Landtagswahl Bayern: BR Wahlarena mit Markus Söder noch einmal im Video ansehen

Vor der Landtagswahl 2018 in Bayern können Sie die BR Wahlarena mit Markus Söder noch einmal online ansehen. Hier finden Sie das Video zur Sendung.

Update: Die BR Wahlarena mit Markus Söder jetzt im Video

Bei der BR Wahlarena konnten die Bürger ihre Fragen direkt an Ministerpräsident Markus Söder richten. Die Sendung des Bayerischen Rundfunks können Sie sich hier noch einmal in voller Länge ansehen.

Landtagswahl 2018 in Bayern: BR Wahlarena mit Markus Söder im Live-Stream

Vor der Wahl am 14. Oktober hat Ministerpräsident Markus Söder einen letzten Auftritt in der Wahlarena des Bayerischen Rundfunks. Im Kurhaus in Bad Aibling können am Mittwoch, 10. Oktober etwa 100 Bürgerinnen und Bürger ihre Fragen an den Spitzenkandidaten Markus Söder stellen.

Alle interessierten Wähler können die Veranstaltung ab 20.15 Uhr im Live-Stream des BR ansehen oder den Live-Stream hier auf merkur.de nutzen. Alternativ können Sie natürlich die Sendung beim BR live im TV ansehen. Oder Sie verfolgen die BR Wahlarena im Live-Ticker.

Landtagswahl 2018 in Bayern: Live-Stream am Wahlabend

München - Der Wahlkampf hatte Bayern in den vergangenen Wochen fest im Griff. Der 14. Oktober und damit der Wahltag selbst rückt nun immer näher.

Im Wahlkampf ging es teilweise hoch her. So trafen unter anderem mit Markus Söder und Ludwig Hartmann die Spitzenkandidaten von CSU und Bündnis 90/Die Grünen in einem TV-Duell aufeinander. Auch die Kandidaten der kleineren Parteien diskutierten im Fernsehen über die Themen des Wahlkampfes. Sie wissen noch nicht, wen Sie wählen sollen? Mit Hilfe des Wahl-O-Mats lassen sich die Wahlprogramme der Parteien vergleichen.

Die Wahl könnte die Landespolitik verändern. So stürzte die CSU immer weiter ab in den Umfragen. Das ZDF-Politbarometer sieht die Partei um Spitzenkandidat Markus Söder derzeit im Stimmungstief. Rund 35 Prozent könnten die Christ-Sozialen demnach erreichen. Wer auf Platz zwei Natascha Kohnen mit der SPD erwartet, findet dort stattdessen die Grünen. Während die ZDF-Umfrage die SPD bei zwölf Prozent sieht, sind es die Grünen, die mit 18 Prozent derzeit zweitstärkste Kraft im Freistaat werden könnten. Freie Wähler und AfD kommen laut Politbarometer auf je zehn Prozent, die FDP auf 5,5 Prozent. Laut der ZDF-Umfrage würde die Linke den Einzug in den Landtag mit 4,5 Prozent knapp verpassen.

Landtagswahl in Bayern 2018: Wann gibt es die ersten Prognosen?

Wie werden die Parteien bei der Landtagswahl 2018 in Bayern abschneiden? Verliert die CSU die absolute Mehrheit und können die Grünen zweitstärkste Kraft im Freistaat werden? Die Bürger im Freistaat müssen sich am Wahltag bis 18 Uhr gedulden, bis es mögliche Antworten auf diese Fragen gibt. Dabei helfen die ersten Prognosen und Hochrechnungen. Die Wahllokale schließen am 14. Oktober 2018, um 18 Uhr. Traditionell sind die ersten Hochrechnungen mit der Schließung der Wahllokale zu erwarten. So gibt es am frühen Abend zumindest eine erste Tendenz, nicht jedoch das endgültige Wahlergebnis. Bis zum endgültigen Endergebnis der Wahl können sogar einige Tage vergehen.

Sie wissen nicht genau, wie die Wahl selbst abläuft? Immerhin ist die letzte Landtagswahl mittlerweile schon fünf Jahre her. Bei der Landtagswahl 2018 in Bayern gibt es zwei Stimmzettel. Besonders wichtig: Auf jedem Stimmzettel dürfen Sie nur ein Kreuz machen. Werden mehrere Kreuze gesetzt, wird der Wahlzettel ungültig. Alle weiteren Informationen zu den Stimmzetteln finden Sie in einer Übersicht.

Wenn um 18 Uhr in ganz Bayern die Wahllokale schließen, geht der Wahltag in die heiße Phase. Wie schneiden die Parteien bei der Landtagswahl 2018 in Bayern ab? Wird sich die landespolitische Situation in Bayern verändern? Und: Wie wird Bayern in Zukunft regiert? Im Fernsehen werden zahlreiche Sendungen zum Ausgang der Wahl übertragen.

