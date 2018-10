Landtagswahl 2018 in Hessen: Die wichtigsten Fakten im Überblick

Die Landtagswahl in Hessen steht unmittelbar bevor. Hier finden Sie die Fakten, die man schon vor der Wahl am 28. Oktober kennen sollte.

Wiesbaden - In Hessen wird wie in Bayern noch in diesem Jahr ein neuer Landtag gewählt. Ein Jahr nach der Bundestagswahl werden in zwei Flächenländern die politischen Kräfteverhältnisse auf die Probe gestellt. Die Umfragen zeigen, dass es mehrere realistische Optionen für eine Regierungsbildung gibt. Das schwarz-grüne Bündnis in Hessen kann sich nicht auf eine neue Mehrheit verlassen.

Landtagswahl 2018 in Hessen: Das ist die Ausgangslage

Die aktuelle Regierung in Hessen ist die erste Koalition von CDU und Bündnis 90/Die Grünen in einem deutschen Flächenland. Die CDU unter Volker Bouffier schmiedete nach der letzten Wahl eine schwarz-grüne Regierung, obwohl eine große Koalition ebenfalls möglich gewesen wäre.

Wenige Monate vor dem Urnengang im Jahr 2018 schien es so, als ob eine schwarz-rote Koalition die einzige Option ist, die fast sicher eine Mehrheit bei der Landtagswahl 2018 in Hessen bekäme. Kurz vor der Wahl haben die Grünen aber stark aufgeholt. Eine rot-rot-grüne Regierung ohne Beteiligung der CDU erscheint nun auch möglich.

Soweit zur Theorie, doch ab wann können die Wähler mit einem Ergebnis rechnen? Infos zum Ablauf, Kandidaten und ersten Ergebnissen finden Sie hier.

Der 28. Oktober ist der Termin der Landtagswahl in Hessen 2018

Am 28. Oktober findet im Jahr 2018 die Landtagswahl in Hessen statt. Der Termin wurde Mitte Januar vom scheidenden Ministerpräsidenten Volker Bouffier (CDU) und seinem Stellvertreter Tarek Al-Wazir (Grüne) vorgeschlagen und vom Hessischen Landtag offiziell bestätigt. Die Hessische Verfassung gibt lediglich vor, dass die Wahl vor dem Ablauf der Wahlperiode stattfinden muss. Der Termin wird von der Landesregierung festgelegt.

Die Wahlperiode beträgt aktuell fünf Jahre, seit ein Volksentscheid im Jahr 2003 die vorher gültige Dauer von vier Jahren verändert hat.

Spitzenkandidaten für die Landtagswahl in Hessen 2018

Die aktuelle Regierung in Hessen ist eine schwarz-grüne Koalition, das heißt, die CDU regiert zusammen mit den Grünen. Die CDU stellt den Ministerpräsidenten. Dabei handelt es sich um den 66-jährigen Volker Bouffier. Im Oktober könnte es aber zu einem Machtwechsel kommen. Zu den Parteien, die zur Landtagswahl antreten, gehören CDU, SPD, Die Grüne, FDP, Linke und AfD.

Das sind die Kandidaten der größten Parteien:

Für die CDU wird Volker Bouffier antreten, der seit 2010 Ministerpräsident Hessens ist und im Oktober sein Amt verteidigen wird.

wird antreten, der seit 2010 Ministerpräsident Hessens ist und im Oktober sein Amt verteidigen wird. Die SPD wird von Thorsten Schäfer-Gümbel vertreten. Der 48-Jährige trat schon bei den Landtagswahlen 2009 und 2013 an.

wird von vertreten. Der 48-Jährige trat schon bei den Landtagswahlen 2009 und 2013 an. Die Grünen schicken, wie bei ihnen üblich, eine Doppelspitze in den Wahlkampf: Tarek Al-Wazir (derzeit stellvertretender Ministerpräsident) und Priska Hinz (Ministerin für Umwelt und Landwirtschaft).

schicken, wie bei ihnen üblich, eine Doppelspitze in den Wahlkampf: Tarek Al-Wazir (derzeit stellvertretender Ministerpräsident) und Priska Hinz (Ministerin für Umwelt und Landwirtschaft). Als Spitzenkandidat der FDP tritt René Rock an. Er ist Vorsitzender der FDP-Fraktion im Hessischen Landtag, in dem er seit 2008 Abgeordneter ist.

tritt René Rock an. Er ist Vorsitzender der FDP-Fraktion im Hessischen Landtag, in dem er seit 2008 Abgeordneter ist. Bei den Linken stehen seit dem 28. April Janine Wissler (seit 2008 Abgeordnete im Hessischen Landtag) und Jan Schalauske (seit 2014 Landesvorsitzender der Linken in Hessen) als Kandidaten fest.

stehen seit dem 28. April Janine Wissler (seit 2008 Abgeordnete im Hessischen Landtag) und Jan Schalauske (seit 2014 Landesvorsitzender der Linken in Hessen) als Kandidaten fest. Die AfD hat den Mediziner Rainer Rahn als Kandidat gewählt. Davor war die Partei noch nie im Hessischen Landtag vertreten.

