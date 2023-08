„Bayern muss im Bildungsbereich gerechter werden“

Daniel Liebetruth. © Nela Dorner

Im Herbst wird der bayerische Landtag neu gewählt. In lockerer Reihenfolge stellt das Tagblatt die Direktkandidaten vor. Heute: Daniel Liebetruth (SPD). Er tritt im Stimmkreis Fürstenfeldbruck-Ost an.

Landkreis – Daniel Liebetruth (34) wohnt in Germering. Er ist am Max-Born-Gymnasium Lehrer für Mathematik, Latein, Ethik/Philosophie und Informatik. Liebetruth ist ledig. Es ist seit 2010 in der SPD, 2016 bis 2021 war er stellvertretender Vorsitzender der SPD Germering, seit 2020 ist er Sprecher der Stadtratsfraktion. Liebetruth sitzt im Kreisrat, seit 2023 ist er Vorsitzender des SPD-Unterbezirks Fürstenfeldbruck.

Was zu erreichen wäre Ihr wichtigstes Ziel im Landtag?

Ich will ein gerechteres Bayern, das für alle bezahlbar ist. Im Bildungsbereich muss der Grundsatz gelten, dass Bildung nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen darf. Deshalb brauchen wir die kostenlose Bereitstellung von digitalen Endgeräten im Schulbereich und kostenlose Kita-Plätze. Außerdem muss Wohnen bezahlbarer werden. Das geht nur mit einer Staatsregierung, die beim öffentlichen Wohnungsbau kein Totalausfall ist. Zudem müssen wir endlich ohne Wenn und Aber den Turbo beim Ausbau der erneuerbaren Energien zünden. Denn diese bieten Versorgungssicherheit, sind klimafreundlich und bezahlbar.

Inwieweit hat die Corona-Politik Ihre Sicht auf die Politik verändert?

Im Nachhinein hat sich gezeigt, dass die Schul- und Kita-Schließungen überstürzt waren. Die Schließungen hatten große Auswirkungen auf Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Mir hat das vor Augen geführt, dass die Belange junger Menschen in der Politik insgesamt zu wenig Gehör finden.

Wie kann Bayern seine Klimaziele erreichen?

Bayern belegt beim Ausbau der erneuerbaren Energien nur Mittelfeldplätze, auch wenn CSU und FW das Gegenteil behaupten. Die Staatsregierung gefährdet mit ihrer Wirklichkeitsverweigerung nicht nur die Klimaziele, sondern auch den Wirtschaftsstandort Bayern und damit Arbeitsplätze. Zum Erreichen der Klimaziele müssen wir in Bayern die Windkraft stärker nutzen. Die 10H-Regel gehört sofort abgeschafft. Außerdem müssen wir beim Netzausbau und den Speichermöglichkeiten schneller vorankommen. Im Bereich der Wärme braucht es von der neuen Staatsregierung eine Ausbauoffensive für die Nutzung der Tiefengeothermie. Flankierend sind Maßnahmen im Verkehrsbereich notwendig.

Mittlerweile kann man von einer Kita- und Schul-Misere sprechen. Wie kann man dem entgegenwirken?

Wir müssen im Kita-Bereich die Attraktivität des Berufes steigern. Neben der Bezahlung ist vor allem die Verbesserung der Arbeitsbedingungen ein Thema. Der Lehrermangel an den Schulen ist teilweise hausgemacht: Für das Lehramt Grundschule gab es lange zu wenige Studienplätze. Im Gymnasialbereich hat das Kultusministerium verdrängt, dass durch den zusätzlichen G9-Jahrgang ein großer Mehrbedarf an Lehrkräften entsteht. Als ich selbst vor sechs Jahren mit dem Referendariat fertig geworden bin, haben viele vom Kultusministerium kein Stellenangebot bekommen, obwohl klar war, dass Lehrkräfte in naher Zukunft fehlen würden. Im Bereich Förderschulen, berufliche Schulen und Mittelschulen ist die Situation komplexer.

An Förderschulen gibt es auch einen Mangel bei den zusätzlichen pädagogischen Kräften und für die Mittelschulen bräuchten wir doppelt so viele Absolventen wie wir im Prognosezeitraum bis 2032 haben werden. Die Erhöhung des Einstiegsgehalts für Grund- und Mittelschullehrkräfte auf A13 kommt sowieso mindestens 10 Jahre zu spät. Ich halte auch das Thema Digitalisierung für eine Misere: Das Kultusministerium hat ernsthaft geglaubt, man kann Schulen digitaler machen, wenn man einfach nur Geräte anschafft und sie in Schulen stellt. Zudem müssen wir einer immer heterogeneren Schülerschaft gerecht werden. Dafür braucht es Personal und Geld. Der Bildungserfolg junger Menschen sollte uns das wert sein.

Wie kann man dem Fachkräftemangel begegnen?

Es gibt zwei Schlüsselbranchen, in denen wir den Fachkräftemangel besonders dringend lösen müssen: in der Kinderbetreuung und im Pflegebereich. Dadurch gelingt es, die Erwerbstätigenquote von Frauen zu steigern, die in Familien immer noch häufig die unbezahlte Care-Arbeit übernehmen und nicht erwerbstätig sein können. Gerade in Bayern haben wir historisch schon immer eine niedrige Erwerbstätigenquote unter Frauen gehabt und hier haben wir ein riesiges Potenzial, hervorragend ausbildete Fachkräfte zu gewinnen. Zudem brauchen wir auch Zuwanderung von Fachkräften.

Was machen Sie am liebsten, wenn Sie gerade nicht für die Politik unterwegs sind?

Ich sage gerne: Ich habe Fußball im Kopf und trage Italien im Herzen. Ich spiele gerne selbst Fußball und schaue mir Fußball gerne als Fan an. Italien trage ich seit meinem Auslandsstudienjahr vor 10 Jahren im Herzen. Ich habe dort meine Freundin kennengelernt und mich fasziniert das Land, seine Kultur und seine Sprache. Ich koche auch gerne italienisch, angeblich bin ich sogar der beste Pizzabäcker ohne italienisches Blut in den Adern.

