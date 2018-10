Landtagswahl 2018 im Wahlkreis Darmstadt-Stadt I

Bei der Landtagswahl 2018 in Hessen treten im Wahlkreis Darmstadt-Stadt I acht Direktkandidaten an. Hier finden Sie die wichtigsten regionalen Infos zur Wahl.

Der Wahlkreis Darmstadt-Stadt I bei der Landtagswahl 2018 in Hessen

Am 28. Oktober dürfen ungefähr 62.000 Wahlberechtigte im Wahlkreis Darmstadt-Stadt I bei der Landtagswahl in Hessen ihre Stimme abgeben. Sie entscheiden mit ihren Kreuzen darüber, welcher Kandidat aus ihrem Wahlkreis in den Landtag einzieht. Das Bundesland ist in insgesamt 55 Wahlkreise unterteilt, von denen jeder einen Direktkandidaten wählt.

Direktkandidaten zur Landtagswahl 2018 in Darmstadt-Stadt I

Michael Siebel von der SPD ist der amtierende Wahlkreisabgeordnete für Darmstadt-Stadt I. 32,2 Prozent der Erststimmen bekam er bei der letzten Landtagswahl in seinem Wahlkreis. Bei der anstehenden Landtagswahl in Hessen tritt er bei der nicht mehr für den Wahlkreis Darmstadt-Stadt I als Direktkandidat an. Neben den Parteien, denen die Wähler ihre Zweitstimme geben können, stehen bei der Hessischen Landtagswahl in dieser Region acht Direktkandidaten auf dem Stimmzettel.

Das sind die Direktkandidaten des Wahlkreises Darmstadt-Stadt I im Überblick:

CDU: Irmgard Klaff-Isselmann

Irmgard Klaff-Isselmann SPD: Michael Siebel

Michael Siebel Bündnis 90/Die Grünen: Hildegard Förster-Heldmann

Hildegard Förster-Heldmann AfD: Siegfried Elbert

Siegfried Elbert Die Linke: Dennis Eckold

Dennis Eckold FDP: Felix Letkemann

Felix Letkemann Die PARTEI: Mandy Kleiber

Mandy Kleiber ÖDP: Falk Neumann

Das Ergebnis aus dem Wahlkreis Darmstadt-Stadt I bei der letzten Landtagswahl in Hessen

Vor fünf Jahren war die vergangene Landtagswahl in Hessen. Im Jahr 2013 holte die CDU in Darmstadt-Stadt I 28,1 Prozent der Zweitstimmen und somit das beste Ergebnis. Auf dem zweiten Platz landete die SPD mit 28,0 Prozent. Es folgten Bündnis 90/Die Grünen (22,3 Prozent), Die Linke (7,3 Prozent) und die FDP (4,3 Prozent).

Das Ergebnis der Direktkandidaten bei der Landtagswahl im Wahlkreis Darmstadt-Stadt I

Zuletzt stellten sich sieben Bewerber im Wahlkreis Darmstadt-Stadt I zur Wahl. Den Sieg holte Michael Sieb el mit 32,2 Prozent der Erststimmen und so gelangte er als Direktkandidat in den Landtag. Die Ergebnisse der weiteren Kandidaten im Wahlkreis: Irmgard Klaff-Isselmann, CDU (29,4 Prozent); Hildegard Förster-Heldmann, Bündnis 90/Die Grünen (21,3 Prozent); Ulrich Franke, Die Linke (6,5 Prozent), Sandra Klein, FDP (2,7 Prozent); Gerhard Collmann, Piratenpartei (3,9 Prozent) und Wolfgang Schöhl, AfD (3,9 Prozent).

Landtagswahl 2018 in Hessen: Ergebnisse der Nachbarwahlkreise

Auf merkur.de und den Portalen unserer hessischen Partner* finden Sie neben dem Ergebnis von Darmstadt-Stadt I bei der Landtagswahl 2018 in Hessen auch die Ergebnisse der weiteren Gemeinden. Hier finden Sie beispielsweise die Wahlkreise Offenbacher-Land I, Bergstraße I und Bergstraße II.

Die Städte und Gemeinden des Wahlkreises Darmstadt-Stadt I

Der Wahlkreis Darmstadt-Stadt I schließt den nördlichen Teil der kreisfreien Stadt Darmstadt ein. Dazu gehören folgende Stadtteile:

Darmstadt-Mitte

Darmstadt-Nord

Darmstadt-Ost

Arheilgen

Kranichstein

Wixhausen

