Antisemitische Vorwürfe: Nur die Freien Wähler stehen noch hinter Hubert Aiwanger

Von: Anna Liebelt

Der Sturm um Hubert Aiwanger und ein antisemitisches Flugblatt flaut nicht ab. (Symbolbild) © Daniel Löb/dpa

Der Sturm um Hubert Aiwanger und ein antisemitisches Flugblatt flaut nicht ab. Das zeigen die Reaktionen der Partei-Kreisvorsitzenden und des Landrats, deren Forderungen nicht eindeutiger sein können.

Landkreis – Die Erschütterung sitzt tief bei den Kreisvorsitzenden der SPD, FDP und Grünen sowie bei Landrat Christoph Göbel (CSU), seit am Wochenende die Antisemitismus-Vorwürfe gegen den Vorsitzenden der Freien Wähler und stellvertretenden Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger die Landespolitik durcheinanderwirbelten.

Wie berichtet, hat ein Lehrer im Schuljahr 1987/88 ein mit einer Schreibmaschine getipptes antisemitisches Flugblatt im Ranzen des noch jungen Aiwangers gefunden. Doch den Vorwurf, Hubert Aiwanger selbst sei der Verfasser des menschenverachtenden Blattes, wies der Wirtschaftsminister noch am selben Tag von sich. Verantwortung für das Flugblatt übernahm kurz darauf hingegen Aiwangers älterer Bruder Helmut. Für die Freien Wähler ist die Sache somit erledigt. Das findet zumindest Kreisvorsitzender Otto Bußjäger. „Der Hintergrund der Geschichte ist doch aufgeklärt. Ich habe keine Zweifel an den Aussagen von Hubert Aiwanger und vertraue seiner abgegebenen Erklärung“, beteuert Otto Bußjäger.

„Wie kommen die Flugblätter in den Rucksack von Hubert Aiwanger?“

Während der Kreisvorsitzende vollends hinter dem Freien Wähler-Chef steht und die Veröffentlichung des antisemitischen Flugblatts kurz vor der Landtagswahl als „gescheiterte Schmutzkampagne politischer Mitbewerber und der Presse“ sieht, bedarf es für die Kreisvorsitzenden der SPD, FDP und Grünen weitaus mehr Aufklärung.

„Es sind wichtige Fragen offen. Es ist also richtig, dass der Ministerpräsident seinen Stellvertreter für heute zum Gespräch geladen hat. Das Ergebnis muss man jetzt abwarten“, erklärt etwa Florian Schardt, Kreisvorsitzender der SPD in einem Statement. Auch Grünen-Landtagskandidatin Claudia Köhler möchte die noch offenen Fragen schnellstmöglich geklärt haben: „Wie kommen die Flugblätter in den Rucksack von Hubert Aiwanger? Was verbirgt sich hinter den Erinnerungslücken? Der Ministerpräsident muss sich klar werden, ob eine weitere Zusammenarbeit noch tragbar ist“, fordert sie.

Landrat: „Schuld liegt bei Hubert Aiwanger“

FDP-Kreisvorsitzender Michael Ritz geht noch weiter. Er positioniert sich, wie seine politischen Mitbewerber, klar gegen das rechtsextreme Gedankengut des Flugblattes, verlangt jedoch die sofortige Entlassung des Wirtschaftsministers. „Hubert Aiwanger hat sich nicht eindeutig zur Verteilung des Flugblattes geäußert und ist unseres Erachtens zu spät mit seiner Antwort und Distanzierung hinsichtlich der Urheberschaft an die Öffentlichkeit getreten, sodass seine Einlassung und die seines Bruders kaum nachvollziehbar sind. Als stellvertretender Ministerpräsident ist er nicht mehr tragbar. Der bayerische Ministerpräsident Söder muss hier Kraft seines Amtes den Wirtschaftsminister entlassen.“. FW-Kreisvorsitzender Bußjäger fndet das „absurd“.

Wie die CSU als Koalitionspartner damit umgeht, wird sich in der heutigen Sondersitzung des Koalitionsausschuss zeigen. Für Landrat Christoph Göbel sind die Freien Wähler als Partei dennoch ein guter Regierungspartner. „Es ist die Schuld der Person Hubert Aiwanger. Ich sehe ihn in der Verantwortung, nicht die Freien Wähler an sich“, stellt er klar. Zu den Flugblättern sagt er: „Die CSU hat und will nichts damit zu tun haben.“

