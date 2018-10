Landtagswahl 2018 in den Wahlkreisen Darmstadt-Dieburg I und Darmstadt-Dieburg II

Bei der Landtagswahl 2018 in Hessen treten in den Wahlkreisen Darmstadt-Dieburg I und Darmstadt-Dieburg II 14 Direktkandidaten an. Hier finden Sie die wichtigsten regionalen Infos zur Wahl.

Der Wahlkreis Darmstadt-Dieburg I bei der Landtagswahl 2018 in Hessen

Circa 85.000 Wahlberechtigte dürfen am 28. Oktober im Wahlkreis Darmstadt-Dieburg I an der Landtagswahl in Hessen teilnehmen. Sie entscheiden mit ihren Kreuzen darüber, welcher Direktkandidat aus ihrem Wahlkreis in den Landtag einzieht.

Das Bundesland ist in insgesamt 55 Wahlkreise unterteilt, von denen jeder einen Direktkandidaten wählt. Bei der Landtagswahl in Hessen ist der Landkreis Darmstadt-Dieburg in die Wahlkreise Darmstadt-Dieburg I und Darmstadt-Dieburg II eingeteilt.

Nach der Landtagswahl in Hessen finden Sie an dieser Stelle die aktuellen Ergebnisse aus dem Wahlkreis Darmstadt-Dieburg I.

Direktkandidaten zur Landtagswahl 2018 in Darmstadt-Dieburg I

Heike Hofmann von der SPD ist die aktuelle Wahlkreisabgeordnete für Darmstadt-Dieburg I. Sie erzielte bei der letzten Landtagswahl einen Erststimmenanteil von 40,9 Prozent. Im Jahr 2018 tritt sie bei der Landtagswahl in Hessen wie gewohnt für den Wahlkreis Darmstadt-Dieburg I als Direktkandidat an.

Neben den Parteien, denen die Wähler ihre Zweitstimme geben können, stehen bei der Hessischen Landtagswahl in dieser Region sieben Direktkandidaten auf dem Stimmzettel. Das sind die Direktkandidaten des Wahlkreises Darmstadt-Dieburg I im Überblick:

CDU: Lutz Köhler

Lutz Köhler SPD: Heike Hofmann

Heike Hofmann Bündnis 90/Die Grünen: Torsten Leveringhaus

Torsten Leveringhaus AfD: Jürgen Sobich

Jürgen Sobich Die Linke: Alexander Speckhardt

Alexander Speckhardt FDP: Holger Wegstein

Holger Wegstein Freie Wähler: Friedrich Herrmann

Letztes Ergebnis aus dem Wahlkreis Darmstadt-Dieburg I bei der Landtagswahl in Hessen

Die letzte Landtagswahl in Hessen fand im Jahr 2013 statt. Vor fünf Jahren holte die CDU in Darmstadt-Dieburg I 35,9 Prozent der Gesamtstimmen. Zweitstärkste Kraft war die SPD mit 32,2 Prozent. Es folgten Bündnis 90/Die Grünen mit 13,4 Prozent, Die Linke mit 4,6 Prozent und die FDP mit 4,6 Prozent.

Das Ergebnis der Direktkandidaten im Wahlkreis Darmstadt-Dieburg I

2013 standen sechs Bewerber im Wahlkreis Darmstadt-Dieburg I zur Wahl. Die meisten Stimmen holte Heike Hofmann mit 40,9 Prozent. Die Ergebnisse der restlichen Kandidaten: Sven Holzhauer, CDU (39,3 Prozent); Christian Grunwald, Bündnis 90/Die Grünen (10,0 Prozent); Patrik Ebbers, Die Linke (4,5 Prozent), Heinz-Jürgen Seifert-Hegel, FDP (2,3 Prozent) und Norbert Rücker, Piratenpartei (3,0 Prozent).

