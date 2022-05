Landtag: Wüst dankt Laschet für seine Arbeit

Teilen

Landtag: Wüst dankt Laschet für seine Arbeit © IMAGO/Robert Schmiegelt

Der NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) dankt nach seinem Sieg bei der NRW-Landtagswahl seinem Vorgänger Armin Laschet (CDU).

Düsseldorf - Wüst traf Laschet bei der CDU-Fraktion im Düsseldorfer Landtag am Sonntagabend und sagte in einer Ansprache: «Ich freue mich sehr, dass Armin hier ist. Lieber Armin, das ist nur möglich gewesen, weil Du Ende Oktober den Weg frei gemacht hast, in einer so freundschaftlichen Art und Weise.» Die «Rheinische Post» veröffentlichte ein Video der Szene auf ihrer Internetseite. Laschet - leger im Sommeranzug ohne Krawatte - nickte lächelnd und nahm den Applaus der Gäste entgegen. Laschet hatte im vergangenen Oktober nach seiner Niederlage um den Kampf um das Bundeskanzleramt sein Amt als Ministerpräsident aufgegeben. Wüst wurde sein Nachfolger.

Hendrik Wüst über möglichen FDP-Einzug: «Da freu‘ ich mich»

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst freut sich, dass sein bisheriger Koalitionspartner FDP trotz deutlicher Verluste Aussicht auf einen Einzug in den Landtag hat. «Wir haben mit der FDP in den letzten Jahren sehr gut, freundschaftlich, auch verlässlich regiert», sagte Wüst am Sonntagabend in der ARD. Nach Lage der Dinge sei die FDP «drin» im Landtag. «Und das find‘ ich gut. Da freu‘ ich mich für unseren Koalitionspartner aus den letzten fünf Jahren.» Hochrechnungen sahen die FDP bei rund 5,6 Prozent - also knapp über der wichtigen Fünf-Prozent-Hürde. Zunächst hatte sie um den Wiedereinzug in den Landtag bangen müssen. Bei der Landtagswahl 2017 hatte die Partei noch 12,6 Prozent erreicht. (dpa)