Jetzt auch in Brandenburg: CDU-Spitzenkandidat distanziert sich von Maaßen

Vor der Landtagswahl in Brandenburg geht CDU-Spitzenkandidat Ingo Senftleben auf Distanz zu Hans-Georg Maaßen - er folgt dem Beispiel aus Sachsen.

In Brandenburg wird am 1. September ein neuer Landtag gewählt.

Umfragen sahen zuletzt die AfD in Front - gefolgt von SPD, CDU und Grünen.

Zusammen mit der gleichzeitig stattfindenden Wahl in Sachsen könnte der Urnengang auch bundespolitisch Wirkung entfalten.

Update vom 26. August: Brandenburgs CDU-Landeschef und Spitzenkandidat Ingo Senftleben hat sich von Auftritten des Ex-Verfassungsschutzchefs Hans-Georg Maaßen im Landtagswahlkampf distanziert. „Bei Herrn Maaßen gibt es eher den Eindruck, dass es ihm vor allem um sich selbst geht“, sagte Senftleben dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. „Das hilft uns nicht.“

Seine Partei setze vielmehr auf die Unterstützung von Rednern der Bundespartei. Maaßen habe zwei Auftritte bei CDU-Landtagskandidaten, die ihn eingeladen hätten. „Wir haben Herrn Maaßen nicht eingeladen“, betonte Senftleben.

Nicht nur CDU vor Landtagswahl in Brandenburg auf Distanz zu Maaßen

Zuvor hatte sich bereits Sachsens-Ministerpräsident Michael Kretschmer von Maaßen distanziert. Daraufhin kündigte Maaßen via Twitter an, er wolle die Union nicht mehr im sächsischen Wahlkampf unterstützen - und konzentriere sich jetzt auf Brandenburg.

Ich wollte meiner Partei in Sachsen helfen. Da meine Unterstützung von @MPKretschmer für nicht nötig erachtet wird, ziehe ich mich schweren Herzens zurück und wünsche der @cdusachsen zugleich aus vollem Herzen viel Erfolg! Ich freue mich aber auf meine Wahlkampfhilfe am Do in BB! — Hans-Georg Maaßen (@HGMaassen) 25. August 2019

Im September 2018 war Maaßen als damaliger Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV) in die Kritik geraten. Er hatte bezweifelt, dass es nach der Tötung eines Mannes am Rande eines Stadtfestes in Chemnitz zu „Hetzjagden“ auf Ausländer gekommen sei. Die Äußerung löste eine Koalitionskrise aus. Im November versetzte Innenminister Horst Seehofer (CSU) Maaßen in den einstweiligen Ruhestand.

Vor Landtagswahl in Brandenburg: Kirchen richten sich an die Wähler

Update vom 22. August, 10.40 Uhr: Gemeinsam haben der Bischof der evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg, Markus Dröge, und der Berliner Erzbischof Heiner Koch die Brandenburger zum verantwortungsbewussten Urnengang aufgerufen. Die Kirchenvertreter appellierten am Donnerstag, bei der Landtagswahl am 1. September diejenigen Parteien zu wählen, die "die Grundrechte unserer Verfassung stärken und die einer Spaltung unserer Gesellschaft durch Hass, rassistische Hetze und Ressentiments entgegentreten".

Koch und Dröge erklärten auch, aus dem Grundgesetz und dem christlichen Glauben ergebe sich "die Verpflichtung zu einem wertschätzenden und achtsamen Miteinander in unserer Gesellschaft, das Menschen in allen Lebensphasen von der Zeugung bis zum Lebensende und in allen Lebenslagen in den Blick nimmt". Daher sollten die Bürger vor der Wahl prüfen, wie die Parteien etwa zu Themen wie Klimaschutz, Lebensbedingungen im ländlichen Raum und "ein respektvolles und faires Miteinander" stehen.

Anderthalb Wochen vor der Wahl luden die Brandenburger Kirchen für Donnerstagabend Vertreter mehrerer Parteien zu einem Gespräch über die Zukunft des Bundeslands in Potsdam ein. In Umfragen zur Wahl führte zuletzt die AfD das Feld vor CDU, SPD, Grünen, Linkspartei und FDP an.

