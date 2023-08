Einwanderungsgesetz nach kanadischem Vorbild schaffen

Hans Friedl. © Weber

Im Herbst wird der bayerische Landtag neu gewählt. Im Landkreis Fürstenfeldbruck bewerben sich Kandidaten für den Stimmkreis Ost und den Stimmkreis West/Landsberg. In lockerer Reihenfolge stellt das Tagblatt die Direktkandidaten der einzelnen Parteien vor. Heute: Hans Friedl (FW). Er tritt im Stimmkreis Fürstenfeldbruck Ost an.

Landkreis – Hans Friedl (66) wohnt in Alling. Er ist verheiratet, hat einen erwachsenen Sohn und ist seit kurzem glücklicher Großvater. Friedl ist seit 2018 Mitglied des Landtags. Daneben ist er immer noch Nebenerwerbslandwirt und Unternehmer in der Wohnungswirtschaft. Seit 33 Jahren sitzt er im Gemeinderat in Alling, wo er auch zweiter Bürgermeister ist.

Was zu erreichen wäre Ihr wichtigstes Ziel im Landtag?

Das für mich wichtigste Ziel ist eine bürgernahe Politik, in der nicht am grünen Tisch über Schicksale entschieden wird. Der Dialog mit den Menschen ist mir wichtig. Ein Beispiel ist für mich die Initiative zur Abschaffung der Erbschaftssteuer, bei der ich ebenso Motor bin wie vor Jahren die Initiative zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge. Dort hängen, wie bei der Strabs (Straßenausbausatzung, Anm. der Redaktion) viele Schicksale dran, nicht nur das der Erben sondern oftmals auch von Mietern, wenn die Erben die fällige Steuer nicht aufbringen können.

Inwieweit hat die Corona-Politik Ihre Sicht auf die Politik verändert?

Corona war natürlich eine tiefgreifende Erfahrung für alle von uns. Gerade zu Beginn der Pandemie die sehr eingeschränkte Möglichkeit der Diskussion von Maßnahmen zum Bevölkerungsschutz hat mich gelehrt, dass wir uns besser auf solche Situationen vorbereiten müssen. Jetzt haben wir die Möglichkeiten und müssen offene und ehrliche Politik für alle machen. Und die dann beschlossenen Maßnahmen gut kommunizieren.

Wie kann Bayern aus Ihrer Sicht seine Klimaziele erreichen?

Ich bin mir sicher, dass Bayern seine Klimaziele erreichen wird. Wir müssen weiter den Ausbau der Windkraft beschleunigen, weitere Potentiale der Wasserkraft finden und beim Ausbau der Photovoltaik mit intelligenten Lösungen nicht nachlassen. Auf der Seite des Energieverbrauchs müssen alle an einem Strang ziehen, wobei der Weg des Gebäudeenergiegesetzes in meinen Augen der Falsche ist. Wir dürfen bei solchen Gesetzen nicht nur auf eine Technologie setzen wie der Wärmepumpe, die Holzheizungen nicht verteufeln, die Menschen mitnehmen statt mit Verboten zu verängstigen und kurze Fristen, wie ursprünglich im GEG vorgesehen, sind bei der Akzeptanz in der Bevölkerung auch nicht hilfreich.

Mittlerweile kann man von einer Kita- und Schul-Misere sprechen. Wie kann man dem entgegenwirken?

Die Frage zielt wohl auf die Personalsituation in Kitas und Schulen ab. Die ist in beiden Fällen differenziert zu betrachten. In den Schulen haben wir viele neue Stellen geschaffen. Die Angleichung der Einstiegstarifgruppen über alle Schulformen zähle ich auch als einen Erfolg. In den Schulen ist es aber häufig die Nutzung der sehr flexiblen Arbeitszeiten durch die Lehrenden, die eine bessere Planung fast unmöglich macht. In den Kitas fehlt tatsächlich das Personal, um die Forderungen nach bestmöglicher Kinderbetreuung umzusetzen. Die Anforderungen sind höher geworden und es dauert, bis das entsprechend qualifizierte Personal zur Verfügung steht. Hier muss die Politik weiter entsprechende Impulse setzen. Insgesamt ist aber auch die Gesellschaft gefragt. Die Anerkennung und Wertschätzung der in Kitas Arbeitenden muss noch mehr in den Fokus der Bevölkerung rücken, denn es geht um das Entwickeln von Potentialen unserer nächsten Generationen. Deshalb investiert der Freistaat noch mehr Geld in den Bau von Kindergärten.

Wie kann man dem Fachkräftemangel insgesamt begegnen?

Dem Fachkräftemangel werden wir in Deutschland nur über den Zuzug von Fachkräften begegnen können. Dieser Zuzug muss geregelt geschehen, Vorbild kann hier ein Einwanderungsgesetz nach kanadischem Vorbild sein. Das kürzlich in Berlin verabschiedete Einwanderungsgesetz fokussiert sich zu sehr auf Führungskräfte, wir brauchen daneben eben auch Menschen, die in der Lage sind, eine Mauer zu errichten oder Servicekräfte in der Gastronomie.

Was machen Sie am liebsten, wenn Sie gerade nicht für die Politik unterwegs sind?

Die Frage ist einfach zu beantworten. Als fast noch frisch gebackener Großvater ist Familienzeit sehr wichtig. Und diese Familienzeit verbringe ich gerne an den schönsten Plätzen im Landkreis, beim Spazierengehen an der Amper und danach mit meiner Frau bei einer Brotzeit in den lokalen Biergärten oder auf Volksfesten.