Selbstverständlich dürfen auch kleinere Parteien zur Landtagswahl antreten, sie benötigen allerdings mindestens 1000 Unterstützungsunterschriften von den Wahlberechtigten. Parteiunterstützer müssen ein Formular mit Geburtsdatum, Adresse und Unterschrift ausfüllen und an die Geschäftsstelle der Partei schicken.

Der Landtag vor der Hessen-Wahl 2018

Bekanntlich regiert in Hessen derzeit ein Bündnis aus CDU und Bündnis 90/Die Grünen. Seit der Wahl 2013 hat die Koalition im Hessischen Landtag eine deutliche Mehrheit der Sitze. Insgesamt setzt sich der Hessische Landtag aus aktuell 110 Abgeordneten zusammen, die fünf Fraktionen bilden.

So stark sind die einzelnen Fraktionen:

CDU: 47 Abgeordnete

SPD: 37 Abgeordnete

Grüne: 13 Abgeordnete

Linke: 6 Abgeordnete

FDP: 6 Abgeordnete

fraktionslos: 1 Abgeordnete

Landtagswahl 2018 in Hessen live im TV und im Live-Stream ansehen

Am Wahlabend könnten Sie auch im TV verfolgen, welche neuen Prognosen und Ergebnisse eintreffen. In den Wahlsendungen sehen Sie außerdem viele Reaktionen auf die Zahlen, die in Hessen besondere Brisanz haben - denn im Vorfeld ist völlig unklar, welche Koalitionen nach 18 Uhr am Wahltag möglich sind. Auf merkur.de* erfahren Sie, wie Sie die Landtagswahl in Hessen live im TV und im Live-Stream sehen können.

Prognosen vor der Landtagswahl in Hessen zeigen viele mögliche Koalitionen

Laut den Wahlumfragen für Hessen, ist die CDU nach wie vor die stärkste Partei, wenn auch mit deutlich weniger Stimmen als noch vor wenigen Jahren. Gefolgt wird sie von der SPD. Dahinter lagen die Grünen und die AfD im Jahresverlauf oft dicht beieinander. Laut einer INSA-Prognose vom 23. Oktober lagen SPD und Grüne sogar mit jeweils 21 Prozent gemeinsam auf Platz 2.

Auch die FDP und Die Linke lagen stabil über der 5-Prozent-Hürde. Laut einigen Umfragen stehen auch in Hessen die Zeichen auf eine Große Koalition mit CDU und SPD. Seit Anfang des Jahres zeichnet sich ab, dass eine erneute Regierungsbildung zwischen CDU und Bündnis 90/Die Grünen möglich sei kann, aber wohl sehr viel knapper wäre als im aktuellen Landtag.

Der größte Gewinner seit der Landtagswahl 2013 ist die AfD. Laut den Umfragen konnte die Partei in den letzten fünf Jahren ihren Stimmenanteil bei der Sonntagsfrage deutlich vergrößern. Die SPD verliert stattdessen laut den Umfragen stark. Auch die CDU muss heute mit weniger Stimmen rechnen. Grüne, Linke und FDP verzeichnen Zuwächse im Vergleich zur letzten Landtagswahl in Hessen.

Institut Datum CDU SPD Grüne FDP Linke AfD Sonstige Politbarometer/ZDF 25.10.2018 28 20 20 8 8 12 4 Civey/Spiegel online/HNA* 25.10.2018 27 22 18,5 7,5 8 13 3,1 INSA/Bild 23.10.2018 26 21 21 7 8 13 4 HessenTrend/ARD 18.10.2018 26 21 20 9 8 12 4 Forschungsgruppe Wahlen/ZDF 18.10.2018 26 20 22 8 8 12 4 Civey/HNA.de* 12.10.2018 28,5 24,9 18,2 5,6 7,5 11,8 3,5 Forschungsgruppe Wahlen/FAZ/FFH 04.10.2018 29 23 18 6 8 13 3 Infratest dimap/Hessischer Rundfunk 24.09.2018 28 23 17 7 8 14 3 Politbarometer/ZDF 21.09.2018 32 25 15 6 8 11 3 INSA/Bild 07.09.2018 29 24 14 7 8 14 4 Infratest dimap/Hessischer Rundfunk 21.06.2018 31 22 14 7 7 15 4 Forschungsgruppe Wahlen/FAZ/FFH 12.06.2018 31 25 13 8 8 11 4 INSA/Bild 17.05.2018 33 24 13 7 8 11 4 Forschungsgruppe Wahlen/FAZ/FFH 22.03.2018 31 26 13 7 8 10 5 Allensbach/FDP-LV 02.03.2018 31 26 12 9 7 11 - Forsa/RTL/n-tv 25.02.2018 33 23 14 8 7 10 5 (Quelle: wahlrecht.de; Stand: Oktober 2018)

