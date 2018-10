Landtagswahl 2018 in den Wahlkreisen Lahn-Dill I und Lahn-Dill II

Bei der Landtagswahl 2018 in Hessen treten in den Wahlkreisen Lahn-Dill I und Lahn-Dill II 15 Direktkandidaten an. Hier finden Sie die wichtigsten regionalen Infos zur Wahl.

Der Wahlkreis Lahn-Dill I bei der Landtagswahl 2018 in Hessen

Am 28. Oktober dürfen ungefähr 95.000 Wahlberechtigte im Wahlkreis Lahn-Dill I an der Landtagswahl in Hessen teilnehmen. Sie entscheiden mit ihren Kreuzen darüber, welcher Direktkandidat aus ihrem heimischen Wahlkreis in den Landtag einzieht.

Das Bundesland ist in insgesamt 55 Wahlkreise unterteilt, von denen jeder einen Direktkandidaten wählt. Bei der Landtagswahl in Hessen ist der Landkreis Lahn-Dill in die Wahlkreise Lahn-Dill I und Lahn-Dill II aufgeteilt.

Nach der Landtagswahl in Hessen finden Sie an dieser Stelle die aktuellen Ergebnisse aus dem Wahlkreis Lahn-Dill I.

Direktkandidaten zur Landtagswahl 2018 in Lahn-Dill I

Der derzeitige Wahlkreisabgeordnete, der für Lahn-Dill I gewählt worden ist, ist Clemens Reif von der CDU. Er erzielte bei der letzten Landtagswahl einen Erststimmenanteil von 48,7 Prozent. Im Jahr 2018 tritt er bei der Landtagswahl in Hessen nicht mehr für den Wahlkreis Lahn-Dill I als Direktkandidat an. Neben den Parteien, denen die Wähler ihre Zweitstimme geben können, stehen bei der Hessischen Landtagswahl in diesem Wahlkreis sieben Direktkandidaten auf dem Stimmzettel.

Das sind die Direktkandidaten des Wahlkreises Lahn-Dill I im Überblick:

CDU: Jörg Michael Müller

Jörg Michael Müller SPD: Stephan Grüger

Stephan Grüger Bündnis 90/Die Grünen: Priska Hinz

Priska Hinz AfD: Adrian Tegelbekkers

Adrian Tegelbekkers DIE LINKE: Sylvia Kornmann

Sylvia Kornmann FDP: Anna-Lena Benner-Berns

Anna-Lena Benner-Berns ÖDP: Frank Deworetzki

Das vergangene Ergebnis im Wahlkreis Lahn-Dill I bei einer Landtagswahl in Hessen

Vor fünf Jahren fand die letzte Landtagswahl in Hessen statt. Im Jahr 2013 holte die CDU in Lahn-Dill I mit 44,7 Prozent die meisten Zweitstimmen. Auf dem zweiten Platz landete die SPD mit 31,9 Prozent. Dahinter folgten Bündnis 90/Die Grüne (6,0 Prozent), Die Linke (3,9 Prozent) und dieFDP (3,6 Prozent).

Das Ergebnis der Direktkandidaten bei der letzten Landtagswahl in Lahn-Dill I

Zuletzt standen sechs Bewerber im Wahlkreis Lahn-Dill I zur Auswahl. Die meisten Stimmen holte Clemens Reif mit 48,7 Prozent. Die anderen Kandidaten im Wahlkreis holte so viele Prozente: Stephan Grüger, SPD (35,2 Prozent); Dorothea Garotti, Bündnis 90/Die Grünen (6,8 Prozent); Adnan Yildirim, Die Linke (3,9 Prozent); Carsten Seelmeyer, FDP (2,8 Prozent) und Andreas Demant, Piratenpartei (2,6 Prozent).

Die Städte und Gemeinden des Wahlkreises Lahn-Dill I

Der Wahlkreis Lahn-Dill I schließt die folgenden Gemeinden ein:

Bischoffen

Breitscheid

Dietzhölztal

Dillenburg

Driedorf

Ehringshausen

Eschenburg

Greifenstein

Haiger

Herborn

Mittenaar

Siegbach

Sinn

Der Wahlkreis Lahn-Dill II bei der Landtagswahl 2018 in Hessen

Rund 95.000 Wahlberechtigte dürfen am 28. Oktober im Wahlkreis Lahn-Dill II an der Landtagswahl in Hessen teilnehmen. Sie entscheiden mit darüber, welcher Direktkandidat aus ihrem Wahlkreis in den Landtag einzieht.

Direktkandidaten zur Landtagswahl 2018 in Lahn-Dill II

Hans-Jürgen Irmer, CDU, ist der aktuelle Wahlkreisabgeordnete für Lahn-Dill II. Er bekam bei der letzten Landtagswahl einen Erststimmenanteil von 47,3 Prozent in seinem Wahlkreis. Bei der kommenden Landtagswahl in Hessen tritt er nicht mehr für den Wahlkreis Lahn-Dill II als Direktkandidat an. Neben den Parteien, denen die Wähler ihre Zweitstimme geben können, stehen bei der Hessischen Landtagswahl in diesem Wahlkreis acht Direktkandidaten auf dem Stimmzettel.

Das sind die Direktkandidaten des Wahlkreises Lahn-Dill II im Überblick:

CDU: Frank Steinraths

Frank Steinraths SPD: Cirsten Kunz

Cirsten Kunz Bündnis 90/Die Grünen: Caroline Krohn

Caroline Krohn AfD: Willi Wagner

Willi Wagner Die Linke: Bernd Hannemann

Bernd Hannemann FDP: Dr. Matthias Büger

Dr. Matthias Büger Die Partei: Christopher-Ray Lenz

Christopher-Ray Lenz Freie Wähler: Sascha Skopko

Das Ergebnis aus dem Wahlkreis Lahn-Dill II bei der Landtagswahl 2013 in Hessen

2013 fand die vergangene Landtagswahl in Hessen statt. Damals holte die CDU in Lahn-Dill II 40,0 Prozent der Gesamtstimmen und damit das stärkste Ergebnis. Zweitstärkste Kraft war die SPD mit 32,7 Prozent. Es folgten das Bündnis 90/Die Grünen (8,3 Prozent), die Linke (4,8 Prozent) und die FDP (4,2 Prozent).

Das Ergebnis der Direktkandidaten bei der letzten Landtagswahl in Lahn-Dill II

Vor fünf Jahren stellten sich sechs Bewerber im Wahlkreis Lahn-Dill II zur Wahl. Den Sieg holte Hans-Jürgen Irmer mit 47,3 Prozent der Erststimmen und zog direkt in den Landtag ein. Die Ergebnisse der weiteren Kandidaten im Wahlkreis: Murat Polat, SPD (33,5 Prozent); Mürvet Öztürk, Bündnis 90/Die Grünen (7,7 Prozent); Bernd Hannemann, Die Linke (5,5 Prozent), Matthias Büger, FDP (3,2 Prozent) und Andrea Vorländer, Piratenpartei (2,8 Prozent).

Die Städte und Gemeinden des Wahlkreises

Der Wahlkreis Lahn-Dill II umfasst die folgenden Gemeinden:

Aßlar

Braunfels

Hohenahr

Hüttenberg

Lahnau

Leun

Schöffengrund

Solms

Wetzlar

Waldsolms

Landtagswahl 2018 in Hessen: Ergebnisse der Nachbarwahlkreise

