„Habe ich in über 50 Jahren SPD-Mitgliedschaft nicht erlebt“: Ude poltert nach Wahl-Watschn

Ude@ sollte wenigstens der Gründung der sozialistisch-anarchistischen E i s n e r -Republik vor 1oo Jahren aufmunternd gedenken:Sie wurde von den mörderischen Vorläufern der Nazis, den Freikorps massengemordet.--Anschließend haben diese und ihre Anhängerschaft ,besonders natürlich auch die bayrischen Nazis alles politisch noch etwas Linke im Land m.u. m. blutig "ausgeschabt" -.Die Adenauer-Straußsche Westalliierten-Trunkenheit hat dann durch die Hoegner-, Schumacher-, Ollenhauer-Oberen der kognitiv und politisch verbesserungsfähigen, ,ausbaubaren wissenschaftlich-philosophischen Theorie eines modernen Marxismus spätestens in Bad Godesberg beraubt, .-

Die erkenntnisfördernde und politisch fruchtbare Marx-Transformation im Sinne des großen Neomarxisten Robert Kurz aktualisiert, könnte gerade heute einer nur noch nominal "linken" Partei wie der Schrumpf-sPD genügend theoretisch sicheres Fundament verschaffen. Himzu kommen würde auf dieser Sicherheit aufbauend eine emotionale Power , also kämpferische Radikalität (Chantal Mouffe) .- .

Sie könnte einer so radikal mutierten neuen SPD einen links-zuversichtlichen polit-praktischen Blick über den Tellerrand der neoliberal-kapitalistischen "Abstieggesellschaft"(Nachtwey)hinaus, zunächst im Sinne etwa der "Fundamental-Opposition" des Berliner Professors K.J.Bruder hin auf ein politisches Engagement im schon längst von unheilbarer "Mehrwertmassenschrumpfung" unterhöhlten Neokapitalismus : Etwa in Art der sozialen Bewegung, wie sie die 240 000 DemonstrantInnen vom 13.10.18 in Berlin erhoffen lassen, So transformiert, könnte m.E. die sich seit Bad Godesberg theoretisch selbstkastrierte und -kastrierende, also auch emotional-kämpferisch entkernte sPD vielleicht -in der nächsten Finanzkrise?-zum Beginn eines Aufbaus einer modernen ,besseren E i s n e r -Republik imstande sein!-.

Doch akuell wäre m.E. dem ausufernden Rechtstrend auch in der BRD , leider in den meisten diversen Staatsaparaten (projektierte oder schon verabschiedete) Polizeistaatartige PAGs gewiß in Bayern (fast 80 % konservative bzw. rechtsliberale , halb- bis ganz rechte Parteien obsiegten bei der Wahl am Sonntag) eine so sich umwandelnde radikal-linke SPD genügend starke Gegenkraft, unerläßlich kooperativ unterstützt von wirklich radikalen Linken der sog."Linkspartei" u n d- am wichtigsten - unverzichtbar durch eine außerparlamenarische Radikalopposition im Bruderschen Sinne, wie sie m.E. die 240 000 DemonstrantInnen vom letzten Samstag ansatzweise verkörpern.