Vor Landtagswahl 2023: Rund 48.000 Münchner bekommen falsch bedruckte Wahlbenachrichtigungen

Vor der Landtagswahl in Bayern haben rund 48.000 Münchner falsch bedruckte Wahlbenachrichtigungen erhalten. Die Bezeichnung des Stimmkreises ist nicht richtig.

München - Am 8. Oktober stehen nicht nur die Landtags-, sondern auch die Bezirkswahlen an. Und so verschickt das Kreisverwaltungsreferat derzeit für München knapp eine Million Wahlbenachrichtigungen. Allerdings: „Bei einem Teil der bereits versandten Wahlbenachrichtigungen für den Stimmkreis 109 München-Mitte ist die Bezeichnung des Stimmkreises nicht vollständig korrekt“, teilt das Rathaus mit.

Auswirkungen auf deren Gültigkeit habe der Fehler allerdings nicht, betont die Stadt. „Das KVR hat den Versand der Unterlagen zum betroffenen Stimmkreis sofort gestoppt und die Bezeichnung korrigiert“, heißt es in einer Mitteilung. Betroffen sind rund 48 000 Personen.

Falsch bedruckte Unterlagen: Wahl ist trotzdem möglich

Der Fehlerteufel im Detail: Statt „109 München-Mitte“ wurde versehentlich „109 München-Harlaching“ aufgedruckt. Da allerdings alle weiteren Angaben (unter anderem. „Wahlraum, Stimmbezirks- und Stimmkreisnummer, Wählerverzeichnisnummer) korrekt seien, können auch mit dem falschen Wahlzettel an der Urne oder vorab per Briefwahl die Kreuzerl gesetzt werden.

Markant: Bereits bei der Landtags- und Bezirkswahl 2018 kam es in diesem Stimmkreis zu dieser Falschbezeichnung, teilt das Rathaus mit. „Der Sachverhalt wurde vor fünf Jahren zwar für die damalige Wahl behoben, nicht jedoch die Ursache für die zum Teil fehlerhafte Bezeichnung des Stimmkreises.“ Jetzt hingegen wurde die Ursache korrigiert, zudem seien „Maßnahmen für die Zukunft“ getroffen worden. (mm)

