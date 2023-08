FDP-Kandidat: Gemeinsam verstehen und anpacken

Andreas Deiner will für die FDP in den Landtag © MATTHIAS WEGNER FOTOGRAFIE

Andreas Deiner tritt bei der Landtagswahl für die FDP im Kombi-Stimmkreis Fürstenfeldbruck-West/Landsberg an.

Er ist 35 Jahre alt, wohnt in Landsberg am Lech und ist von Beruf Feuerwehrmann.

Was zu erreichen wäre Ihr wichtigstes Ziel im Landtag?

Politik für das Volk machen und nicht nur neue Gesetze verabschieden und bei manchen Ängste schüren, sodass niemand mehr versteht was, wie, wo zählt. Politik erklären.

Inwieweit hat die Corona-Politik Ihre Sicht auf die Politik verändert?

Um die Frage ausführlich zu beantworten habe ich glaub ich zu wenig Zeichen in dieser Vorstellung. Nur so viel, ich war um Hr. Wolfgang Kubicki (FDP) sehr froh. Vielleicht zur Zeit ein gutes Vorbild in der manchmal wankelmütigen Zeit.

Wie kann Bayern aus Ihrer Sicht seine Klimaziele erreichen?

Nur gemeinsam, hier müssen wir aufhören mit dem Finger auf andere, zum Beispiel die Landwirtschaft, zu zeigen. Hier müssen alle gemeinsam verstehen und anpacken. Das große Problem ist, dass viele fordern, aber es aber schwer ist, sich selbst wirklich einzuschränken. Da die meisten ihren Luxus behalten wollen. Weniger planen, mehr machen.

Mittlerweile kann man von einer Kita- und Schul-Misere sprechen. Wie kann man dem entgegenwirken?

Das Schulsystem kann nicht nur Eliten hervorbringen. Wir müssen wieder an die einzelnen Fähig- und Fertigkeiten aller glauben und dies nicht vom Schulabschluss abhängig machen. Ein Mittelschulabschluss bedeutet nicht, dass das Kind keine Zukunft hat. Es kann einfach nicht jeder studieren und auch nicht alles muss studiert werden. Ich warte ja drauf, bis man für eine Lehre nur noch mit Abi einen Platz bekommt.

Wie kann man dem Fachkräftemangel insgesamt begegnen?

Wir brauchen weniger Regulierung, weniger Dokumentation. Ein Handwerker beispielsweise kann sein Handwerk gut, die Büroarbeit hindert ihn aber an seinem Geschäft, dies muss vereinfacht werden. Ich glaub, da gab es vor vielen Jahren mal das Versprechen die Steuererklärung solle auf einen Bierdeckel passen. Ein Arzt muss mehr am PC sitzen und dokumentieren, als er beim Patienten sein kann. Außerdem würde ich hier auch einen Verweis zu meiner kurzen Antwort Schulsystem geben.

Was machen Sie am liebsten, wenn Sie gerade nicht für die Politik unterwegs sind?

Ich bin sehr gerne bei meiner Frau (lächelnder Smilie).

