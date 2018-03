Landtagswahl 2018 in Bayern: Das sagen die aktuellen Umfragen

Am 14. Oktober 2018 findet die bayerische Landtagswahl statt. Die aktuellen Umfrageergebnisse und vorläufige Tendenzen finden Sie hier auf einen Blick.

München - Die Landtagswahl in Bayern rückt langsam näher. Mittlerweile steht fest: Am 14. Oktober 2018wird gewählt. Doch was sagen die aktuellen Umfragen zum Ausgang der Landtagswahl?

Ergebnis der Forsa-Umfrage vom 25. Februar 2018

Der Forsa-Umfrage vom 25. Februar zufolge steht die CSU mit 42 Prozent derzeit hoch im Kurs. Am zweitbesten schnitten SPD und Grüne mit je 14 Prozent ab. Darauf folgt die AfD mit 10 Prozent, danach die Freien Wähler mit 7 Prozent. Die FDP schafft es laut Umfragen momentan auf 6 Prozent und die Linke würde 3 Prozent der Stimmen erhalten, wenn am kommenden Sonntag Landtagswahl wäre.

Landtagswahl in Bayern: Aktuelle Umfragen im Überblick

Institut Datum CSU SPD Grüne FDP Linke Freie Wähler AfD Sonstige Forsa 25. Februar 42 Prozen 14 Prozent 14 Prozent 6 Prozent 3 Prozent 7 Prozent 10 Prozent 4 Prozent GMS 12. Februar 40 Prozent 15 Prozent 11 Prozent 6 Prozent 3 Prozent 6 Prozent 12 Prozent 7 Prozent Infratest dimap 10. Januar 40 Prozent 16 Prozent 14 Prozent 5 Prozent 3 Prozent 7 Prozent 10 Prozent 5 Prozent (Quelle: wahlrecht.de , Stand: 12. März 2018)

Vergleichsbetrachtung: GMS-Umfrage vom 12. Februar 2018

Im Vergleich zu einer älteren Umfrage vom 12. Februar des GMS-Instituts hat die CSU ihre Umfragewerte um 2 Prozentpunkte auf 42 Prozent verbessert. Die Grünen legten sogar um 3 Prozentpunkte zu: von 11 auf 14 Prozent. Auch die Freien Wähler erfuhren einen kleinen Anstieg von einem Prozentpunkt bei den Wählerstimmen. SPD und AfD mussten Stimmen einbüßen, so hatten diese bei der GMS-Umfrage noch 15 bzw. 12 Prozent, wohingegen die Forsa-Umfrage Ergebnisse von 14 bzw. 10 Prozent ausmacht. Die Werte von FDP und Linke blieben unverändert bei 6 bzw. 5 Prozent.

Landtagswahl Bayern 2018: Tendenz schon jetzt ersichtlich

Eine Tendenz zeigt sich schon jetzt: Zieht man auch Umfragen aus dem vergangenen Jahr 2017 - beginnend mit Januar - in Betracht, so wird ein vorläufiger Trend ersichtlich:

Die CSU konnte immerzu die höchsten Umfragewerte erzielen. Der niedrigste Wert wurde zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten im November 2017 mit je 37 Prozent am 5. und 30. November vergangenen Jahres verzeichnet. Ein Umfragehoch wurde dann am 11. Januar mit 45 Prozent konstatiert. Auch die anderen Parteien bewegen sich in den Umfragen immer in einem ähnlichen Bereich bei plus/minus 4 Prozentpunkten. Hierbei ist festzuhalten, dass die Linke konstant zwischen 3 und 4 Prozent schwankt und die AfD immer mindestens 10 Prozent der Stimmen auf sich vereint. Somit wird die AfD mit hoher Wahrscheinlichkeit die Fünf-Prozent-Hürde überschreiten und in den bayerischen Landtag einziehen.

CSU will mit Söder absolute Mehrheit verteidigen

Nachdem Horst Seehofer sein Amt als Ministerpräsident zum 13. März aufgeben möchte, wird Markus Söder als CSU-Spitzenkandidat bei der bayerischen Landtagswahl im Herbst antreten. Es liegt also an Söder, am 14. Oktober die absolute Mehrheit im bayerischen Landtag zu verteidigen.

Die momentan in Bayern bestehenden Erwartungen an Söders künftige Amtsführung fallen überwiegend positiv aus. Wie der BayernTrend2018 deutlich macht, schreiben die Wahlberechtigten dem CSU-Spitzenkandidaten eine gute Führungsstärke zu und räumen ihm einen Vertrauensvorschuss ein.

SPD erwartet zweiten Platz bei der Landtagswahl 2018

Natascha Kohnen, die Chefin der Bayern-SPD, rechnet damit, mit ihrer Partei bei der Landtagswahl im Herbst den zweiten Platz hinter der CSU zu belegen. Sie will sich und ihre Partei im Landtagswahlkampf in Stil und Inhalt als klare Alternative zur CSU und deren Spitzenkandidat Markus Söder präsentieren. Der Augsburger Allgemeinen gegenüber zeigte Kohnen sich optimistisch: Sie sei überzeugt davon, dass eine Entscheidung zu einer Koalition aus SPD und Union, bei der eine gute Rolle übernommen wird, hilfreich werde für die Landtagswahl.

Grüne zieht mit Spitzenduo in den Wahlkampf

Die Grünen setzen in der diesjährigen Landtagswahl auf ein Spitzenduo, das aus Ludwig Hartmann und Katharina Schulze besteht. Die beiden Chefs der Landtagsfraktion steuern einen sachorientierten Wahlkampf an und versuchen, ihre Gegner mit praktischen Lösungsvorschlägen inhaltlich zu stellen. Ausgemachtes Ziel sei es, nach der Wahl die Zukunft des Landes „mutig zu gestalten“. So hatte die Partei sich bereits auf ihrem Parteitag im vergangenen Jahr eine Regierungsbeteiligung zum Ziel gesetzt.

Freie Wähler wollen mit CSU koalieren

Die Freien Wähler fokussieren sich im Wahlkampf darauf, die Alleinregierung der CSU zu brechen, um dann ab Herbst 2018 mit den Christsozialen zu koalieren. Die Direktkandidaten der Freien Wähler sind zum einen Nikolaus Kraus und zum anderen Ilse Ertl. Kraus will sich wieder mit „vollem Elan“ in den Wahlkampf stürzen und darf sich berechtigte Hoffnungen auf den Einzug ins Maximilianeum machen. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass den Freien Wählern der Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde gelingt.

ang