Für alle, die sich in den Wochen vor der Wahl nicht entscheiden können, gibt es wieder einen Online-Helfer. Der Wahl-O-Mat für Hessen wird wieder die Wahlprogramme der Parteien vergleichen.

Landtagswahl in Hessen stellt Bundesregierung vor Probleme

Die Umfragen zur Landtagswahl werden auch deshalb genau beobachtet, weil die große Koalition in Berlin in Schwierigkeiten steckt. Die schwachen Wahlergebnisse, die CSU und SPD kurz zuvor bei der Landtagswahl in Bayern eingefahren haben, stellen die Bundesregierung vor ernste Probleme. Die Sorgen rühren nicht nur daher, dass die CSU einen historischen Tiefstand erreichte - die SPD stürzte sogar auf ein einstelliges Ergebnis ab.

Kurz vor der Wahl fordert beispielsweise Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) eine ergebnisoffene Debatte über die Fortsetzung der großen Koalition in Berlin für die Zeit nach der Landtagswahl 2018 in Hessen. Auch wenn die Union kein Ende der GroKo propagiert, könnte ein schwaches Wahlergebnis in Hessen direkte Auswirkungen auf das Kabinett von Angela Merkel haben. Nach wie vor gilt Innenminister Horst Seehofer für viele Unionsanhänger als einer der Hauptverantwortlichen für das schwache Ergebnis in Bayern. Eine weitere Talfahrt in Hessen könnte endgültig den Seehofer-Rücktritt nach sich ziehen.

Wer ist am 28. Oktober bei der hessischen Landtagswahl wahlberechtigt?

Wahlberechtigt ist jeder deutsche Staatsbürger, der zwei Voraussetzungen erfüllt: Er muss sein 18. Lebensjahr vollendet haben und seinen Wohnsitz seit mindestens drei Monaten im Bundesland Hessen haben.

Laut hna.de* sind in diesem Jahr 4,4 Millionen Menschen in Hessen wahlberechtigt. 52 Prozent der Wahlberechtigten sind demnach weiblich, 35 Prozent 60 Jahre oder älter und neun Prozent gehören zu den 18- bis 24-Jährigen und bilden damit die kleinste Altersgruppe von potenziellen Wählern. Erstwähler gibt es in Hessen 61.700.

Der Hessische Landtag besteht aus 110 Abgeordneten, 55 Abgeordnete werden im Wahlkreis und 55 Abgeordnete aus Landeslisten gewählt. Daher haben die Wählerinnen und Wähler zwei Stimmen (so sieht der Stimmzettel für die Wahl aus), eine "Wahlkreisstimme" für die Wahl einer oder eines Wahlkreisabgeordneten und eine "Landesstimme" für die Wahl einer Landesliste.

Im Gegensatz zu manchen anderen Wahlen werden bei der Landtagswahl in Hessen die Stimmen auf demselben Zettel angekreuzt. Auf der linken Seite finden Wähler die Spalte, in der ein Direktkandidat gewählt wird. Die Zweitstimme für die Partei wird rechts eingetragen. Die beiden Spalten sind auf dem Zettel selbst entsprechend beschriftet. Es gilt grundsätzlich: Auf beiden Seiten hat der Wähler jeweils nur eine Stimme!

Wann steht das Ergebnis der Landtagswahl in Hessen fest?

Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Das offizielle Ergebnis der Landtagswahl in Hessen wird also wohl erst am späten Abend des Wahlsonntags oder in der Nacht zum Montag vorliegen, also am 29. Oktober 2018.

Eine genaue Uhrzeit, zu der das endgültige Ergebnis vorliegt, gibt es natürlich nicht. Dennoch lässt sich von der Landtagswahl 2013 ungefähr ableiten, wann mit einem aussagekräftigen Ergebnis zu rechnen ist.

Vor fünf Jahren gab es kurz nach Schließung der Wahllokale die ersten Prognosen, im Verlauf des weiteren Abends wurden immer wieder neue vorläufige Ergebnisse veröffentlicht, bis alle Stimmkreise ausgezählt waren. Gegen 1 Uhr in der Nacht zum Montag konnte man dann von einem fast amtlichen Ergebnis sprechen.