Wir haben für Sie zusammengefasst, wo und wie Sie Ergebnisse, Prognosen und Analysen live im TV und im Live-Stream sehen können.

Landtagswahl in Bayern 2018: Prognosen live im TV im Bayerischen Fernsehen

Um 18 Uhr wird es spannend. Denn dann werden die ersten Prognosen und Hochrechnungen erwartet. Live aus dem Wahlstudio im Bayerischen Landtag sendet der BR ab 17.15 Uhr. Stefan Scheider moderiert die Sendung. Andreas Bachmann stellt Prognosen und Hochrechnungen der Meinungsforscher von infratest dimap vor. Reporter berichten von Wahlparties und sprechen mit den Spitzenkandidaten. Im Laufe des Abends werden dann weitere Analysen aus allen Regierungsbezirken und erste Trends zur Landtagswahl präsentiert.

17.15 Uhr: Wahl 2018 - Die Entscheidung

18.30 Uhr: Rundschau

18.45 Uhr: Wahl 2018 - Die Entscheidung. Hochrechnungen, Interviews und Analysen

20 Uhr: Tagesschau

20.15 Uhr: Wahl 2018 - Die Entscheidung. Die Wahlnacht im Maximilianeum

21.15 Uhr: Wahl 2018 - Die Entscheidung im Süden

21.15 Uhr: Wahl 2018 - Die Entscheidung in Franken

21.45 Uhr: Rundschau-Magazin

22 Uhr: Wahl 2018 - Münchner Runde extra

22.45 Uhr: Wahl 2018 - Die Entscheidung im Süden

22.45 Uhr: Wahl 2018 - Die Entscheidung in Franken

23.30 Uhr: Wahl 2018 - Die Entscheidung Reportagen und Analysen

Landtagswahl in Bayern 2018: Prognosen live im TV in der ARD

Die ARD beginnt ihre Übertragung zur Landtagswahl 2018 in Bayern um 17.30 Uhr. Neben Interviews des BR-Chefredakteurs Christian Nitsche mit den Spitzenkandidaten der Parteien, präsentiert Jörg Schönenborn die Prognosen, Hochrechnungen und Analysen der Meinungsforscher von infratest dimap. Reporter berichten zudem von Wahlparties und über Reaktionen auf das Ergebnis der Wahl.

17.30 Uhr: Landtagswahl Bayern

19.20 Uhr: Berliner Runde, Wahl 2018

20.15 Uhr: Wahl 2018 - Die Entscheidung. Die Wahlnacht im Maximilianeum

21.45 Uhr: Tagesthemen extra, Moderation Ingo Zamperoni

21.50 Uhr: Anne Will

23.20 Uhr: Wahl 2018 - Münchner Runde extra

Landtagswahl in Bayern 2018: Prognosen live im TV im ZDF

Ebenfalls ab 17.30 Uhr zeigt das ZDF eine Sondersendung zur Landtagswahl in Bayern 2018. Analysen, Hochrechnungen und Interviews sendet das ZDF live aus seiner Wahlarena in München. Bettina Schausten moderiert die Sendung, Matthias Fornoff und die Forschungsgruppe Wahlen präsentieren Hochrechnungen und Analysen.

17.30 Uhr: Wahl in Bayern

19 Uhr: heute - Wahl in Bayern

21.45 Uhr: heute journal - Wahl in Bayern

Landtagswahl in Bayern 2018: Prognosen live im TV bei n-tv

Mit Informationen und Ergebnissen rund um die Landtagswahl 2018 in Bayern startet n-tv ab 17.30 Uhr mit Moderatorin Isabelle Körner die Übertragung. Mit Gästen der Sendung sowie den Politikexperten Heiner Bremer und Benjamin Konietzny werden die Ergebnisse eingeordnet und analysiert.

17.30 - 20 Uhr: News Spezial: Wahl 2018 - Bayern

23 - 0 Uhr: News Spezial: Wahl 2018 - Bayern.

Landtagswahl in Bayern 2018: Prognosen live im TV bei phoenix

Helge Fuhst präsentiert ab 16.30 Uhr die dreieinhalbstündige Sendung zur Landtagswahl in Bayern auf phoenix. Aus dem Bayerischen Landtag berichtet Michael Klotz.

16.30 Uhr: Bayernwahl 2018

20.15 Uhr: phoenix wahlrunde, Moderation Michaela Kolster

23 Uhr: Bayern hat gewählt, Moderation Alfred Schier

Landtagswahl in Bayern 2018: Prognosen im Live-Stream von br.de

Landtagswahl in Bayern 2018: Prognosen bei uns im Liveticker

