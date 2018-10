Koalition mit der AfD nach der Landtagswahl in Bayern? Das sagen die Parteien

Die AfD hat in den Umfragen für Bayern schon seit fast zwei Jahre zweistellige Prozentwerte. In den Koalitions-Überlegungen der Parteien spielt sie aber keine Rolle.

München - Die AfD wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichen erstmals in den Bayerischen Landtag einziehen. In den aktuellsten Umfragen steht die AfD bei 10 bis 14 Prozent, sie könnte also eine gewichtige Rolle bei der Koalitionsbildung spielen. Denn laut diesen Zahlen wird es eine Koalition geben müssen. Die CSU verliert höchst wahrscheinlich ihre absolute Mehrheit und bekommt in den Prognosen nicht mehr als 35 Prozent der Wählerstimmen.

Aktuelle Umfragen zur Landtagswahl 2018 in Bayern: Koalition mit AfD ist möglich

Institut Datum CSU SPD Grüne FDP Freie Wähler Linke AfD Sonstige INSA/Bild 09.10.2018 33 % 10 % 18 % 5,5 % 11 % 4,5% 14 % 4 % Forschungs- gruppe Wahlen/ZDF 05.10.2018 35 % 12 % 18 % 5,5 % 10 % 4,5% 10 % 5 % Infratest dimap/ARD 04.10.2018 33 % 11 % 18 % 6 % 11 % 4,5% 10 % 6,5 %

Koalition mit der AfD nach der Landtagswahl in Bayern?

Möglich wären im Moment ein Zweierbündnis zwischen der CSU und den Grünen oder zwischen der CSU und der AfD. Wahrscheinlicher wäre eine Bündnis der CSU mit den Freien Wählern und der FDP. Auch eine Bunte Koalition aller Parteien ohne die CSU wäre rechnerisch machbar.

Warum keine Koalition mit der AfD in Bayern? Antworten der Parteien

Schon zur Bundestagswahl 2017 sagte AfD-Bundestagsfraktionschefin Alice Weidel: „Das Ziel einer jeden Partei ist natürlich nicht nur Oppositionspolitik, sondern mittel- bis langfristig Regierungspolitik zu machen.“ Auch bei der Bayerischen Landtagswahl könnte Weidel sich eine Regierungsbeteiligung vorstellen und bringt eine Koalition mit der CSU ins Spiel: „Wenn ein Koalitionsvertrag unsere Inhalte abbildet, halte ich das für möglich. Das entscheidet aber die künftige Landtagsfraktion.“ Anders als Alice Weidel schließt Katrin Ebner-Steiner, die stellvertretende Landesvorsitzende der AfD Bayern, eine zusammenarbeit mit der CSU jedoch aus.

Die CSU will ebenfalls keine Koalition mit der AfD. CSU-Generalsekretär Markus Blume halte das „für völlig ausgeschlossen. Die AfD ist ein Feind von allem, für das Bayern steht.“

Die Grünen könnten sich zwar eine Bunte Koalition vorstellen, aber nur ohne die AfD - also nur mit SPD, Freien Wählern und der FDP. Spitzenkandidatin Katharina Schulze sagte gegenüber der Huffington Post: „Natürlich können wir mit diesen drei Parteien sprechen und im Landtag arbeiten wir in der Opposition punktuell auch gut zusammen. Im Moment gibt es für dieses Viererbündnis aber keine Mehrheit."

Auch die SPD hat keinerlei Interesse mit der AfD zusammenzuarbeiten. Allgemein strebt die SPD eher eine Oppositions-Rolle an. Spitzenkandidatin Natasch Kohnen sagte: „Bei der FDP und den Freien Wählern ist die Sache klar, beide wollen mit der CSU koalieren. Auch die Grünen haben sich der CSU schon angeboten. Wir stellen da keine Gedankenspiele an."



Martin Hagen, Spitzenkandidat der FDP, kann sich keine Koalition mit der AfD und der Linken vorstellen: „Grundsätzlich finde ich, dass alle Parteien der demokratischen Mitte – also alles von SPD bis CSU – zur Zusammenarbeit bereit sein sollten. Ausschließen würde ich daher nur Bündnisse mit AfD oder Linkspartei." Zusätzlich warnt er die CSU davor mit der AfD zusammenzuarbeiten: „Es sollte der CSU zu denken geben, dass die AfD in ihr einen potentiellen Verbündeten sieht. Höchste Zeit, den Flirt mit Rechtsaußen zu beenden! Söder muss jetzt klarstellen, welche Koalitionen für ihn in Frage kommen und welche nicht."

Michael Piazolo, der Generalsekretär der Freien Wähler, versprach ebenfalls: „Es wird zwischen Freien Wählern und AfD keine Zusammenarbeit in irgendeiner Form geben."