Die Städte und Gemeinde des Wahlkreises Darmstadt-Dieburg I

Der Wahlkreis Darmstadt-Dieburg I bündelt die folgenden Gemeinden ein:

Alsbach-Hähnlein

Bickenbach

Erzhausen

Griesheim

Messel

Pfungstadt

Seeheim-Jugenheim

Weiterstadt

Der Wahlkreis Darmstadt-Dieburg II bei der Landtagswahl 2018 in Hessen

Im Wahlkreis Darmstadt-Dieburg II dürfen rund 91.000 Wahlberechtigte an der Landtagswahl in Hessen teilnehmen. Sie entscheiden mit ihren Kreuzen darüber, welcher Direktkandidat aus dem heimischen Wahlkreis in den Landtag einzieht.

Direktkandidaten zur Landtagswahl 2018 in Darmstadt-Dieburg II

Manfred Pentz (CDU) ist der derzeitige Wahlkreisabgeordnete, der für Darmstadt-Dieburg II gewählt worden ist. Er erzielte bei der letzten Landtagswahl einen Erststimmenanteil von 42,6 Prozent in seinem Wahlkreis. Im Jahr 2018 tritt er bei der Landtagswahl in Hessen erneut für den Wahlkreis Darmstadt-Dieburg II als Direktkandidat an. Neben den Parteien, denen die Wähler ihre Zweitstimme geben können, stehen bei der Hessischen Landtagswahl in dieser Region sieben Direktkandidaten auf dem Stimmzettel.

Das sind die Direktkandidaten des Wahlkreises Darmstadt-Dieburg II im Überblick:

CDU: Manfred Pentz

Manfred Pentz SPD: Catrin Geier

Catrin Geier Bündnis 90/Die Grünen: Sebastian Stöveken

Sebastian Stöveken AfD: Mara Perica

Mara Perica Die Linke: Tim Dreyer

Tim Dreyer FDP: Prof. Dr. Kay Hamacher

Prof. Dr. Kay Hamacher Freie Wähler: Petra Mehrlein

Ergebnis im Wahlkreis Darmstadt-Dieburg II bei der letzten Landtagswahl in Hessen

Vor fünf Jahren fand die vergangene Landtagswahl in Hessen statt. Im Jahr 2013 holte die CDU in Darmstadt-Dieburg II 38,9 Prozent der Gesamtstimmen und damit das beste Ergebnis aller Parteien. Auf dem Platz dahinter landete die SPD mit 30,8 Prozent. Es folgten Bündnis 90/Die Grünen (10,8 Prozent), die FDP (4,6 Prozent) und Die Linke (4,5 Prozent).

Das Ergebnis der Direktkandidaten bei der Landtagswahl im Wahlkreis Darmstadt-Dieburg II von 2013

Bei der letzten Landtagswahl hatten die Bürger die Wahl zwischen sechs Kandidaten. Den ersten Platz holte Manfred Pentz mit 42,6 Prozent der Erststimmen und zog als Direktkandidat in den Landtag ein. Die Ergebnisse der weiteren Kandidaten im Wahlkreis: Oliver Schröbel, SPD (37,4 Prozent); Iris Schimpf-Reeg, Bündnis 90/Die Grünen (8,5 Prozent); Christoph Neises, die Linke (4,8 Prozent), Wilhelm Reuscher, FDP (3,1 Prozent) und Felicitas Stummer, Piratenpartei (3,6 Prozent).

Die Städte und Gemeinde des Wahlkreises Darmstadt-Dieburg II

Der Wahlkreis Darmstadt-Dieburg II schließt die Stadt Dieburg und die folgenden umliegenden Gemeinden ein:

Babenhausen

Eppertshausen

Fischbachtal

Groß-Bieberau

Groß-Umstadt

Groß-Zimmern

Münster

Otzberg

Reinheim

Schaafheim

Landtagswahl 2018 in Hessen: Ergebnisse der Nachbarwahlkreise

Der Wahlkreis Darmstadt-Dieburg I umfasst acht Städte und Gemeinden, in Darmstadt-Dieburg II sind es elf Städte und Gemeinden. Auf merkur.de und den Portalen unserer hessischen Partner finden Sie neben dem Ergebnis von Darmstadt-Dieburg I und II bei der Landtagswahl 2018 in Hessen auch die Ergebnisse der weiteren Wahlkreise und Gemeinden. So erfahren Sie zum Beispiel, wie die Wahlkreise Darmstadt-Stadt I, Darmstadt-Stadt II und Odenwald gewählt haben.

