Landtagswahl 2018 in Hessen: Prognosen, Ergebnisse, Reaktionen - Live-Ticker

Im News-Ticker zur Landtagswahl 2018 in Hessen bieten wir Ihnen alle Prognosen, Ergebnisse und Reaktionen des Wahlabends.

Am 28. Oktober wird in Hessen ein neuer Landtag gewählt

Für die derzeitige schwarz-grüne Regierung könnte es knapp werden

Hohe Verluste für CDU und SPD werden prognostiziert

Die Grünen sind in den Umfragen im Rekordhoch

Die AfD steht vor dem erstmaligen Einzug in den Hessischen Landtag

>>>TICKER AKTUALISIEREN<<<

15.23 Uhr: Das Comedy Duo ruft mit lustigem Facebook-Video zum Wählen auf. Zusehen gibt es den witzigen Wahlaufruf bei op-online.de im Live-Ticker zur Hessenwahl.

15.10 Uhr: Im Ticker der Frankfurter Rundschau gibt es bereits die ersten Trends für den Wahlausgang. Nach deren Einschätzungen könnten auch die Grünen in Hessen, ähnlich wie in Bayern, ein Rekordergebnis einfahren. Für den aktuellen Partner der Grünen, die CDU, wird es wahrscheinlich nicht ganz so rosig aussehen. Das Bündnis würde nach aktuellen Einschätzungen etwa auf 48 Prozent kommen.

+++ Die Wahllokale sind seit 8 Uhr geöffnet. Noch bis 18 Uhr können die Wähler ihre Stimme abgeben. Unmittelbar im Anschluss finden Sie hier die ersten Prognosen und Hochrechnungen.

+++ Herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur Landtagswahl 2018 in Hessen! Hier bekommen Sie alle Ergebnisse und Infos rund um die Landtagswahl am Sonntag! +++

Landtagswahl 2018 in Hessen: Das ist die Ausgangssituation

Am 28. Oktober 2018 findet die Landtagswahl in Hessen statt. Seit der letzten Wahl im Jahr 2013 regiert die Koalition aus CDU und Bündnis 90/Die Grünen. Derzeitiger Ministerpräsident ist Volker Bouffier von der CDU, sein Stellvertreter ist Tarek Al-Wazir von den Grünen.

Landtagswahl 2018 in Hessen: Die letzten Prognosen vor der Wahl

Laut den aktuellen Prognosen, könnte es für eine Neuauflage der schwarz-grünen Koalition, mit derzeit 45,5 Prozent, knapp werden. Eine große Koalition würde laut den Umfragen auf 49 Prozent kommen, das könnte unter Umständen für eine Regierungsbildung reichen. Auch ein Dreierbündnis wäre möglich. Zum Beispiel eine Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP. Denkbar wäre auch eine Deutschland-Koalition aus CDU, SPD und FDP. Ohne die CDU könnten ein Ampel-Bündnis der SPD mit den Grünen und der FDP oder Rot-Rot-Grün mit der Linken eine Mehrheit stellen. Die AfD spielt in den Koalitions-Überlegungen der anderen Parteien derzeit keine Rolle.

Institut Datum CDU SPD Grüne FDP Linke AfD Sonstige Civey/Spiegel online/HNA 25.10.2018 27 22 18,5 7,5 8 13 3,1 INSA/Bild 23.10.2018 26 21 21 7 8 13 4 HessenTrend/ARD 18.10.2018 26 21 20 9 8 12 4 Forschungsgruppe Wahlen/ZDF 18.10.2018 26 20 22 8 8 12 4 Civey/HNA.de* 12.10.2018 28,5 24,9 18,2 5,6 7,5 11,8 3,5 Forschungsgruppe Wahlen/FAZ/FFH 04.10.2018 29 23 18 6 8 13 3 Infratest dimap/Hessischer Rundfunk 24.09.2018 28 23 17 7 8 14 3

Wer wird Ministerpräsident?

Sollte die schwarz-grüne Regierung doch noch die Mehrheit behalten, würde Volker Bouffier Ministerpräsident bleiben. Auch bei einer großen Koalition, einer Jamaika-Koalition oder einer Deutschland-Koalition würde Bouffier wahrscheinlich seinen Posten behalten. Bei einer Koalition ohne CDU, zum Beispiel Rot-Rot-Grün oder einem Ampel-Bündnis, würden sich Thorsten Schäfer-Gümbel von der SPD und Tarek Al-Wazir von den Grünen um den Posten des Ministerpräsidenten streiten. Beide Parteien liegen laut den aktuellsten Umfragen nah beieinander.

Wann gibt es das endgültige Ergebnis der Landtagswahl in Hessen?

Von 8 bis 18 Uhr sind die Wahllokale am 28. Oktober geöffnet. Die ersten Hochrechnungen wird es ab 18 Uhr geben, dasoffizielle Ergebnis der Landtagswahl in Hessen kann sich aber deutlich von den ersten Hochrechnungen unterscheiden. Genauere Zahlen werden erst am späten Abend des Wahlsonntags oder in der Nacht zum Montag vorliegen.

Landtagswahl 2018 in Hessen: So setzen Sie ihre Kreuze richtig

Jeder Wahlberechtigte hat bei der Landtagswahl in Hessen zwei Stimmen: Eine Erststimme und eine Zweitstimme. Für beide Stimmen gibt es nur einen Wahlzettel, der in zwei Spalten aufgeteilt ist. Links müssen Sie ihre Erststimme abgeben, mit dieser wählen Sie einen Direktkandidaten einer Partei aus ihrem Wahlkreis. Auf der rechten Seite tragen Sie ihre Zweitstimme ein, mit dieser wählen Sie eine Partei. Sie können in beiden Spalten natürlich unterschiedliche Parteien ankreuzen.

Aktuelle Informationen zur Landtagswahl 2018 in Hessen finden Sie auch bei verschiedenen regionalen Nachrichten-Portalen. Hier finden Sie News-Ticker von op-online.de* , fr.de*, hna.de*, fnp.de* und auch die Gießener Allgemeine*.

md

*op-online.de, fr.de und fnp.de, hna.de, Gießener Allgemeine sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks