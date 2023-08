Stellenwert der Kinderbetreuung zu Hause erhöhen

Thomas Musil will für die AfD in den Landtag.

Wahl zum Landtag

Im Herbst wird der bayerische Landtag neu gewählt. In lockerer Reihenfolge stellt das Tagblatt die Direktkandidaten vor. Heute: Thomas Musil (AfD). Er tritt im Stimmkreis Fürstenfeldbruck-West/ Landsberg an.

Thomas Musil ist 52 Jahre alt und wohnt in Penzberg. Er ist verheiratet und hat ein Kind. Der staatlich geprüfte Elektrotechniker ist stellvertretender Vorsitzender des AfD Kreisverbands Landsberg.

Was zu erreichen wäre Ihr wichtigstes Ziel im Landtag?

Musil: Dass Vernunft und Ausgewogenheit bei politischen Entscheidungen praktiziert werden. Derzeit wird nur noch unter ideologischen Gesichtspunkten und ohne Bezug zur Lebensrealität der Menschen entschieden. Daher ist mein wichtigstes Ziel, ideologiefreie und auf Vernunft basierte Politik zum Wohle der bayerischen Bevölkerung zu machen.

Inwieweit hat die Corona-Politik Ihre Sicht auf die Politik verändert?

Die Corona-Politik hat gezeigt, dass zu viel Macht in der Hand von Regierungen nicht gut ist. Besonders Markus Söder hat sehr rigoros und ohne Rücksicht auf Verlust die Grundrechte für die Menschen in Bayern eingeschränkt. Mittlerweile wissen wir, dass viele seiner Verordnungen rechtswidrig waren. Macht braucht Kontrolle, und es darf nicht mehr passieren, dass ein Ministerpräsident mittels Notverordnungen ohne parlamentarische Abstimmung einfach über das Volk hinweg regieren darf. Das widerspricht dem demokratischen Prinzip.

Wie kann Bayern aus Ihrer Sicht seine Klimaziele erreichen?

Ich halte es generell für nicht vertretbar, dass in Deutschland so ein ideologischer Kampf bezüglich des Klimas geführt wird. Dieser grüne Angriff liefert keinen nennenswerten Beitrag zum Weltenklima und zerstört Deutschland als Wirtschaftsstandort. Besser wäre es, einen echten Umweltschutz wieder mehr voranzutreiben, was mit Windrädern und Waldrodungen bestimmt nicht vereinbar ist.

Mittlerweile kann man von einer Kita- und Schul-Misere sprechen. Wie kann man dem entgegenwirken?

Man muss den Beruf des Lehrers oder Erziehers attraktiver machen. Vor allem im Bereich der Kindertagesstätten ist die Bezahlung derzeit mau, ähnlich wie im Pflegebereich. Es ist wichtig, dass soziale Berufe endlich die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdienen als wichtiger Bestandteil unseres Sozialstaates. Auf der anderen Seite sollten sich Eltern nicht aus finanziellen Gründen dazu gedrängt fühlen müssen, ihre Kinder schon frühzeitig fremdbetreuen zu lassen. Daher muss die Betreuung von Kindern zu Hause einen höheren Stellwert haben und dementsprechend in der gleichen Höhe wie ein Kita-Platz vom Staat refundiert werden. Das ermöglicht Eltern, selbstbestimmt zu entscheiden, und die Kitas wären entlastet.

Wie kann man dem Fachkräftemangel insgesamt begegnen?

Der Fachkräftemangel hat mehrere Ursachen. Einerseits, dass immer mehr junge Menschen zum Studieren verleitet werden, und andererseits die hohe Abgabe- und Steuerlast in Deutschland, welche die Fachkräfte in Scharen vertreibt. Eine Berufliche Ausbildung muss wieder einen höheren Stellenwert bekommen, um ihn für junge Menschen attraktiver als ein Studium zu machen. Andererseits müssen dringend die Steuern und Abgaben an den Staat drastisch reduziert werden, sodass deutsche Fachkräfte im Land bleiben.

Was machen Sie am liebsten, wenn Sie gerade nicht für die Politik unterwegs sind?

Ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch und campe in meinem Wohnwagen mit meiner Frau oder bin gerne mit dem Motorrad unterwegs.

