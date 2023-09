„Ich bin grundsätzlich gegen Windkraftanlagen“

Jürgen Henritzi will für die AfD in den Landtag. © privat

Im Herbst wird der bayerische Landtag neu gewählt. Die Dachauer Nachrichten stellen die Direktkandidaten der Parteien, die im Landtag vertreten sind, in lockerer Reihenfolge vor. Heute: Jürgen Henritzi.

Landkreis - Der 61-jährige Dachauer ist von Beruf Diplom-Ökonom und Diplom-Handelslehrer. Seine politische Vita sei nachzulesen auf der Homepage des Kreisverbandes Dachau der AfD, wie er mitteilt. In Kurzform: 1980 Eintritt in die CSU, 2012 Austritt aus der CSU, 2018 Eintritt in die AfD, seit 2019 stellvertretender Kreisvorsitzender, seit 2020 Mitglied des Dachauer Stadtrats. Über seinen Familienstand möchte er keine Angabe machen.

Was zu erreichen, wäre Ihr wichtigstes Ziel im Landtag?

Jürgen Henritzi: Es gibt für mich zahlreiche wichtige Ziele. Etwa Bildung: Beseitigung des Lehrermangels und insoweit die Reformierung der Lehrerausbildung und dabei auch die Ausbildung von erheblich mehr Förderlehrern an Staatsinstituten in jedem Regierungsbezirk. Ein Bildungssystem mit hohem Niveau soll dabei nicht mehr dem „Nürnberger Trichter“, sondern grundsätzlich der individuellen Talententdeckung verpflichtet sein.

Die große soziale Frage dieser Zeit ist das Wohnen. In Zeiten von Wohnungsnot und steigender Mieten: Welche Lösungen schlagen Sie vor, um erschwinglichen Wohnraum zu fördern?

Wenn ältere Menschen aus Altenheimen, wie in Vierkirchen, ausziehen müssen, um Platz für Migranten zu machen, so halte ich dies für menschenverachtend. (Anmerkung der Redaktion: Diese Aussage ist falsch. Das privat geführte Pflegezentrum Esterhofen hatte im September 2022 Insolvenz angemeldet, nachdem die Firma Paradia während Renovierungsarbeiten in dem Heim kein Geld mehr für die laufenden Kosten aufbringen konnte. Die Bewohner siedelten noch im September 2022 in den rund vier Kilometer entfernten Pro-Seniore-Wohnpark Ebersbach über. Der Landkreis Dachau mietete Anfang des Jahres die leerstehenden Räume des Pflegezentrums Esterhofen für die Unterbringung von Asylbewerbern an. Im Mai – nach umfangreichen Umbau- und Sanierungsmaßnahmen – kamen dort 80 Personen unter.) Deutsche Staatsbürger dürfen beim Zugang zu Wohnraum nicht länger benachteiligt werden. Etwa die Forcierung des genossenschaftlichen Wohnungsbaus, der Mietkauf für den Ersterwerb einer selbst genutzten Wohnimmobilie mittels zinsgünstiger KfW-Darlehen oder für Einheimische der Ausbau der Eigenheim-Förderprogramme sind Perspektiven für bayerische Bürger.

Im Landkreis Dachau gibt es bei der Windenergie erheblichen Aufholbedarf. Ist das Ziel des Landkreises, bis 2027 1,6 Prozent seiner Fläche für den Bau von Windkraftanlagen zu reservieren, realistisch?