TV-Debatte zur Landtagswahl 2019 in Brandenburg: „Wir reden nicht mit der AfD“

Update vom 20. August, 22.50 Uhr: Weniger als zwei Wochen vor der Landtagswahl in Brandenburg haben sich die Linken-Spitzenkandidatin Kathrin Dannenberg und AfD-Landeschef Andreas Kalbitz in der Wahlarena des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB) einen Schlagabtausch über das Thema Flüchtlinge geliefert.

+ rbb "Wahlarena" vor der Landtagswahl in Brandenburg. © dpa / Monika Skolimowska

"Das ist so eine doppelzüngige Politik", sagte Danneberg am Dienstagabend bei der Diskussion der sechs Spitzenkandidaten in Potsdam, als Kalbitz für eine Fachkräftezuwanderung und konsequente Abschiebungen plädierte. Die Linken-Politikerin warf ihm vor, sich als "Saubermann" zu inszenieren.

Kalbitz sei beim AfD-Wahlkampfauftakt im Sommer in Cottbus auf einer Bühne mit dem Thüringer Parteichef Björn Höcke gestanden und habe von "Messerstechern und gewalttätigen Flüchtlingen" gesprochen, sagte Dannenberg. Dagegen betonte sie, dass die in Brandenburg ankommenden Flüchtlinge Perspektiven benötigten.

Das müsse bei jedem ankommen "und dafür kämpfen wir und Sie nicht", sagte sie. Der Brandenburger AfD-Chef dagegen beharrte darauf, seine Partei schüre "überhaupt keine Ängste und Sorgen".

Dass seine Partei nach der Wahl am 1. September in Regierungsverantwortung kommt, ist unwahrscheinlich, auch wenn die AfD aus der jüngsten Forsa-Umfrage mit 21 Prozent als Sieger hervorging. Alle anderen Parteien schließen für die Landtagswahl 2019 in Brandenburg eine Koalition mit den Rechtspopulisten aus.

Landtagswahl in Brandenburg: Schlagabtausch zur Flüchtlingspolitik bei TV-Debatte

CDU-Spitzenkandidat Ingo Senftleben bekräftigte seine Position in der RBB-Livesendung. "Wir reden nicht mit der AfD in Brandenburg. Das ist eine klare Aussage", sagte er auf eine entsprechende Frage aus dem Publikum. "Wir machen keine Regierung mit der AfD nach der Landtagswahl."

Die CDU lag in der Umfrage im August mit 18 Prozent direkt hinter der AfD. Die rot-rote Landesregierung unter Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) kommt seit Monaten in den Umfragen auf keine Mehrheit mehr. Die Sozialdemokraten erreichten in der jüngsten Umfrage noch 17 Prozent und die Linkspartei 14 Prozent.

Die Grünen erreichten eine für Brandenburg außergewöhnlich hohe Zustimmung mit 16 Prozent. Der FDP könnte der Wiedereinzug in den Landtag demnach knapp gelingen: Sie kam auf sechs Prozent.

Brandenburg-Wahl 2019: AfD-Spitzenkandidat Kalbitz eskaliert in Schüler-Debatte - „Wahlarena“ am Dienstag

Keine zwei Wochen mehr, dann wird in Brandenburg gewählt. Die Landtagswahlen in dem Bundesland stehen besonders im Fokus - denn glaubt man den jüngsten Umfragen, dann winkt der AfD der Wahlsieg. Auf 21 Prozent taxierten die Demoskopen zuletzt die rechtspopulistische Partei. Erst mit drei bis vier Prozent Abstand folgt ein Dreiergespann aus SPD, CDU und Grünen.

Auf den letzten Metern werden die drei Kontrahenten versuchen, diesen Abstand schmelzen zu lassen. Ein wichtiger Termin in diesem Kontext steht am Dienstagabend mit der „Wahlarena“ an: Der rbb zeigt eine Art TV-Duell mit den sechs Spitzenkandidaten von SPD, CDU, Linke, AfD, Grünen und FDP. Durchaus denkbar aber auch, dass die AfD die Aufmerksamkeit mit provokanten Aussagen für sich nutzen wird - so, wie am Montag bei einer Diskussionsrunde mit Schülern in Potsdam.

