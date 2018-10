Landtagswahl in Bayern: Ab wann ist mein Stimmzettel ungültig?

Am Sonntag, 14. Oktober findet die Landtagswahl in Bayern statt. Doch viele Wähler fragen sich zuvor: ab wann ist mein Stimmzettel ungültig?

München - Wann ist ein Wahlzettel ungültig? Funktioniert die Landtagswahl wie die Bundestagswahl? Die tz beantwortet die wichtigsten Fragen rund um die bayerische Landtagswahl.

Landtagswahl und Bezirkstagswahl in Bayern: Was wird am Sonntag gewählt?

Zum einen die Landtagsabgeordneten, die dann wiederum die künftige Landesregierung wählen. Und zum zweiten die Vertreter für den Bezirkstag. Bei der Bezirkswahl, einer kommunalen Ebene in Bayern, gilt anders als bei der Landtagswahl die Fünf-Prozent-Hürde nicht. Es gibt also vier Wahlzettel: Zwei blaue für die Bezirkstagswahl (einen für den Direktkandidaten, einen für die Liste), zwei für die Landtagswahl (Direktkandidat plus Liste).

Was unterscheidet die Landtagswahl in Bayern von der Bundestagswahl?

Wie bei der Bundestagswahl gibt es eine Erststimme für den Direktkandidaten und eine Zweitstimme für die Partei. Aber anders als bei der Bundestagswahl werden Erst- und Zweitstimmen zusammengezählt. Die Erststimme spielt also auch eine Rolle bei der Gesamtsitzverteilung. Ein weiterer Unterschied zur Bundestagswahl ist, dass ein mehrheitlich gewählter Direktkandidat nur dann ins Parlament einziehen kann, wenn seine Partei landesweit die Fünf-Prozent-Hürde überschritten hat. Auf Bundesebene konnte 1994 hingegen die damalige PDS mit vier Direktkandidaten in den Bundestag einziehen, als sie bundesweit unter der Fünf-Prozent-Hürde lag.

Lesen Sie hier alle Informationen zum Ausfüllen des Stimmzettels bei der Landtagswahl 2018.

Darf ich auf den Stimmzettel ein Smiley statt ein Kreuz malen?

Generell gilt: Der Wählerwille muss eindeutig erkennbar sein, ansonsten ist der Stimmzettel ungültig. Es ist so gesehen egal, ob die Partei mit einem Häkchen oder einem Kreuz gewählt wird. Wenn jemand ein Smiley oder ein Ausrufezeichen hinter einen Kandidaten gemalt hat, entscheidet der Wahlvorstand im Wahllokal nach dem Mehrheitsprinzip, ob dieser Stimmzettel gültig ist. Bei verbotenen Zeichen ist die Sache klar: „Ab und an gibt es tatsächlich auch ein Hakenkreuz, das ist halt ein unzulässiges Zeichen“, so Johannes Mayer vom Münchner Kreisverwaltungsreferat.

Darf ich einen Kommentar auf den Stimmzettel schreiben?

Beleidigungen wie „sind alles Deppen“ auf den Stimmzetteln machen ihn ungültig. Klar ungültig sei die Sache ebenfalls, wenn jemand seinen Namen auf den Stimmzettel schreibe oder eine Bedingung wie „nur wenn die Steuern gesenkt werden“, so der KVR-Sprecher.

Darf ich bei der Landtagswahl in Bayern ein Selfie im Wahllokal machen?

Nein. „Wer ein Selfie in der Wahlkabine beim Wählen macht und dabei ‚erwischt‘ wird, muss noch einmal wählen. Die Stimmabgabe ist wegen Verletzung des Wahlgeheimnisses ungültig“, so KVR-Sprecher Mayer. Es werde dann ein neuer Stimmzettel ausgehändigt, der fotografierte müsse vernichtet werden.

Wer ist für die Landtagswahl 2018 in Bayern wahlberechtigt?

Wer am Sonntag bei der Landtagswahl 2018 in Bayern teilnehmen will, muss mindestens drei Monate lang in Bayern gewohnt (Hauptwohnsitz) haben, im Besitz eines deutschen Passes und volljährig sein. Rund 9,5 Millionen Menschen dürfen ihre Stimme abgeben, rund 36 000 mehr als vor fünf Jahren. Darunter sind 600 000 Erstwähler.

Lesen Sie auch: Muster: Stimmzettel bei der Landtagswahl 2018 in Bayern - Wie Sie ihn richtig ausfüllen.