Kein TV-Duell wegen Mangel an Konkurrenz - jetzt will ein Kirchenmann Söder herausfordern

Immer wieder kracht es zwischen CSU und den Christen im Land. Jetzt will ein Kirchenmann Ministerpräsident Markus Söder sogar zum TV-Duell herausfordern.

München - Da könnte man doch tatsächlich nochmal von „bayerischen Verhältnissen“ sprechen: Eigentlich schwächelt die CSU in den Umfragen seit Monaten, von absoluter Mehrheit kaum noch eine Rede. Aber auf das bei Wahlen in Deutschland längst Tradition gewordene TV-Duell müssen die Bayern wohl trotzdem verzichten. Der BR will auf eine Neuauflage verzichten.

Der Grund klingt skurril - aber nachvollziehbar. Ministerpräsident Markus Söder fehlt ein klarer Konkurrent. Die Spitzenkandidatin der derzeit zweitstärksten Partei, Katharina Schulze von den Grünen, hat mit 33 Jahren noch nicht das nötige Alter erreicht, um zur Regierungschefin im Freistaat gekürt zu werden. Und überhaupt liegen mit Grünen, SPD und AfD drei Parteien in den Umfragen relativ gleichauf - dabei aber mehr als 20 Prozentpunkte hinter Söders CSU.

TV-Duell mit Söder? Fürther Dekan will christlich „Klartext reden“

Kein Schlagabtausch vor dem Wahltag also? Offenbar macht Not auch in dieser Hinsicht erfinderisch. Denn nun will ein Kirchenvertreter einspringen und sich mit Söder vor laufenden Kameras duellieren. „Wenn Herr Söder keinen Gegenpart zu einem TV-Duell findet: Ich bin gerne sein kirchliches Gegenüber und rede Klartext“, postete der Fürther Dekan André Hermany am Freitag auf Facebook.

Dass er keinen großen Namen hat, ist dem Mitarbeiter des Erzbistums Bamberg bewusst. „Söder gegen 'NO NAME'. Das wäre mal was anderes“, erklärte er. Durchaus ausgehen kann man davon, dass Hermany Söder Kontra geben würde. „Es geht ja um die CSU“, deutete er an - um die Christlich-Soziale Union also.

Zuletzt immer wieder Streit zwischen CSU und den Kirchen

Die bayerische Staatsregierung war zuletzt immer wieder mit Vertretern der großen christlichen Kirchen aneinander geraten. Prominentestes Beispiel ist Söders „Kreuzerlass“. Der Ministerpräsident hatte seinen Standpunkt kundgetan, dass das Kreuz „kein Zeichen einer Religion“ sei - und Gegenwind unter anderem von Kardinal Reinhard Marx erhalten.

Auch bei anderen Anlässen reihten sich kirchliche Organisationen in den Protest gegen Regierungspläne ein. Beispiele sind die Demonstrationen gegen das umstrittene bayerische Polizeigesetz, aber auch die „#ausgehetzt“-Demo, bei der mehrere zehntausend Menschen in München gegen hetzerische Misstöne aus der Politik auf die Straße gingen. Im Fokus damals vor allem: CSU-Chef Horst Seehofer, Landesgruppen-Chef Alexander Dobrindt und Söder selbst.

