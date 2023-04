Lambsdorff: „Nationales Interesse“ an Sieg Bidens gegen Trump

Alexander Graf Lambsdorff © Political-Moments/IMAGO

Alexander Graf Lambsdorff (FDP) sieht ein „nationales Interesse“ an einem Sieg von US-Präsident Joe Biden über den möglichen Herausforderer Donald Trump bei der nächsten US-Präsidentschaftswahl.

Berlin in Deutschland - „Mit Joe Biden stehen die Amerikaner hier fest an der Seite der Europäer, fest an der Seite der Ukraine“, sagte Lambsdorff am Mittwoch im ARD-“Morgenmagazin“. Mit Trump „wäre das alles andere als sicher“, argumentierte er.

Biden hatte am Dienstag seine Kandidatur für eine zweite Amtszeit verkündet. Da Ex-Präsident Trump sich um die Kandidatur für die oppositionellen Republikaner bewirbt, könnte es 2024 auf ein erneutes Duell der beiden Männer hinauslaufen.



Es sei ungewiss, wie Trump in einer Situation wie dem Ukraine-Krieg reagieren würde, sagte Lambsdorff mit Verweis auf Gerüchte über Trumps Erwägung eines Nato-Austritts während dessen Amtszeit. „Deswegen, aus außenpolitischen Gründen, aus wohlverstandenem nationalen Eigeninteresse, haben wir natürlich ein Interesse an Joe Biden.“

Für den Fall eines Wahlsiegs von Trump brauche Deutschland einen „Plan B“, argumentierte der FDP-Politiker in der ARD. Die europäische Verteidigungsfähigkeit müsse ausgebaut werden. In einem Szenario, in dem die USA nicht mehr Teil der Nato wären, „würden wir mit 100 Milliarden Euro nicht auskommen“, sagte Lambsdorff mit Blick auf das Sondervermögen für die Bundeswehr.



Lambsdorff zeigte sich indes zuversichtlich, dass der 80-jährige Biden ein Duell mit dem 76-jährigen Trump gewinnen könne. Der Altersunterschied zwischen den beiden Kandidaten sei „relativ gering“ und deswegen das Alter für die Wählerinnen und Wähler in diesem Fall „weniger wichtig“.



Der „Wahlkampf zwischen zwei alten Männern in den USA“, zeige, was in den USA „wirklich wichtig ist“, dass „man eine starke Marke hat“, sagte Lambsdorff. Neue Kandidaten hätten deswegen in beiden großen Parteien des Landes daher schlechte Chancen. ma/hcy