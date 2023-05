Sieg für Usmanov vor Gericht: Durchsuchungen bei russischem Oligarch rechtswidrig

Von: Jacob von Sass

Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland Häuser und eine Yacht von Oligarch Usmanov durchsucht. Das war laut Landgericht Frankfurt rechtswidrig.

Frankfurt – Im September vergangenen Jahres wurden in Deutschland mehrere Villen, eine Wohnung und die Luxusyacht „Dilbar“ von dem russischen Oligarchen Alischer Usmanov durchsucht. Die Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft hatte die Razzien am Tegernsee, in Frankfurt und in Bremen wegen des Verdachts auf Geldwäsche veranlasst. Nun entschied das Landgericht Frankfurt aber, dass die Durchsuchungen bei Usmanov rechtswidrig waren.

Laut Spiegel habe das Gericht keinen Anfangsverdacht auf Geldwäsche bei dem Oligarchen feststellen können. Zudem habe die Kammer gravierende Mängel bei den Durchsuchungsbeschlüssen festgestellt. So sei zum Beispiel überhaupt nicht begründet worden, warum Usmanov überhaupt wegen Geldwäsche verdächtigt wird. Die alleinige Mutmaßung, dass er sein Vermögen aus in Russland begangenen Straftaten aufgebaut hat, reiche nicht für einen Durchsuchungsbeschluss.

Die Oligarchen-Yacht „Dilbar“ wurde vergangenen September im Bremer Hafen durchsucht. © IMAGO / UIG

Russischer Oligarch Usmanov auch wegen Sanktionsverstößen angeklagt

Außerdem kritisierten die Richter, dass die Generalstaatsanwaltschaft ihre Ermittlungen sehr stark auf den Aussagen von Alexander Nawalny über Usmanov stützte. Belege für unsaubere Geschäftspraktiken gebe es nicht. Andere Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen Sanktionsverstößen, werden aber weitergeführt. Daher ist es auch eher unwahrscheinlich, dass die beschlagnahmten Gegenstände und Unterlagen so schnell ihren Weg zurück in die Arme von dem Oligarchen finden. (Jakob von Sass)