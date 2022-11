Landtagswahl Bayern: Die CSU stürzt in Hof „ihren König“

Von: Christian Deutschländer

Alexander König (Archivbild aus dem Jahr 2015) © Andreas Gebert/dpa

Kristan von Waldenfels, nur 22 Jahre alt, hat den langjährigen Berufspolitiker Alexander König herausgefordert – und gegen den 61-Jährigen gewonnen.

München/Hof – Die CSU stürzt ihren König. Und das Bedauern hält sich durchweg in engen Grenzen. In einer intern mit Spannung verfolgten Abstimmung in Hof hat die Parteibasis den langjährigen Landtagsabgeordneten Alexander König (61) abgewählt. Ein erst 22-Jähriger forderte ihn heraus – und siegte klar.

König hat im Landtag eine herausgehobene Rolle: Vize-Chef der CSU-Fraktion. Ihm hängt aber auch seit einem Jahrzehnt schwer eine Affäre nach. Der Oberste Rechnungshof hatte 2013 ermittelt, dass der Abgeordnete eine üppig ausgestattete und schlecht kontrollierte Technik-Pauschale für Parlamentarier ausgenutzt hatte, um fast ein halbes Dutzend Digitalkameras zu kaufen, darunter eine „Leica“ für 6000 Euro. Die erwies sich dann auch noch als unbrauchbar für den Polit-Alltag.

Der Münchner Merkur machte den Fall damals publik. König, der zuvor auch schon in die Verwandtenaffäre des Landtags verwickelt war, zahlte die Kamera-Gelder an den Staat zurück, nach eigenen Angaben unaufgefordert.

Interner CSU-Machtkampf: Alexander König verliert gegen Kristan von Waldenfels

Bundesweit machte das spöttische Schlagzeilen („Kamera-König“, „ziemlich verwackelt“, „Balla-Balla-Leica“). Nun ist es offensichtlich auch der eigenen Basis zu viel. Jedenfalls wird König nach 25 Jahren im Landtag nicht mehr im nordfränkischen Stimmkreis Hof aufgestellt. Mit 66:34 Stimmen, so schildern es Teilnehmer, setzte sich Kristan von Waldenfels als Kandidat durch.

Der 22-jährige Bürgermeister von Lichtenberg – er war 2020 der jüngste Rathauschef in ganz Deutschland – gilt als politisches Talent, studiert parallel noch. Er ist ein entfernter Verwandter des früheren Finanzministers Georg von Waldenfels, der unter Strauß im Amt war. Seine Kandidatur hatte er vor Wochen angekündigt und für sich geworben.

CSU-Politiker Alexander König scheidet nach der Landtagswahl Bayern 2023 aus

König reagierte am Wochenende gefasst auf den Sturz, dankte für die erfolgreiche Zeit und gratulierte dem Nachfolger. Offenbar gab es in Hof Sorgen, die Wahl sei mit König nicht mehr oder nicht mehr sicher zu gewinnen. Schon im Herbst 2018 hatte der Abgeordnete in seinem Stimmkreis ein unterdurchschnittliches Ergebnis geholt, nur 36 Prozent. Das reichte zwar fürs Mandat, blieb aber deutlich unter dem Landesschnitt.

Der erzwungene Wechsel in Hof reiht sich ein in mehrere Kampfabstimmungen, mit denen Aktive der Jungen Union eine Erneuerung der CSU-Landtagsfraktion nach der Landtagswahl am 8. Oktober 2023 erzwingen. Vor König wurden unter anderem erfahrene Abgeordnete in Ostbayern herausgefordert und abgelöst, darunter Bildungspolitiker Gerhard Waschler. In Schwaben hat sich die CSU zudem von dem in ungleich teurere Masken-Affären und Vorwürfe verwickelten langjährigen Abgeordnete Alfred Sauter getrennt.

Die Junge Union reagiert erfreut auf die Wahl. Landeschef Christian Doleschal sagte dem Merkur, er sei mit den bisherigen Kandidaten-Nominierungen sehr zufrieden. Die Ergebnisse zeigten: „Die CSU-Basis will die Erneuerung. Das wird eine starke, junge Gruppe, die der CSU und Bayern gut tun wird.“