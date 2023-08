Fachkräftemangel in der Ampel-Regierung

Peter Banholzer will für die AfD in den Landtag. © Privat

Im Herbst wird der bayerische Landtag neu gewählt. Im Brucker Landkreis bewerben sich Kandidaten für den Stimmkreis-Ost und den Stimmkreis West/Landsberg. In lockerer Reihenfolge stellt das Tagblatt die Direktkandidaten der einzelnen Parteien vor. Heute: Peter Banholzer (AfD). Er tritt im Stimmkreis Fürstenfeldbruck-Ost an.

Landkreis – Peter Banholzer (63) wohnt in Egenhofen. Er ist verheiratet, hat eine Tochter (31 Jahre) und zwei Enkelinnen (5 Jahre und 1 Jahr). Zusammen mit seiner Frau ist der studierte Betriebswirt selbstständig im Immobilienbereich tätig . In der AfD ist er seit 2017 aktiv.

Was zu erreichen wäre Ihr wichtigstes Ziel im Landtag?

Ich stehe für eine ideologiefreie ergebnisoffene, sach- und lösungsorientierte, und vor allem bürgernahe Politik. Ich möchte dem Mittelstand eine Stimme geben, Bürokratie Abbau forcieren und setze mich für eine angebotsorientierte Nachfrage statt einer Verbotspolitik ein. Fakten statt Gesinnung, eine Umweltpolitik mit Augenmaß statt mit der Brechstange. Verringerung der Anreize in der Migrationspolitik mit einer generellen Umstellung auf Sachleistungen und einer konsequenten Abschiebung illegaler Migranten.

Inwieweit hat die Corona-Politik Ihre Sicht auf die Politik verändert?

Mich hat erschreckt wie Grundrechte unnötig massiv eingeschränkt wurden, wie Ungeimpfte ausgegrenzt und entmenschlicht wurden. Mit welcher Härte gegen Maßnahmenkritiker vorgegangen wurde und an sich positive Begriffe wie Querdenker pauschal verunglimpft wurden. Positiv war, dass die allgemeine Impfpflicht letztlich durch die AfD und den breiten Widerstand der friedlichen „Fußgänger“ verhindert werden konnte.

Wie kann Bayern aus Ihrer Sicht seine Klimaziele erreichen?

Ganz sicher nicht mit ineffektiven und umweltschädlichen Windrädern, sondern einem klaren Fokus auf grundlastfähige Energien. Dazu gehören Atomkraftwerke, mittelfristig solche mit Dual-Fluid Reaktoren ohne radioaktive Abfälle, die Förderung synthetischer Kraftstoffe (E-Fuels) und auch den Ausbau der Biomasse sowie von Wasserkrafträdern.

Mittlerweile kann man von einer Kita- und Schul-Misere sprechen. Wie kann man dem entgegenwirken?

Natürlich ist das auch eine der Auswirkungen der völlig ungeregelten Masseneinwanderung seit 2015. Auch die völlig unnötigen Unterrichtsausfälle während Corona sind ein Teil dieses Prozesses. Wenn immer mehr Kinder in die Schule kommen, die zu Hause nicht deutsch sprechen, bremst das selbstverständlich das Niveau der einzelnen Klassen. Dann findet ein Unterricht auf dem kleinstmöglichen Nenner statt. So können langfristig keine Spitzenleistungen erzielt werden, von denen wir als rohstoffarmes Land so abhängig sind.

Wie kann man dem Fachkräftemangel insgesamt begegnen?

Einen Fachkräftemangel gibt es natürlich. Besonders ausgeprägt ist der in der derzeitigen Ampelregierung! Zum Beispiel im Ministerium für Wirtschaft und Vetternwirtschaft… In der normalen Arbeitswelt fehlen vor allem Spezialisten im Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT). Unseren Wohlstand können wir eben nicht durch Genderbeauftragte und eine Aufblähung des Staatsapparates sichern. Viele gut ausgebildete junge Leute verlassen Deutschland, weil sie woanders bessere Standortbedingungen vorfinden. Wir müssen bei der Steuerlast und der ausufernden Bürokratie massiv gegensteuern.

Was machen Sie am liebsten, wenn Sie gerade nicht für die Politik unterwegs sind?

Ich höre sehr gerne Musik und hab jahrelang für ein HighEnd Magazin getestet. Mit meinem Kollegen Tassilo Erhardt singe ich seit kurzem selbst komponierte politische Gstanzl. Ich schwimme fast jeden Tag, spiele Tennis und gehe im Winter Skifahren.

