Ex-Gesundheitsministerin Ulla Schmidt, die seit 2013 im Bundestagspräsidium sitzt. Wie aus Kreisen bekannt wurde, hat aber auch Schmidt ihre Bewerbung um den Posten nun zurückgezogen. Eine offizielle Bestätigung gibt es dafür bislang noch nicht.

Die Fraktionsführung hatte sich klar für Oppermann auf dem Posten ausgesprochen. Nahles warb erneut für ihn und äußerte sich optimistisch, dass er eine Mehrheit bekommt.

Die SPD-Fraktion wollte am Montagabend darüber abstimmen, wen sie für das Bundestagspräsidium vorschlägt. Der Bundestag wählt am Dienstag in seiner konstituierenden Sitzung den neuen Parlamentspräsidenten und dessen Stellvertreter.

dpa