Ich bin grundsätzlich gegen Windkraftanlagen. Warum? Je Windkraftanlage werden 250 Hektar Wald gerodet, 1000 Kubikmeter Beton in den Boden gegossen, Balsaholz (Tropenholz) verbaut, Vögel, Fledermäuse und Insekten (auch Bienen) geschreddert, Schattenwurf und Bodenschall sind für Mensch und Natur äußerst schädlich etc. (Anmerkung der Redaktion: Diese Aussage sei in ihrer Absolutheit falsch, wie das Landratsamt mitteilt. Peter Beermann, Windkümmerer in Oberbayern, erklärt, dass die zu rodende Fläche stark abhängig sei von der Größe der Windkraftanlage. Für eine der größten Anlagen benötige man rund 2200 Quadratmeter – 1400 für das Fundament und 800 für die Kranstellfläche, dazu kommt die Zuwegung: also insgesamt 3000 Quadratmeter – das entspricht 0,3 Hektar. Der Wald, der für Fundament und Kranstellfläche gerodet wird, muss monetär ausgeglichen werden, wie der Fachmann erklärt. Das Geld komme in Naturschutzfonds. Der Wald, der für Wegefläche abgeholzt wird, muss an anderer Stelle aufgeforstet werden. Und zwar mindestens in gleichem Verhältnis, das entscheidet die Genehmigungsbehörde. Das Betonfundament werde nicht in den Boden gegossen, sondern oben drauf gestellt. Der Aushub in die Tiefe betrage lediglich 30 bis 70 Zentimeter, erklärt der Windkümmerer.)

Viele Bürger scheinen das Vertrauen in den Staat und die Politik verloren zu haben. Was sind die Gründe? Und wie müsste die Politik sich ändern, um wieder Vertrauen zurückzugewinnen?

Die seit Langem etablierten Parteien brillierten in der Coronakrise mit gesetzeswidrigen Grundrechtseinschränkungen sowie diversen Skandalen etc. und zudem jetzt mit einer ökosozialistischen Wirtschafts- und Energiepolitik der sogenannten Ampel-Bundesregierung. All dies will der weit überwiegende Teil der deutschen Bürger nicht, der hierdurch eingetretene Vertrauensverlust gegenüber Alt-Parteien und deren Politikern ist grundsätzlich und von Dauer.

Welche Pläne haben Sie, um die Wirtschaft anzukurbeln, die Ausbildung und Bindung von Fachkräften in unserer Region zu stärken?

Abschaffung von Bürokratiemonstern wie etwa Datenschutz-Grundverordnung, Nachhaltigkeitsrechenschaftsberichte und Lieferkettengesetz, Stärkung der betrieblichen Substanzerhaltung durch eine inflationsbereinigte Gewinnbesteuerung, Förderung der dualen Berufsausbildung versus Massenakademisierung und die Erhaltung der bayerischen Automobilindustrie bei freier Wahl der Antriebstechnologie. Für die Fachkräftebindung sind Unternehmen eigenverantwortlich zuständig.

Die Frage der Migration und wie sich dadurch das Leben und die Gesellschaft im Landkreis Dachau verändern könnten, beschäftigt derzeit viele Menschen. Sie auch?

100-prozentige Abschiebungsquote: Jeder ausreisepflichtige Ausländer muss innerhalb von spätestens sechs Monaten aus Bayern abgeschoben und die Politik der offenen Grenzen sofort beendet werden, damit auch die Gefährdung der Bürger etwa durch Vergewaltigungen, Messerattacken und anderen Gewaltdelikten sehr erheblich geringer wird.

Immer mehr Ärzte schließen ihre Praxen. Wie kann die Gesundheitsvorsorge noch gewährleistet werden – gerade im ländlichen Raum mit zu wenig Anbindung?

Auch kleinere Landkrankenhäuser sollen in einer bayernweiten einheitlichen Struktur erhalten bleiben – der Mensch steht im Vordergrund, nicht die Betriebswirtschaft: Jeder Bürger soll in 15 bis 20 Minuten Fahrzeit ein Krankenhaus für Grund- und Regelversorgung, in 30 bis 40 Minuten eines für Schwerpunktversorgung und in weniger als 70 Minuten ein Klinikum für Maximalversorgung erreichen.

Was machen Sie am liebsten, wenn Sie gerade nicht für die Politik unterwegs sind?

Ich halte mich gerne in der Natur auf und genieße deren Schönheiten und die Ruhe.