Mehr erneuerbare Energien und eine Stimme für das Handwerk

Teilen

Andreas Birzele © Archiv

Im Herbst wird der bayerische Landtag neu gewählt. Im Landkreis Fürstenfeldbruck bewerben sich Kandidaten für den Stimmkreis Ost und den Stimmkreis West/Landsberg.

Landkreis – In lockerer Reihenfolge stellt das Tagblatt die Direktkandidaten der einzelnen Parteien vor. Heute: Andreas Birzele (Grüne). Er tritt im Stimmkreis Fürstenfeldbruck Ost an.

Andreas Birzele (47) wohnt in Hörbach, ist verheiratet und hat zwei Kinder (23 und 15 Jahre alt). Von Beruf ist er Schreinermeister. Bei den Grünen ist er seit 2018. Dem Gemeinderat Althegnenberg gehört er seit 2020 an, genau wie dem Brucker Kreistag.

Was zu erreichen wäre Ihr wichtigstes Ziel im Landtag?

Ich möchte denjenigen eine Stimme geben, die mit ihrer Arbeit und ihrem Handeln unser Land jeden Tag voranbringen. Ich möchte vor allem dem Handwerk und dem Ehrenamt mehr Gehör verschaffen. Es wird viel über diese beiden Bereiche geredet aber in meinen Augen zu wenig dafür getan. Auch muss die Bau- und Energiewende weiter massiv vorangetrieben werden.

Inwieweit hat die Corona-Politik Ihre Sicht auf die Politik verändert?

Ich finde es schade, dass es immer Krisensituationen braucht, um eine schnelle Zusammenarbeit und Geschlossenheit über Fraktionen hinweg zu ermöglichen. Grundrechte dürfen auch in Krisenzeiten nicht ausgehöhlt werden. In Krisenzeiten sollten alle demokratischen Parteien an einem Strang ziehen und kein „föderales Kompetenzwirrwarr“ entstehen – dies sorgt nur für Verdruss und Vertrauensverlust.

Wie kann Bayern aus Ihrer Sicht seine Klimaziele erreichen?

Der Ausbau erneuerbarer Energien muss massiv ausgebaut werden – in ihnen liegt die Zukunft! Der Abbau von Bürokratie und Genehmigungsverfahren müssen beschleunigt werden. Die Zukunft liegt in Sonne, Wind, Geothermie, Wasserkraft und Holz.

Mittlerweile kann man von einer Kita- und Schul-Misere sprechen. Wie kann man dem entgegenwirken?

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Bundesmittel aus dem Kita-Qualitätsgesetz vollständig für eine höhere pädagogische Qualität einsetzen; Ausbildung attraktiver machen und Quereinstieg erleichtern; Ausländische Qualifikationen schneller anerkennen; Kindertagespflege stärken, indem Fachberatung und Vernetzung ausgebaut und Qualifizierung und Vergütung erhöht wird.

Wie kann man dem Fachkräftemangel insgesamt begegnen?

Ausbildungen und Rahmenbedingungen grundsätzlich attraktiver machen; frühzeitig in allen Schularten um die verschiedenen Berufe werben; verpflichtende Praktika in allen Schularten ab der 7. Klasse; Aufgrund des demografischen Wandels wird es nicht reichen, die offenen Stellen nur mit Schüler*innen zu besetzen – wir brauchen die Zuwanderung von qualifizierten Fachkräften aus dem internationalen Ausland, diese sind auch für Bayerns Betriebe von zentraler Bedeutung, um wettbewerbsfähig zu bleiben; wie bereits bei Frage vier erwähnt, stellt auch die schnelle Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssen einen zentralen Baustein dar.

Was machen Sie am liebsten, wenn Sie gerade nicht für die Politik unterwegs sind?

Mit meinen Eltern imkern, Sport treiben, in der Natur unterwegs sein und Freunde treffen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.