Fürstenfeldbruck als Standort medizinischer Forschung stärken

Wahl zum Landtag

Im Herbst wird der bayerische Landtag neu gewählt. Im Brucker Landkreis bewerben sich Kandidaten für den Stimmkreis-Ost und den Stimmkreis West/Landsberg.

Fürstenfeldbruck – In lockerer Reihenfolge stellt das Tagblatt die Direktkandidaten der einzelnen Parteien vor. Heute: Alex Dorow (CSU). Er tritt im Stimmkreis Fürstenfeldbruck-West an.

Alex Dorow (59) ist verheiratet, hat fünf Kinder und wohnt in Landsberg am Lech. Dorow war Journalist und Sprecher beim Bayerischen Rundfunk. Dem Landtag gehört er seit 2012 an, zunächst als Nachrücker. Seit 2013 bis heute ist er Direktabgeordneter für den Stimmkreis 120 Landsberg/Fürstenfeldbruck-West. Dorow ist auch Kreisrat, medienpolitscher Sprecher der CSU-Landtagsfraktion und Vertreter Bayerns im Ausschuss der Regionen in Brüssel.

Was zu erreichen wäre: Ihr wichtigstes Ziel im Landtag?

Im Allgemeinen: Eindämmung des Einflusses radikaler politischer Kräfte. Für Fürstenfeldbruck: erfolgreiche Konversion des Fliegerhorstes, Implementierung des Biodrom als medizinischer Forschungsstandort und bessere Taktung und Vernetzung des Schienenverkehrs.

Inwieweit hat die Corona-Politik Ihre Sicht auf die Politik verändert?

Corona hat gezeigt, dass der Mensch nicht vom Brot allein, sondern auch von Begegnung und Kommunikation lebt. Dass wir bei aller richtigen Vernetzung lebenswichtige Güter wie zum Beispiel Medikamente wieder im Inland produzieren müssen. Und dass jede Krisenzeit auch ihre Verschwörungsszenarien kreiert und ein dementsprechendes Management braucht.

Wie kann Bayern aus Ihrer Sicht seine Klimaziele erreichen?

Klimaschutz gelingt nur mit Innovation und Technologieoffenheit, nicht gegen die Bürger und nicht über Verbote. Daher: Klimaschutz und Wertschöpfung miteinander verbinden, Erneuerbare bis 2030 verdoppeln, Photovoltaik bis 2030 verdreifachen, Wasserkraftpotentiale besser ausschöpfen, Bioenergie fortentwickeln, 25 Prozent des Wärmebedarfs bis 2050 aus Geothermie decken, Bayern zum Wasserstoffland Nr. 1 entwickeln (Grundlastfähigkeit!), bei ausreichender Windhöffigkeit bis zu 1000 neue Windräder errichten. Energieforschungscampus gründen, um Bayern zum Vorreiter bei Kernfusionsforschung und Kohlenstoffspeicherung zu machen.

Mittlerweile kann man von einer Kita- und Schul-Misere sprechen. Wie kann man dem entgegenwirken?

Bayern hat das Bildungssystem mit der größten Durchlässigkeit, den meisten Aufstiegschancen. Daher bin ich für eine Beibehaltung und Weiterentwicklung des gegliederten Schulsystems. Keine Einheitsschule, keine Einheitslehrer und kein Bildungszentralismus. Aufgrund der Tatsache, dass es zu keiner Zeit mehr Lehrer als heute in Bayern gab, müssen wir, auch wenn es unpopulär ist, an die extrem hohe Teilzeitquote ran. Außerdem: Lehramtsstudium mit neuen und heimatnahen Studienmöglichkeiten stärken, A13 für alle Lehrberufe, Deutschkenntnisse als Bedingung für Einschulung und Ausbildung. Mehr Augenmerk auf die Kernkompetenzen Lesen, Schreiben und Rechnen.

Wie kann man dem Fachkräftemangel insgesamt begegnen?

Der Fachkräftemangel ist in erster Linie ein demographisches Problem: Die nächsten Jahre werden jährlich zwischen dreihundert – und vierhunderttausend Menschen mehr aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden als neu eintreten. Dem kann man nur entgegenwirken, wenn man qualifizierte Zuwanderung massiv erleichtert, unkontrollierte Zuwanderung in die Sozialsysteme stoppt und bremst. Gleichzeitig braucht es ein modernes Arbeitszeitrecht, flexiblere Arbeitszeiten und mehr Teilhabe von Frauen im Erwerbsleben. Arbeitslose müssen schneller als bisher in eine dauerhafte Tätigkeit vermittelt werden. Rückholprogramme und ein flexibler Eintritt ins Rentenalter können ebenso helfen wie die Einführung eines verpflichtenden Dienstjahres.

Was machen Sie am liebsten, wenn Sie gerade nicht für die Politik unterwegs sind?

Zeit mit meiner Familie verbringen, Reisen und Theater spielen mit unserer Laien- Kriminalbühne.

