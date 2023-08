FDP-Kandidat will die Digitalisierung des Freistaates anpacken

Ulrich Bode will für die FDP in den Landtag. © mm

Im Herbst wird der bayerische Landtag neu gewählt. In lockerer Reihenfolge stellt das Tagblatt die Direktkandidaten der einzelnen Parteien vor. Heute: Ulrich Bode (FDP). Er tritt im Stimmkreis Fürstenfeldbruck-Ost an.

Landkreis – Ulrich Bode ist verheiratet und lebt in einer Patchworkfamilie mit drei erwachsenen Kindern in Eichenau. Bode gehört dem Kreistag seit 2002 an und dem Gemeinderat seit 2016. In beiden Gremien ist er Referent für IT und Digitalisierung. Bode ist 61 Jahre alt und arbeitet als IT-Berater. Mitglied der FDP ist er seit 1994.

Was zu erreichen wäre Ihr wichtigstes Ziel im Landtag?

Digitalisierung ist meine Expertise in Beruf und Politik. Die Digitalisierung des Staates ist auch bei uns machbar. Warum es bisher nicht funktioniert und was zu tun ist, steht ausführlich in meinem neuen Buch „Masterplan Digitales Bayern“. Das will ich anpacken und hoffe auf viel Unterstützung.

Inwieweit hat die Corona-Politik Ihre Sicht auf die Politik verändert?

Wohnen und Arbeiten wachsen wieder zusammen. Das wissen jetzt alle. Erschreckend war, wie schnell in Bayern Grundrechte ausgehebelt wurden, nur damit der Ministerpräsident den starken Mann markieren konnte.

Wie kann Bayern aus Ihrer Sicht seine Klimaziele erreichen?

Einfach mal machen: Stromnetze ausbauen, Windräder bauen, Speichertechnologien nutzen, Kommunen bei der Wärmeplanung unterstützen.

Mittlerweile kann man von einer Kita- und Schul-Misere sprechen. Wie kann man dem entgegenwirken?

Ich will das Personal in den Verwaltungen durch Digitalisierung reduzieren und dafür mehr Geld für Kitas und Schulen bereitstellen. Die Ausbildungen zur Kita-Fachkraft müssen wir angemessen vergüten, ausländische Abschlüsse schneller anerkennen und bilinguale Kitas fördern. Schulen sollen sich ihre Lehrkräfte selbst aussuchen können, statt sie zugeteilt zu bekommen.

Wie kann man dem Fachkräftemangel insgesamt begegnen?

Die To-do-Liste ist lang, hier eine Auswahl: Digitalisierung der Verwaltungen, Intensivbürokratie abbauen, mehr Automatisierung vom Backroboter bis zum Pflegeroboter, keine Schulabgänger ohne Abschluss, G12 statt G13, Homeoffice ausbauen und ein frauenfreundlicheres Umfeld schaffen.

Was machen Sie am liebsten, wenn Sie gerade nicht für die Politik unterwegs sind?

Mit Familie, Beruf und Politik ist der Tag gut gefüllt, aber manchmal schreibe ich auch ein Buch. Das aktuelle Buch gibt es auf www.masterplan.bayern kostenlos zum Download.