Landtagswahl in Brandenburg 2019: Eklat um Andreas Kalbitz (AfD) wegen Schülerdebatte

Äußerungen von AfD-Landeschef Andreas Kalbitz bei dem eigentlich überaus klar strukturierten Format schlugen medial hohe Wellen. Fünf Jugendliche, ehemalige Landessieger des Bundeswettbewerbs „Jugend debattiert“, konfrontierten die Spitzenpolitiker jeweils mit den Parteistandpunkten zuwiderlaufenden Thesen. Als Kalbitz über ein von der AfD gefordertes Aus für Windräder referierte und sich die Gegenargumente anhören musste, lief der gesittete Talk aber aus dem Ruder, wie unter anderem die Berliner Zeitung berichtete.

„Kein Windkraft-Aus kann so viele Tiere retten, wie durch die Braunkohle sterben!“, hielt eine 15-Jährige Schülerin Kalbitz entgegen. Der griff zur harten Verbal-Keule - die zwar wenig in einer Diskussion mit Jugendlichen zu suchen hatte, als Schlagzeile die AfD-Wählerschaft aber durchaus erfreut haben dürfte.

Landtagswahl Brandenburg: Greta Thunberg als „zopfgesichtiges Mondgesicht-Mädchen“ verunglimpft

„Das ist doch ökologische Selbstbefriedigung!“, wetterte der AfD-Landeschef dem Bericht zufolge in Richtung der Fridays-For-Future-Bewegung. Deren minderjährige Ikone Greta Thunberg verunglimpfte Kalbitz als „zopfgesichtiges Mondgesicht-Mädchen“.

+ Johanna Liebe, Schülerin am Evangelischen Gymnasium Neuruppin, spricht bei der Veranstaltung "Jugend debattiert mit Spitzenkandidaten" zur Landtagswahl Brandenburg im Plenarsaal des Landtags von Brandenburg zu Andreas Kalbitz. © dpa / Christoph Soeder

Wenig überraschend - aber in ebenso aggressiver Rhetorik - verteidigt Kalbitz seinen Parteikollegen Björn Höcke. „Tut mir leid, dass Sie so verblendet sind durch die Dauer-Rotlichtbestrahlung, die Sie an der Schule bekommen“, konterte er die Frage eines Schülers, nach dessen Einschätzung Höcke „ziemlich offen ein Nazi“ sei.

Höcke stehe „fest auf dem Boden der freiheitlich demokratischen Grundordnung“, erläuterte Kalbitz seine Sicht der Dinge. Kalbitz zählt neben Höcke zu den Aushängeschildern des extremrechten „Flügel“ der AfD.

Landtagswahl Brandenburg: „Wahlarena“ läuft am Dienstagabend im rbb

Gelungen ist dem AfD-Politiker mit dem geharnischten Auftritt jedenfalls eines: Berichtet wurde bundesweit. Die Thesen seiner Kontrahenten schrumpften zu Randnotizen. In einem Bericht der dpa von dem Termin blieben vor allem die Konter der Schüler haften. So habe eine junge Diskutantin den Vorschlag von CDU-Spitzenkandidat Ingo Senftleben für „Schulstarterpakete“ für jeden Erstklässer als „reine Symbolpolitik“ gescholten. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) musste sich erinnern lassen, dass im Feld der erneuerbaren Energien erinnern lassen, dass ein Konzept gegen steigenden Strompreise notwendig sei.

Gelegenheit mehr Gehör zu finden haben die Vertreter der anderen Parteien nun also am Dienstagabend. Eingeladen zu der Livesendung der „rbb-Wahlarena“ (20.15 Uhr) sind neben Woidke, Senftleben und Kalbitz auch die Linken-Politikerin Kathrin Dannenberg, Ursula Nonnemacher von den Grünen und der FDP-Spitzenkandidat Hans-Peter Goetz. Es soll unter anderem um Klimapolitik und den geplanten Kohleausstieg gehen.

Ein SPD-Landtagskandidat hat unlängst einen Rüffel aus der Parteispitze erhalten - weil er laut über eine Koalition mit der AfD nachgedacht hatte. Mehr über die Parteien bei der Landtagswahl in Brandenburg und ihre Programme erfahren Sie in diesem Text. Auch den „Wahl-o-Mat“ können Interessierte vor dem Urnengang am 1. September wieder nutzen.

fn (mit Material von AFP)